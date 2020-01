ŠOK ANKETA I NOVA BRUKA OPOZICIJE U "KONTRAVIZIJI": Srbija se graniči sa Slovenijom?!

Skandalozni odgovori pristalica opozicije!

Nova anketa „Kontravizije“ autora i voditelja Lava Pajkića zaista šokira! Naime, oni koji su se izjasnili protiv aktuelne vlasti, nisu znali da nabroje zemlje s kojima se naša zemlja graniči?!

- Bugarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Mađarska, Crna Gora... To je to, je l' treba sve da ih nabrojim? Rumunija, to je to, ne znam.

- Ne znam, je l' može pomoć? Hrvatska, Makedonija, Bosna, Crna Gora... Sve treba da nabrojim? Bugarska... i to je to.

- BiH, Hrvatska, Makedonija, Rumunija... To mi pada na pamet prvo.

- Hrvatska, Slovenija, Rumunija, Bugarska, Mađarska, Crna Gora...

Ovo su samo neki od odgovora, a izgleda da, osim što nisu znali da ih sve pobroje, Slovenija je svima predstavljala ozbiljan problem.

Celu ovonedeljnu epizodu emisije "Kontravizija" pogledajte u nastavku: