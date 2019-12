Dačić: Nisam se umorio od posla šefa diplomatije

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da se nije umorio od posla šefa diplomatije i dodao da to da li će ostati na toj funkciji kaže zavisi od stranke koja će pobediti na predstojećim izborima i od predloga za formiranje vladajuće koalicije.

On je u intervjuu za Večernje novosti istakao da je dosta toga dobrog urađeno za proteklih sedam godina, koliko je njegova SPS u koaliciji sa SNS Aleksandra Vučića i da je ponosan na dobre rezultate za Srbiju.

Kako je rekao, spreman je za nastavak saradnje, bez obzira na kojoj funkciji.Govoreći o diplomatskim aktivnostima, u okviru kojih je u 2019. godini obilazio zemlje Kariba, Pacifika, Afrike, Dačić je rekao da to nisu turistička putovanja i da na njima nema vremena za kupanje.

"To me ne zanima, važne su mi druge stvari, da obnovimo pokidane veze sa tim državama. To su naporna putovanja, nekad se menja i po nekoliko aviona, letovi traju satima, tu je i vremenska razlika", rekao je Dačić.

Kako je rekao, u svim zemljama u kojima je bio, priređen mu je srdačan doček i organizovan bogat program.

"U Komorima su se frapirali što sam uopšte došao, jer većinu tih država retko posećuju evropski političari. U Somaliji sam bio prvi zvaničnik za ne znam koliko godina koji je prenoćio u toj zemlji", rekao je Dačić.

On je objasnio da Srbija nije imala uspostvljene odnose sa mnogim zemljama od kojih je većina priznala Kosovo, poput 15 država u pacifičkom regionu, što su značajni glasovi u UN.

"Zato je moj odlazak u te zemlje bio potreban i svako ko ubuduće bude radio posao šefa diplomatije to mora da nastavi, da redovno obilazi naše prijatelje", rekao je Dačić i dodao i da se tokom putovanja suočavao sa velikim opstrukcijama zapadnih zemalja, naročito SAD.

Dačić je kazao i da je tokom nedavnog skupa u Dohi imao priliku da porazgovara sa ćerkom američkog predsednika Donalda Trampa Ivankom, kojoj je rekao da joj je otac veoma popularan u Srbiji i da bi voleli da ga ugostimo.

Tokom svoje karijere šefa srpske diplomatije, Dačić je prešao 1,4 miliona kilometara, 35 puta je obleteo planetu i bio u 97 zemalja.