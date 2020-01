VUČIĆ: Radim svoj posao u skladu sa zakonom, ako hoćete da imate fikusa, takav nisam i nikada neću da budem!

U emisiji "Hit tvit" predsednik Srbije Aleksandar Vučić, novinarka Ljiljana Smajlović i direktor Fondacije za otvoreno društvo Srbija Milan Antonijević, govorili su o najaktuelnijim objavama na društvenim mrežama.

Predlog koji je privukao najveću pažnju gledalaca, kao i pratilaca na društvenim mrežama jeste PREDLOG BROJ 2. PRAZNIK REPUBLIKE, sa ukupno 1.629 glasova.

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, rekao je na početku emisije Hit tvit da ćemo iz Turski tok dobiti gas za našu zemlju.

"Ovo je za nas vrlo bitno za dovođenje kompanija iz Nemačke i drugih zapadnih zemalja. Neće da doću ukoliko nema gasa. Imamo stalnost i sigurnost dobijanja gasa. Objektivno to će biti ruski gas koji je za nas najpovoljniji. Najsigurniji je izvor gasa", rekao je Vučić i dodao da smo mi sve svoje u decembru završili i da ostaje da se završi kompresorska stanica, i da ovo nema veze sa izborima.

Milan Antonijević osvrnuo se na nedavno hapšenje jednog od glavnih ljudi iz železnice i rekao da je dobro da je Srbija ušla u borbu protiv korupcije.

"Dobro je da postoji razgovor o borbi protiv korupcije koja nas očekuje u narednim godinama", rekao je Antonijević.

Ljiljana Smajlović ističe da nije primetila da su neki preskočili vest o hapšenju.

Vučić je dodao da je policija duže vreme pripremala akciju i da je uhvatila čoveka sa parama koje je dobio.

Vučić je primetio da je N1 lako prešla preko ove vesti, a da nije primetio da je u ovom slučaju neko pomenuo ministarku Zoranu Mihajlović, da je umešana u ovu aferu.

Smajlović kaže da nema razloga da se sumnja u istragu tužilaštva.

1. PREDLOG - APEL 88

Govoreći o prvom predlogu Vučić je na pitanje o odnosu njega i Đukanovića rekao da je u interesu da se posao radi za dobrobit svih.

"Uradili smo Srpsku kuću koju niko nije hteo u Crnoj Gori, izdvojili smo novac za srpske institucije, a neugrožavajući suverenitet Crne Gore. Ja nikada nisam bio u zvaničnoj poseti toj zemlji. Razgovarao sam sa Đukanovićem u Tirani i izneo sam svoj stav, on je rekao svoj. Žao mi je što se vladajuća partija u Crnoj Gori naljutila i to se vidi iz njihovog saopštenja. Spreman sam uvek da razgovaram sa Đukanovićem, ali mi moramo da brinemo o 28,73 odsto Srba u Crnoj Gori. Uvek kažem ako imate neki racionalan odgovor ponudite ga, a ako ne onda ga pronađite u budućnosti. Ponosan sam na srpski narod u Crnoj Gori koji drži podignuto glavu", istakao je Vučić.

Vučić kaže koliko ima onih koji ga optužuju što nije podigao "sekiru na Crnu Goru" toliko ima i onih koji govore da je napao Crnu Goru.

"Spreman sam da razgovaram. Voleo bih da dođe do promene, ali ne verujem da će se to dogoditi. Ono što je važno jeste da je ovo probudilo srpski narod u Crnoj Gori. Naićićete na trikove koji govore da je probuđen pravoslavni narod u Crnoj Gori. Nismo u lakoj poziciji, ali šta da radimo - dodao je Vučić.

Antonijević kaže da ne bi prozivao ljude koji su potpisali Apel, ali da se treba vratiti na sam zakon.

"Mnogo je detalja i mora se garantovati sve. Beograd nije nešto posebno reagovao", dodao je Antonijević.

Prema njegovim rečima, potrebno je vratiti se na sam zakon i na to kako će biti sprovođen.

"Možda je taj Apel sprečio neku drugačiju reakciju. Mislim da postoji jedan interes saradnje u regionu i da se to pokazuje. Samo začuđuje da se zaoštravaju stanja u trenutku kada se traže zajednički interesi", rekao je Antonijević.

Smajlović dodaje da je neko ko misli da ćemo posle Đukanovića živeti u državnoj zajednici sa Crnom Gorom.

"Meni smeta što mi neko oduzima pravo da se nadam da ćemo ponovo nekada živeti zajedno. Nije mi jasno zašto nema više kritike u Evropi, u svetu, o Đukanovićevom zakonu. Žao mi je što su neki iz Beograda potpisali ovaj Apel", rekla je Smajlović i dodala da ovo smatra ogromnom provokacijom, i dodaje da je duboko vreća ovo što se dešava.

"Mislim da su mnogi ljudi koji se izjašnjavaju kao Crnogorci ogorčeni na ovaj zakon. Pogođena sam kao građanin Srbije, ogorčena sam zbog Srba u Crnoj Gori čija se prava krše. Laknulo mi je kada je predsednik Srbije rekao da je ovo žestoka asimilacija Srba, jer se tako čuo glas Srbije", rekla je Smajlović.

Ona je izrazila nadanja da će nešto da se promeni na Ustavnom sudu u Crnoj Gori.

2. PREDLOG - PRAZNIK REPUBLIKE

Povodom drugog predloga Antonijević je rekao da je potrebna državnička jasna poruka da se može slaviti Dan Republike Srpske, ali u okviru Dejtonskog sporazuma, kao i da će vlasti u Srpskoj to govoriti.

Smajlović je istakla da bi Dodik rekao da bi jednog dana želeo da se pripoji Srbiji.

"Neko se izborio za tu Republiku. Smatram da je dobro što postoji i ne sviđa mi se to gađenje prema njoj i navodnim metodama kojim smo je osvojili", rekla je Smajlović.

"Ako im je odvratna Republika Srpska zašto joj onda čestitaju rođendan? Neko se za to izborio, jeste bio grozan građanski rat. Smatra da je dobro da postoji RS. Ili joj čestitamo rođendan ili je ona genocidna tvorevina. Više Dodik brani Dejtonski sporazum, nego oni koji je proglašavaju genocidnom tvorevinom - zaključila je Smajlović.

Vučić je istakao da postoji nešto što narodu ne može da se uzme iz srca, i dodaje da ne krije da je srećan na postojanje na RS i da je ponosan što može da joj pomogne.

"Uskoro ću ići u Drvar da otvorim fabriku iako ona nije u RS, već je u je u jednoj od četiri opštine u Federaciji gde su Srbi većina. Čak i kada ne mislimo isto, od nas niste čuli ružnu reč. Ne moramo da se grlimo ali moramo da se poštujemo. Nikada nisam doveo u pitanje integritet BiH, a to se može da vidi i iz čestitke koju sam uputio Dodiku i Željki Cvijanović. U programskom dokumentu najveće Bošnjačke partije stoji kako treba da se uklone srpske opštine oko Sarajeva i da njene strane RS - napomenuo je Vučić.

Vučić kaže da u zemlji imate ljude koji smatraju da se RS nas ne tiče.

"To se može videti na društvenim mrežama na kojima kažu što si dao tamo pare, oni to nisu zaslužili. Za svaki dinar koji sam dao našem narodu spreman sam da snosim posledice - rekao je Vučić.

Antonijević dodaje da su poruke koje idu u dva smera da se uz pomen RS pominje i BiH.

Vučić je rekao da ga je jedan dan zvao Džaferović da mu kaže da bi da dođe na neki skup Sulejmana Ugljanina, i da mu je rekao da nema problema i da ćemo sve obezbediti.

"Tu je Ugljanin zatražio specijalan status za Sandžak i nazvao me fašistom. Oni su mislili da ću da reagujem histerično", rekao je Vučić napominjući da je rekao da ne postoji mogućnost da se nešto traži za status Sandžaka, pomenivši status RS.

3. PREDLOG - SMANJENJE CENZUSA

Antonijević je rekao da je sigurno potrebno u parlamentu da imate i opozicione stranke.

"Videćemo kakav će biti stav domaće javnosti i stručnjaka, onih koji prate. Da li će se zaista ići na izmene u Narodnoj skuštini videćemo", rekao je Antonijević.

Predsednik Vučić je rekao da je ovo slika i prilika Srbije, kao i svog licemerja sa kojim se suočavamo.

"Voleo bih da sam u opoziciji da mogu Antonijeviću da odgovorim na pravim način. Evropski parlament se nije izjašnjavao. Kaže ne menjaju se izborni zakoni. Pa ja sam to uvek govorio. Mi smo već promenili tri zakona po nalogu Milana Antonijeviću. Promenjen je zakon o finansiranju izborne kampanje, promenili smo zakon o borbi protiv korupcije, o tome da direktor nekog preduzeća ne može da finansira izbornu kampanju… Promenili smo zakon koji direktno ide na štetu vlasti. Imaćemo preslikano javno mnjenje, razgovor će se vratiti u parlament, a ne na ulicu, i treća stvar nateraće nas da radimo i da shvatimo da ne možemo da imamo apsolutnu vlast sa 40 odsto, nego više od 45 odsto - dodao je Vučić.

Vučić je upitao kako je smanjenje cenzusa udar na ljude ukoliko se smanji izborni cenzus, konstatujući da je time ugrožena samo vladajuća stranka.

Antonijević je rekao da su govori sa predstavnicima SNS govorili o temeljnim izmenama nakon izbora, a da se za sada govori o manjim pravilima, koja ne udaraju na pravo građana.

Vučić je rekao da zna šta ga boli i šta ostale sekira, a to je da nikoga u Evropi neće naći da neće podržati ovo doneto, sem Tanje Fajon.

"Ovo se tiče političkih partija. Koju smo to partiju ovim umanjili sem SNS", upitao je Vučić.

Vučić je rekao da će sledeći izbori biti 2024. kada će biti predstavljeno sve što se radi.

"Tu njih boli cenzus od tri odsto", rekao je Vučić.

Smajlović je rekla da je šteta što ljudi iz opozicije neće da dođu i da kažu šta im to smeta.

"Oni su bore da SNS i vlast politički ne profitiraju. Ako padne bojkot, to je politička korist. To je priroda političke borbe", rekla je Smajlović.

Vučić je rekao da su izborni uslovi bili 2012. bili mnogo gori nego što su danas.

"Mi nismo kukali ni plakali nego smo išli na izbore. Mogli smo da pričamo o tome što su napravili od Srbije, ali smo bez ijedne novine i nedeljnika izašli na izbore. Oni danas samo kukaju i izjavljuju laži najgore vrste", rekao je Vučić.

Kako kaže, Milan Antonijević je sebi dao dozvolu da ustavnu i ekskluzivnu nadležnost predsednika Republike prekroje i da donesu datum za održavanje izbora.

"Pomeraju rokove za izbore, a znaju da narod i pored toga neće za njih da glasa. Hoće da im izlazimo u susret, a nije im dovoljno sve što smo promenili. Tako neka ponižavaju neku drugu zemlju, Srbiju nećete", rekao je Vučić.

Kako kaže, izbori će biti kada ih ustav i zakon propišu, a ne Tanja Fajon i Milan Antonijević.

Dodaje da postoji problem kod manjeg dela opozicije koji misle da vlast može da se osvaja na ulici.

Antonijević je rekao da su želeli da poprave izborne uslove i dodaje da smatra da je dobro da se unapređuje zakonodavstvo.

Vučić je istakao da je ljudima sve jasno, i dodao da se ne slaže sa Milanom i Ljiljanom po ovom pitanju.

Smajlović je istakla da je Vučić čovek velike političke moći, ali i dodala da smatra da je Milan pokušao da pomogne izbornom procesu.

Vučić je istakao da u trenucima kada su mislili da odlučuju o sudbini Srbije, radili su stvari koje nisu u njihovoj nadležnosti.

"Radim svoj posao u skladu sa zakonom, i ako hoćete da imate fikusa, takav nisam i nikada neću da budem. Milan zna da sam u pravu, kao što sam u pravu i za cenzus. Hoću da postignem čišćenje SNS-a na lokalu, koji će morati da se ponašaju odgovorno i želim da vratim politički život u parlament", rekao je Vučić.

Kako je rekao promenili su tri zakona u kojima se svaka norma tiče izbora.

"I pored toga što imaju sve pare ovoga sveta kao i medijsku moć, opet gube", rekao je Vučić.

Smajlović je istakla da je strancima koji uglavnom upravljaju prilikama u Evropi, uvek na ruku išlo da vlast u Srbiji bude što slabija.

"Kada kažu da žele jak parlament, to znači da žele lakše da upravljaju vlašću u Srbiji", rekla je Smajlović.

Vučić je istakao da je ponosan na činjenicu što nema ropski odnos prema strancima, i dodao da nikome ništa ne duguje i da dokle Srbija i srpski narod budu birali stranku koju on vodi, oni će biti tu.

4. PREDLOG - ĐILAS PROTIV BAKIĆA

Vučić je komentarišući predlog "Đilas protiv Bakića" rekao da nikada ne bi uzeo nijednog, ali da ono što su rekli jedan o drugom tačno su izgovorili.

"Nešto drugo sam pročitao što govori o nepoznavanju politike. Nama je muka jedino bio Beli Preletačević. Neko mu je perfektno vodio kampanju i mislim da je bilo nekih stručnih ljudi oko njega. Čekali smo dan da nas napadne. Mi drugih problema nismo imali. To samo pokazuje koliko su neozbiljni u shvatanju politike, a njihovu svađu ne bih komentarisao - rekao je Vučić.

Ni Antonijević nije hteo da komentariše njihovu svađu.

Smajlović je dodala da se iznenadila zašto je Đilas ušao u sukob sa Bakićem, dodaje da smatra da je trebalo da ga ignoriše.

"Mene je prenerazio Jovo Bakić kada je počeo da daje one izjave "Jurićemo ih po ulicama"… Čini mi se da će Bakić ovde da ima više koristi", rekla je Smajlović.

Smajlović ističe da je u politici bitno ono što radiš i da ne treba ići u to koje su skrivene namere.

Vučić dodaje da je uvek sa prezirom posmatrao lažnu elitu i da će pravu elitu uvek poštovati.

"Ja sam za to da mi radimo, a ljudi su tu da procenjuju da li smo radili ili ne", zaključuje predsednik Vučić.

Smajlović je pohvalila spot SNS i rekla da je savršen, jer se u njemu vide podele protiv kojih se treba boriti.

Vučić je rekao da se nada da u obraćanju Antonijeviću nije prešao granicu pristojnosti, a ako jeste da se izvinjava. Vučić je pohvalio Antonijevića kao pravnika, ali ne i njegovim političkim motivima.

5. PREDLOG - MARINIKA PROTIV KOKA NOSILJA

5. Marinika protiv koka nosilja pic.twitter.com/EJxGYtHvMw — Hit Tvit (@hit_tvit) 12. јануар 2020.

Za predlog "Marinika protiv koka nosilja" Antonijević je rekao da bi trebalo odgovoriti sa izvinjenjem, kao i da treba izneti osnov za ovakvu izjavu.

"Mislim da je pravi put podneti krivičnu prijavu, a ne ići prvo u medije", rekao je Antonijević.

Smajlović je primetila da je karakteristično za Mariniku Tepić da će izneti krupne optužbe, a bez potrebe da se izvini za svoje greške.

"Primetila sam novi način ponašanja, ako će nešto biti korisno neka se ne nađe lek za rak", rekla je Smajlović i dodala da je ovo još gore kada se utvrdi greška i da se za to ne izvini, i dodala:

"Ovo je zaista veoma loše, loše i za one koji to guraju. Ovo je sasvim loše ponašanje.

Vučić je rekao da u Moraviću ima 115.000 komada živine, kao i da je to dobro uređeno.

"Sramota me je da govorim o drogama, marihuani, ali to je sistem u kome ponavljate laži", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, za njega je važno da se ukaže da se objavljuje bezbroj afera.

Antonijević dodaje da je bilo dosta informacija, da se otvaralo dosta afera i da se tražio odgovor, a da tužilaštvo ne govori šta će da uradi.

Vučić je primetio da je neko obmanuo javnost i da je mogao da ode do Morovića da proveri sve to.

"Sada stvarno očekujete da to bude priča u institucijama. Nije! Institucija im je paravan. Zašto me niko nije demantovao, pa ni Đilas, kada sam rekao da je prihodovao 619 miliona evra? Nije! A bave se lažnim aferama da bi pokušali da nanesu neku štetu meni", rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da je vrlo bitno da ljudi znaju da li im se predsednik bavi drogom ili ne, ali da će i posle toga stići dve nove laži.

Smajlović je istakla da joj je drago da sada vidi da su institucije nešto što se ceni.

6. PREDLOG - PROTIV TABLOIDA

Smajlović je, komentarišući ovaj predlog rekla da je nije iznenadio komentar koji je došao iz Ministarstva kulture.

"Ima načina da se kaže nešto a da to ne bude "silovana četiri puta", ima načina da se list ogradi i da na neki način da informaciju, ali da to ne kaže na takav način. Svi smo bili radoznali, ali ima načina kako to da se uradi na pristojan način", rekla je Smajlović.

Kako kaže, sada se fotografija gole devojčice čak koristi i u kampanji protiv Trampa.

"Nisam za dogmatsko pristupanje, ali nije postojao interes javnosti da se to kaže na takav način", rekla je Smajlović.

Antonijević je komentarišući predlog "Protiv tabloida" rekao da u svetu proračunavate da li ovo objavljuje, ali da su tabloidi proračunali da neće biti gonjeni pa su objavili naslov koji je zgrozio javnost.

Vučić je rekao da je jasno ko je napravio tabloidizaciju u Srbiji i da je jasno da su pogrešili, kao i to da su se izvinili.

"Ovi ljudi, siguran sam, nisu imali takvu nameru i da su se za to izvinili", dodao je Vučić.

7. PREDLOG - RAKETE I AVION

Vučić je, komentarišući ovaj predlog rekao da ne želi da se meša u poslove velikih država, dodaje da isključivo brine o interesima Srbije, kao i da prihvata sve što kažu Smajović i Antonijević o ovoj temi.

Antonijević je rekao da su ovo odluke velikih sila koje na određen način nešto završavaju.

"Srbija samo može ovo da posmatra. Tako su i naši roditelji posmatrali kubansku krizu i tako će biti i sada kada nećemo zauzimati određene strane", napomenuo je Antonijević.

Smajlović je podsetila na rušenje Iranskog aviona od strane Amerike u prošlosti kada su mnogi stradali, ali da im je trebalo dosta više vremena nego Irancima da priznaju obaranje aviona.

"Zemlje se slično ponašaju u ratnim okolnostima. Ovo ubistvo Sulejmanija i u Americi smatraju zločinom - rekla je Smajlović i dodala da o ovom mora da se govori, ali da o tome ne treba predsednik Srbije da zauzima stav.

Vučić je rekao da ovo nikome ne odgovara i da Persijanci uvek imaju pametno rukovodstvo, kao i to da će čekati decenije da prođu, ali i da će ovo pamtiti, da neće zaboraviti.

Prema njegovim rečima, mi smo isuviše mali da bi jednima ili drugima govorili šta da rade.

"Trampu ide dosta dobro, on pokušava da uzme drugi mandat. Mislim da je to želja i većine Srba - rekao je Vučić.

U emisiju su se uključili i gledaoci koji su glasali:

Sanja iz Beograda glasala je za predlog broj 2.

Ljubica iz Paraćina glasala je za predlog broj 2 i dodala da je jasna namera opozicije i njihova reakcija na smanjenje cenzusa.

Snežana iz Zrenjanina je takođe glasala za predlog broj 2. Ona je istakla da joj nije jasno kako neko može da ne dolazi na posao a da dobija platu, misleći na deo opozicije.

Rodoljub iz Aleksandrovca glasao je za predlog broj 2.

Slađana iz Kuršumlije glasala je za predlog broj 6. 

Vladimir iz Nove Pazove glasao je za predlog broj 3. i istakao da smatra da je Srbija umorna od kombi stranaka i političara uličara.

Vučić je, takođe komentarišući ovaj predlog istakao da je ovo demokratska mera koja će ljudima omogućiti da iskažu svoje mišljenje.

Tanja iz Zemuna glasala je za predlog broj 1. Ona je rekla da joj je drago što je većina srpskog naroda pokazala jedinstvo, i pozdravila sve goste u studiju.

Gosti emisije glasali su za sledeće predloge:

Antonijević je glasao za predlog broj 6.

Smajlović je glasala za predlog broj 7. Ona je dodala da je naša jedina šansa što možemo da sedimo na svim tim stolicama, i istakla da misli da nam je regionalna ali i svetska politika dobra.

Predsednik Vučić se zahvalio na mogućnost da odgovori na mnoga pitanja i dodao da je za njega najvažnije da se posveti dugoročnom planu, kao i da je suština u tome koji su ciljevi postavljeni ispred nas.

"Srbija je hit na svim međunarodnim skupovima zbog dobre ekonimije. Očekujemo skok i plata i penzija. Boriću se svom svojom snagom za penzionere. Oni će živeti neuporedivo bolje, za 80 odsto bolje nego što žive danas. Za to je potrebno da imamo stabilnu vladu u budućnosti", rekao je Vučić.

Kako kaže, važno je da ljudi razumeju da mnogi spolja nemaju interes da Srbija bude stabilna i jaka, kao i mnogi iznutra.

"Važno je da sačuvamo stabilnu Srbiju, da stalno ide napred i da se borimo za našu zemlju", rekao je Vučić i dodao da je predlog koji je na njega ostavio najjači utisak predlog broj 2, i poručio:

"Živela Republika Srpska, živela Srbija!