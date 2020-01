STAROVIĆ ZA PINK: Amerika na području Bliskog istoka ne raspolaže dovoljnim kapacitetima za direktni vojni okršaj sa Iranom

Da li će se iranska osveta Americi za ubistvo generala Kasima Sulejmanija svesti na dva raketna napada na američke baze u Iraku kojih smo bili svedoci noćas, ili će se tek dogoditi ona prava osveta koju najavljuju neki u Iranu? Da li će do sada najmiroljubiviji predsednik u novijoj istoriji Amerike dobiti svoj rat? Koliko daleko mogu Iranci da „dobace“ svojim oružjem i nije li odustajanje od kontrolisanog nuklearnog programa zapravo jedina prava pretnja?

Ovo su samo neka od pitanja za istoričara Nemanju Starovića iz Centra za društvenu stabilnost. Počinjući od samog početka, od ubistva generala Sulejmanija, Starović kaže da je ovo smaknuće presedan, budući da je po prvi put Amerika javno preuzela odgovornost za isto.

- Ovo smaknuće je i prekretnica kada govorimo o magistralnim pravcima američke spoljne politike u regionu Bliskog istoka, a konkretno kada je reč o odnosima sa Iranom. Vidimo da je Amerika prethodnih meseci konačno počela da ubira plodove svog političkog i diplomatskog delovanja u Iraku i sada je došlo do toga da su, zapravo, veliki deo tih rezultata bacili u vodu. Irak je poslednjih godina funkcionisao kao svojevrsni kondominijum SAD i Irana, jer su i Amerika i Iran imali visok nivo uticaja na politička zbivanja u samom Iraku. Amerika je uspela da postigne to da smo tokom jesenjih meseci, prvi put nakon puno godina, imali situaciju da se u dominantno šiitskim gradovima na jugu Iraka, pa i u šiitskim predgrađima Bagdada, narod podigao na proteste, uzvikujući antiiranske slogane. To jeste bio veliki američki uspeh, međutim, nakon preokreta koji je usledio posle smaknuća Sulejmanija, svi ti plodovi padaju u vodu i svi ti antiiranski sentimenti koji su postojali u tom delu javnosti, sada se preokreću i svi Iračani se okupljaju oko antiameričkog programa – kaže Starović za emisiju „Pravac“.

Podseća i na to ko je Kasim Sulejmani, čovek koji je dugi niz godina bio na čelu Jerusalimskih ili Kuds brigada Iranske revolucionalrne garde.

- Iranska revolucionarna garda predstavlja elitni deo iranskih oružanih snaga. Možda nije brojna, ima oko 150.000 pripadnika, ali jeste elitna: kontroliše raketni program, mornaricu u Persijskom zalivu, ali pored svega toga, u velikoj meri upravlja čitavim Iranom i njegovim društvom, i to do te mere da mnogi stručnjaci za Bliski istok na Zapadu govore da je čak i tipologija režima u Teheranu promenjena, pogotovo nakon dva predsednička mandata Mahmuda Ahmadinežada od 2005. do 2013. godine. Stručnjaci ocenjuju da se više ne može govoriti o Islamskoj Republici Iran kao o nekakvoj teokratiji kakva postoji od 1979. i islamske revolucije, već da se nakon 2013. može govoriti o Iranu kao vojnoj hunti, u tolikoj meri je povećan uticaj Revolucionarne garde, koja pored sistema bezbednosti, kontroliše i značajan deo iranske ekonomije – kaže Starović za Pink.

Na pitanje da li je neko planirao „Persijsko proleće“, Starović kaže da ovi planovi svakako postoje.

- U godinama koje dolaze videćemo koliko su ovi planovi utemeljeni u stvarnosti i realnosti. Nije tajna da bi najpovoljni scenario za planere u Vašingtonu bila nekakva promena režima u samom Teheranu. Niko ozbiljan u Vašingtonu ne misli da je moguć direktan vojni okršaj sa Iranom, jer bi za tako nešto bili neophodni kapaciteti sa kojima Amerika na području Bliskog istoka trenutno ne raspolaže. Planeri u Vašingtonu govore o tome da bi bilo potrebno najmanje milion vojnika na terenu, milion pari čizama, kako bi došlo do efektivne invazije na Iran, a niti Amerika, niti njeni saveznici u tom regionu, ne raspolažu sa takvim vojnim efektivama. Oni bi želeli da dođe do smene režima i vidimo da je u 2017. godini unutar CIA formirana specijalna jedinica zadužena za Iran, a na čijem čelu se nalazi notorni Majk D’Andrea, čovek koji je predvodio lov na Osamu bin Ladena, koji je bio zadužen za program dronova u Avganistanu i Pakistanu, jedan od misterioznih rukovodilaca CIA jer je njegov javni profil zaštićen. On je pre izvesnog vremena prešao u islam, ponosi se time, a odgovoran je za veliki broj zločina CIA. Dakle, ova agencija veoma intenzivno i operativno radi na pokušaju smene režima u Teheranu, radi se na provokaciji različitih protesta, pokušava se i da se unese seme razdora među redovne armije arteša i Revolucionarne garde. Sve ovo govori o značaju Revolucionarne garde, koja zapravo upravlja Iranom, a koji je danas u većoj meri vojna hunta negoli teokratija – kaže Starović.