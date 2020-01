View this post on Instagram

Zakon o slobodi veroispovesti postao je kap koja je prevršila sva poniženja koja su predstavnici vlasti u Crnoj Gori učinili prema Srbima u toj državi. Lažna zamisao o građanskoj državi u kojoj će svi biti ravnopravni pod uslovom da se ne izjašnjavaju kao Srbi, ili čak i kao Crnogorci koji govore srpskim jezikom i poštuju svoju Srpsku pravoslavnu crkvu, pala je u vodu. Možemo se poštovati kao braća jedino ukoliko vlasti u Crnoj Gori poštuju svoje građane koji se izjašnjavaju kao Srbi i kojih ima mnogo više od 29 procenata jer Srbi su i oni koji se izjašnjavaju kao Crnogorci kojih nije malo, a govore i pišu srpskim jezikom i pismom i poštuju svoju srpsku crkvu. Predsednik Srbije #avucic prvi je njen predstavnik u novijoj istoriji koji je jasno i ogoljeno stavio do znanja da Srbija neće tolerisati lažno bratstvo i prijateljstvo već iskreno zasnovano na obostranosti i toleranciji. Uostalom, kruna kralja Stefana Dečanskog kojom je krunisan kralj Nikola i epitrahilj Svetog Save čuvaju se u Cetinjskom manastiru od davnina. O tome će sada arbitrirati sud? Zar to nije dovoljan razlog da narod Crne Gore želi da sačuva prava svoje crkve i i da u tome dobije podršku Srba iz celog sveta. Posebno sam zapanjen kada vidim ko sve podržava novi Zakon - dežurni mrzitelji Srba poput Nenada Čanka i Stjepana Mesića. U narednoj godini udvostručićemo finansijsku pomoć Pokrajinske vlade srpskim udruženjima u Crnoj Gori sa ciljem očuvanja jezika, pisma, prava na informisanje i kulturnih sadržaja. #srbija #crnagora