Brnabić: Jaka Srbija je način da se pomogne Srbima u Crnoj Gori

Brnabić je ponovila reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao da su "Srbi u Crnoj Gori naš narod, ali takođe su Crnogorci naša braća", i istakla da ne bi trebalo stavljati znak jednakosti između države i naroda.

Premijerka je u jenoj emisiji poručila da treba naći način da negujemo posebne odnose sa Crnom Gorom, ali da to ne sme da dovede u pitanje položaj Srba u Crnoj Gori, kojih po poslednjem popisu ima 28,6 odsto.Komentarišući kritike opozicije na odnos Srbije prema dešavanjima u Crnoj Gori, Brnabić je navela da opozicija radi sve suprotno interesima Srba koji žive u državama regiona.

Čast mi je što sam izabrana u Predsedništvo SNS

Brnabić je da joj je velika čast što je danas na sednici Glavnog odbora SNS izabrana za člana Predsedništva te stranke. -Zahvaljujem se na ogromnom poverenju, od prvog dana od kad me je predsednik Vučić pozvao u vladu, meni je najveća čast da služim svojoj zemlji. Za mene je SNS potpuno drugačija od svih stranaka na političkoj sceni Srbije - rekla je ona. Ona je istakla da je njen utisak sa sednice GO ogroman fokus na mladim ljudima u okviru SNS, podmlađivanje stranke, uvođenje nove energije, skretanje pažnje svima na te mlade ljude, na njihovu edukaciju. -SNS je napravila svoju akademiju, a predsednik Vučić održao tri puta predavanje i to je ulaganja u mlade ljude koje nisam videla ni u jednoj stranci. To je odlična ideja - rekla je Brnabićeva. Kako je ocenila, jedan od velikih problema našeg društva je što ne dajemo dovoljno šanse mladma. -Očekujem da će na listi SNS biti mnogo novih imena mladih ljudi koji su puni entuzijazma, vidi se ta energija, verujem da je to recept za budućnost - rekla je Brnabić. Prema njenim rečima, SNS se od drugih razlikuje po dva osnovna principa. Dok druge stranke koje su ranije pobeđivale nastojale da se odmore kad dođu na vlasti i gledale kako da što duže ostanu na vlasti, SNS želi da menja Srbiju, a ne da gleda kako da ostane na vlasti. -SNS nije preuzela vlast, nego je preuzela odgovornost da menja Srbiju - rekla je ona, ističući da SNS na izbore ide sa rezultatima, sa svim onim što su uradili. Brnabićeva je rekla da ne razmišlja o tome da li će biti mandatar sledeće vlade, naglašavajući da svoj posao predsednika vlade ne shvata kao posao, već način života. - Ja svaki dan moram da dam sve od sebe, radim u javnom interesa, ja sam servis naših građana, svaki dan moramo da promenimo makar jednu stvar. Do izbora imam mnogo stvari koje moram da uradim - rekla je Brnabićeva. Upitana da li bi promenila neke ministra u svom kabinetu, rekla je da sigurno postoje ministri koji su mogli više da urade, da nismo svi isti, da nemamo svi isti lični osećaj odgovornosti. -Kada ste ministar u vladi, to je takva čast, da vi, bez da vas iko tera, morate svaki dan da ustanete sa novom energijom, svako veče da razmislite šta je to što sam ja danas uradio - rekla je predsednica vlade.