Dačić: Kosovo nema većinu u UN, spremni smo za dijalog čim ukinu takse

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić je u intervjuu za Kosovo Onlajn rekao da danas 93 zemlje priznaju nezavisnost Kosova, a da ih je pre pet godina bilo 113, i da 95 država ne priznaje tu nezavisnost što govori da Kosovo više nema većinu u Generalnoj skupštini UN.

Dačić je poručio da je Srbija spremna za nastavak dijaloga čim se ukinu takse, da je spremna za kompromis, a što se tiče predstojećih izbora u Srbiji smatra da neće biti nekih većih promena na političkoj sceni, te da će zajedno sa SNS nastaviti da vode dosadašnju politku kada je u pitanju kosovski problem.

Protekla godina je bila uspešna po pitanju povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova. Koliko tačno država je povuklo ta priznanja i šta je u najavi?

Mi od 2014. godine imamo kontinuiranu situaciju, od kada je Aleksandar Vučić postao premijer, a ja ministar spoljnih poslova i od tada sam intenzivnije počeo da se bavim tim pitanjem, a 2015. godine smo imali pokušaj da Kosovo uđe u UNESCO i onda smo se suočili sa teškim poslom da to sprečimo imajući u vidu da je u tom trenutku, 2014. godine, 113 zemalja bilo priznalo Kosovo. Na svom zvaničnom sajtu su izjavljivali da ih je bilo 116, međutim tu su stavljali i neke zemlje koje to nisu priznale, ali je po podacima koje imamo 113 zemalja tada priznavalo Kosovo. Zatim smo pokrenuli jednu akciju državnog karaktera, a to je da probamo da uspostavimo kontakt sa tim zemljama i vidimo da li su, ili ne, priznale Kosovo, da vidimo kako možemo da utičemo na njih da povuku tu odluku o priznanju, kao što Kina ili Maroko rade na povlačenju priznanja Tajvana, odnosno Zapadne Sahare, a uostalom i bivša Jugoslavija je bila priznala Zapadnu Saharu, a kasnije povukla to priznanje.

U svim tim razgovorima uspeli smo da za ovih nekoliko godina 17 zemalja povuče priznanje, ili jasno definiše svoj stav o tome, jer ima tu zemalja koje nemaju jasno donete odluke i nisu imale jasan stav da li su priznale ili ne.

Danas je situacija drugačija. Danas 93 zemlje priznaju Kosovo, pre pet godina bilo ih je 113. Kada kažem 93 brojka je precizna, 93 zemlje priznaju Kosovo, 95 ne priznaje, i pet zemalja je u nekom fluidnom stanju.

Mogu reći sa velikom dozom sigurnosti da u ovom trenutku Kosovo nema većinu u Generalnoj skupštini UN, a 2014 je imalo - i to ubedljivu većinu. Sve što govorim je dokumentovano, ne samo zvaničnim notama. već i izjavama najviših državnih funkcionera tih zemalja, tako da tu nema mesta za bilo kakav tračak sumnje i bilo kakvo nagađanje ili tvrdnje kosovskih zvaničnika da je reč o nekim lažima.

Uostalom da su u pitanju laži zašto bi čak i zemlje Kvinte tražile od nas da prestanemo sa ovom akcijom povlačenja priznaja.

Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli i neki drugi zvaničnici kažu da ste neke od tih inostranih zvaničnika potplatili da bi se ta priznanja povukla?

Zaista je tragikomično da Pacoli za to nekoga optužuje. On sam priznaje da je davao novac. Ovde nije reč o tome da se neko žali na neke metode već je problem u tome što pred svojom javnošću mora da opravda zašto je poslednja država koja je priznala Kosovo bio Barbados i to pre negde skoro dve godine. Taj proces je potpuno zaustavljen i ne samo to, već je krenuo u suprotnom pravcu. Zato me i ne čude takve vrste optužbi, oni su izmišljali različite laži, od toga da dajemo oružje, potplaćujemo ljude….to najbolje govori o njima samima. Ako je to tako i ako se to može uraditi potplaćivanjem to znači da su sve te zemlje koje su priznale Kosovo, da je u stvari neko tu potplaćen.

Ovde je reč o pokušaju samooodbrane Pacolija i zbog unutrašnjih obračuna unutar kosovske političke scene, ali nebitno je, ko god da bude ministar, neće imati šanse u borbi sa nama.

Međutim taj proces koji obavlja srpska diplomatija i predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije naišao na dobar prijem na Zapadu, posebno među zemljama Kvinte…ide se dotle da se spominje ukidanje taksi, ali uz prestanak lobiranja Srbije za povlačenje tih priznanja?

To je, takođe ,ciničan zahtev jer od kada je počeo Briselski dijalog, koji sam ja počeo oktobra 2012. godine, od tada 23 zemlje su priznale Kosovo. Kako to tada Srbiji nije smetalo, ili što nisu rekli tada prestanite sa tim procesom da se priznaje Kosovo. Uostalom, sve te zemlje, Velika Britanija, SAD… na svakoj sednici SB UN pozivaju sve zemlje da priznaju Kosovo. Vljora Čitaku na svakoj sednici poziva da se prizna Kosovo, organizacija Islamskih država takođe. Znači oni treba da rade dalje na tome, a mi da prestanemo, a onda oni će da ukinu takse, a mi da prestanemo sa povlačenjem priznanja. Predsednik Vučić je izneo najkorektniji predlog a to je - ako želite da bude moratorijum, onda on mora da bude i na kampanju za priznavanje Kosova i na kampanju za povlačenje priznanja. Ali oni to ne žele, to njima ruši sliku o tome da je sve gotovo, a vidite da nije gotovo. A to je jer mnoge zemlje imamu slične probleme, svaka zemlja ima svoje Kosovo, razmišlja o tome kako će se to završiti na njihovoj teritoriji…

Mi jesmo za nastavk dijaloga i jesmo za kompromis, ali taj proces nije doveden do kraja i mora da se legalizuje i da se donese odluka u SB UN. Ko god želi dijalog i dogovor - taj dogovor mora da postigne sa Srbijom. Mi smo na to spremni, ali jednostrane akte ne možemo da prihvatimo.

Očekujete li bilo kakvu promenu poltike nakon izbora održanih na Kosovu, odnosno da će takse biti ukinute i početi dijalog?

Mislim da smo daleko od toga jer treba da se formiraju organi vlasti na Kosovu. Da li će biti formirane ili ne, to je veliki znak pitanja. Takse su akt nezabeležen u istoriji, mi naravno ne smatramo Kosovo nekom drugom državom tako da nije reč nekim bilateralnim odnosima ali…Beograd predlaže mini Šengen, ukidanje svih barijera, a Priština uvodi takse od 100 odsto. To je aposlutno odluka koja je suprotna pokušaju normalizacije i pomirenja u čitavom regionu.…nismo preveliki optimisti što se toga tiče, ali videćemo kako će se dalje odvijati situacija…Srbija će u svakom slučaju biti konstruktivni faktor.

Imamo novu strukturu u EU, tu je sada i Žozep Borel umesto Federike Mogerini. Pominje se i specijalni izaslanik EU…kako gledate na tu promenu?

Pitanje je da li će se to desiti. Borel će čekati konstituisanje vlasti u Prištini, da bi krenuo da se bavi tom problematikom. Postojale su te ideje da se imenuje specijalni predstavnik, ali svakako će se Borel sam prvo upoznati sa situacijom i započeti proces, a da li će imenovati nekog specijalnog predstavnika za sada se još ne zna.

A na američke izaslanike i koja će biti njihova uloga, da li to znači veći uticaj SAD na sam pregovarački proces?

Koliko zaključujem, pošto ne mogu da ubede Prištinu da ukinu takse, da je taj uticaj veoma mali…Naravno veoma sam ciničan kada to kažem, jer stvar je u tome da neko ne želi da izvrši pritisak na Prištinu. Mi uopšte ne tražimo od bilo koga da bude na našoj strani, ali da bude objektivan i da izvrši pritisak na one koji predstavljaju prepreku za nastavak dijaloga - u ovom slučaju to su oni koji su uveli takse. Mi želimo brz nastavak dijaloga i kompromisno rešenje i spremni smo za to.

Rusija i Kina?

Odlukom Tadića i Jeremića Generalna skipština UN je donela rezoluciju kojojm se dijalog prebacuje u EU, ali naravno sve što se dogovori na tom nivou, na kraju treba da bude vefrifikovano u SB UN i u tom pogledu Rusija i Kina predstavljaju jedan garant, sigurnost našu da UN neće priznati Kosovo i to nama daje sigurnost da istrajemo na našim principijelnim stavovima, zaštiti naših nacionalnih i državnih interesa, teritorijalnog integriteta, Rezolucije 1244 i da razgovaramo otvoreno o komprimisnom rešenju koje bi kasnije bilo verifikovano od strane SB UN.

Idu izbori u Srbiji…šta će biti za vreme, ali i posle njih. Dijalog ostaje primarna opcija?

Mislim da na izborima neće doći do nekih drastičnih promena i kada je reč o biračkom telu, ali i kada je reč o konstituisanju neke nove vlasti. Mi smo postigli dobre rezultate za ovih sedam godina koalicije sa Aleksandrom Vučićem i SNS, što znači da će ovi naši stavovi, koje sam izneo i koje stalno iznosi predsednik Vučić, biti aktuelni i dalje. Naravno nećemo zbog izbora prekinuti državne aktivnosti, natavićemo da radmo na zaštiti nacionalnih i državnih interesa i u ovom predizbornom periodu, ali smo istog momenta spremni da nastavimo dijalog, čim budu ukinute takse.