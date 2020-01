ALEKSANDAR VUČIĆ ZA PINK: Bez gasa nema industrije. Gas je pitanje razvoja naše industrije i energetske stabilnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji na poziv turskog kolege Redžepa Tajipa Erdogana boravi u Istanbulu, gde prisustvuje svečanosti povodom puštanja u rad deonice gasovoda "Turski tok", rekao je za TV PINK da mnogi ne moraju da znaju šta gas znači, ali da bez gasa nema industrije, nema železare, nema nijednog velikog proizvođača.

Predsednik Vučić je istakao, posle svečanog puštanja u rad deonice gasovoda Turski tok, u Istanbulu, da će njegov krak, koji će proći kroz našu zemlju, "balkanski tok", obezbediti značajan uslov za ubrzani ekonomski razvoj Srbije.

- Bez gasa nema industrije, Železare, nijednog od velikih proizvođača... Sve nemačke kompanije su došle, a mnoge druge strane firme ne bi došle, da nemamo uredno snabdevanje gasom. Na primer, Teklas traži gas, a mi južno od Leskovca nemamo snabdevanje gasom - kazao je Vučić.

Vučić je najavio da će, kada Bugarska bude završila svoj deo gasovoda, krajem maja, sa bugarskim premijerom Bojkom Borisovim obići bugarski deo, koji je deo balkanskog toka, koji ide preko Bugarske do Srbije.

- Pravićemo dalje gasovod prema RS, ali i BiH i nekim drugim teritorijama, naravno i ka Mađarskoj, gde je izlaz - dodao je Vučić.

Vučić je podvukao da je gasovod pitanje napretka naše industrije, privrede, jeftinog goriva za stanovništvo. Energetska bezbednost je, kako je kazao, pitanje sigurnosti.

- Veliku stvar smo učinili ako budemo mogli da kompletnu količinu gasa od oko 13 miliajrdi kubnih metara obezbedimo da idu tranzitom kroz Srbiju. To bi značilo da za sedam do osam godina vratimo sve uložene pare. To nije realno, ali za 10 do 12 godina biće kao da ni dinara nismo uložili - poručio je Vučić.

Kazao je da je ponosan na poštovanje koje su predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan, predsednik Rusije Vladimir Putin i bugarski premijer Borisov pokazali prema Srbiji na svečanosti u Istanbulu.

- Veoma sam srećan što sam mogao da predstavljam Srbiju na ovoj svečanosti na kojoj je Srbija dobila takvo poštovanje od jedne velike svetske sile, najveće regionalne sile i jedne članice EU - rekao je Vučić.

Povodom razgovora sa Borisovim, Vučić kaže da su razgovarali o gasovodu ali i o drugim balkanskim temama.

Vučić je najavio da će sa Erdoganom duže razgovarati večeras posle večere, kao i da je veoma značajan bio razgovor Putina i Erdogana.

- Mi se u to ne mešamo, to su poslovi za velike, ne za nas male. Ja gledam kako da sačuvam Srbiju i kako da Srbija napreduje - naglasio je Vučić.

Nadam se da će se sve u Crnoj Gori završiti mirno

Osvrnuvši se na situaciju u regionu i primenu novog zakona u Crnoj Gori Vučić kaže da se nada da iako budu pravljeni kompromisi i dogovori da oni neće biti pravljeni na uštrb interesa srpske crkve i srpskog naroda.

- Uvek želim da verujem u mogući dogovor - naveo je Vučić.

Kako dodaje, nada se da će se sve završiti mirno.

Srbija i Hrvatska moraju da imaju suštinski bolje odnose

Predsednik Vučić poručio je danas da je Srbija otvorena za saradnju sa Hrvatskom i da će dve zemlje morati da imaju suštinski bolje odnose, mada je, kako je primetio, "malo koji svetski državnik" nazvao Srbiju i Srbe "šakom jada", kako je to svojevremeno učinio novoizabrani hrvatski predsednik Zoran Milanović.

Vučić je, upitan šta očekuje u odnosima Srbije i Hrvatske, rekao da će Srbija sa oduševljenjem da pozdravi svako poboljšanje odnosa prema Srbima u Hrvatskoj.

- Pozdravićemo svaki kilometar asfalta ili dalekovod koji Hrvatska izgradi u srpskim sredinama - rekao je Vučić.

Kako ističe, Srbija je vrlo otvorena za saradnju sa Hrvatskom i ona je neophodna ukoliko obe zemlje žele da opstanu na ovim prostorima i da zaustave veliki odliv ljudi koji je, navodi, proporcionalno veći u Hrvatskoj.

- Saradnja je ključna reč, a da li ćemo uspeti... - rekao je Vučić i dodao da je malo koji svetski državnik nazvao Srbiju i srpski narod "šakom jada", ali da je i bez ozbira na to čestitao Milanoviću pobedu na izborima.

- Želim da verujem da je to rečeno u nekom trenutku u kojem... ne znam šta se dogodilo. U svakom slučaju, mi ćemo morati suštinski da imamo bolje odnose sa Hrvatskom i Hrvatima - rekao je Vučić.