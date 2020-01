DRAGOMIR ANĐELKOVIĆ ZA PINK: Nadam se da Godfri zna nešto što mi ne znamo i da Amerika na Kosovu radi u prilog sporazumu Beograda i Prištine (VIDEO)

Ako Amerika ne radi na pomaku u dogovoru oko Kosova, sporazuma neće ni biti, ocenjuje politički analitičar komentarišući izjavu ambasadora SAD u Srbiji. Kaže i da mu je drago ako SAD nastoje da naprave promenu, ali da se ipak pribojava da to nije slučaj.

Ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri izjavio je da se nada da će Beograd i Priština postići dogovor o Kosovu do jeseni i da očekuje da će biti pomaka pre američkih predsedničkih izbora.

- Naše očekivanje je da će pre izbora u SAD (3. novembra) biti napretka u procesu dijaloga Beograda i Prištine, jer je progres apsolutno neophodan za stabilnost u regionu - rekao je Godfri.

Komentarišući ovu izjavu, Dragomir Anđelković, politički analitičar nada se da ambasador “zna nešto što mi ne znamo, odnosno da Amerika na Kosovu radi nešto u prilog sporazumu”.

- Ako ne radi, sporazuma neće biti. Do sada prepreka nije bila Srbija, jer je naša zemlja bila operativna, spremna na kompromise, spremna da uradi i nešto što boli samo da bi se došlo do trajnog mira. Svakako, nismo spremni da se odreknemo svega da kapituliramo. Ako Godfri ima informacije da Amerikanci počinju da deluju na Kosovu na način koji podrazumeva pravilno usmeravanje tamošnje političke elite, onda je to za pohvalu – kaže Anđelković, dodajući da se plaši da to ipak nije u pitanju i da je reč o simetričnoj priči u kojoj se načelno kaže “želimo rešenja, svi su krivi”, iako tako nije, podsećajući da je Srbija uradila i ispoštovala sve, dok kosovski Albanci nisu uradili ništa.

Podseća da srpska strana nije izazivala ekscese, a da su oni stalno bili u ofanzivi.

- Došlo je do granice kada to više ne možemo da tolerišemo, jer bi to bilo nacinalno-mazohistički. Drago mi je ako Amerika nastoji da se nešto promeni, ali se pribojavam da nije tako – kaže Anđelković.