VUČIĆ sa porodicom Đurić u Laćarku: DECA ŽIVOT ZNAČE ZA SRBIJU! Nikada nisam video lepšu sliku od ovih DEVET ANĐELA! (FOTO+VIDEO)

"Ponosan sam što sam imao priliku da napravim jednu od najlepših poseta, ova divna žena rodila je devetoro anđela, divna i vaspitana deca. Retko ko može da se pohvali kao Jovanka, samohrana majka koja izdržava sve i uz minimalnu pomoć države otvorila je poslastičarnicu Devet slatkiša. Hvala Vam na svemu što ste uradili za svoju porodicu i našu Srbiju. Mnogo sam srećan što sam mogao da budem vaš gost i da vam poželim srećne praznike, Vaša deca i sva naša deca znače život za Srbiju." - Predsednik Vučić posetio je porodicu Đurić u Laćarku, samohranu majku Jovanku i devetoro dece.