Bakarec uputio otvoreno pismo Trifunoviću i Bjelogrliću: Niste u poziciji da delite lekcije javnosti. Ne znate ništa o stvarnom svetu!

Vama sam Trifunoviću više puta izricao vaspitne mere. Jedno vreme Vam je to bilo od pomoći, ali vidim da Vi pod merama morate biti stalno, očigledno zbog toga što stalno zloupotrebljavate psihoaktivne supstance, naveo je politički analitičar Nebojša Bakarec u otvorenom pismu upućenom Sergeju Trifunoviću i Draganu Bjelogrliću.

"Zloupotreba alkohola i droge Vas je još jednom dovela u nevolju. Pobegli ste sa poprišta saobraćajnog udesa koji ste izazvali. Koliko znam, psihoaktivne supstance stvaraju osećaj hrabrosti, ali u Vašem slučaju one deluju suprotno? Izazivaju kukavičluk u Vama, pa ste zbrisali ko pacov (ili ste kukavica po prirodi?). Utekli ste i stoga, što ste se i pored bunila izazvanog supstancama, prisetili da ne bi bilo dobro da Vas odvedu na testiranje krvi. I dobro je što nisu, zbog toga što je Vaša krv opasna po okolinu, toliko je nakrcana otrovima i virusima, da bi izazvala epidemiju", napisao je Bakarec.

Kako kaže, što bi rekao Bora Stanković - „Nečista krv“!

"Do sada ste napravili more prekršaja i krivičnih dela Vašim luksuznim automobilom i Vašim luksuznim motorom. U jednoj od tih prilika, kada ste bahatovozili, stradala je devojka od 20 godina, kojoj su nanete telesne povrede, kao posledica udesa koji ste Vi izazvali. Letos ste se bahatili Vašim luksuznim gliserom od 20.000 evra, po Dunavu, ugrožavajući ostala plovila, pri čemu niste imali dozvolu za upravljanje", navodi Bakarec.

Kako Bakarec ističe, ukazao mu je da ima 47 godina, i da nema ni kučeta ni mačeta, ni roda ni poroda.

"U međuvremenu ste otvorili menažeriju mačaka, koje ste, kako kažete da bi opravdali beg sa mesta udesa, hitno morali da odete da nahranite. Kad povežem sve što znam o Vašem profilu ličnosti (zloupotrebljava psihoaktivne supstance, uživa u ponižavanju žena, druži se sa kriminalcima, nesposoban za upravljanje vozilima i plovilima, neoženjen, usamljen, neprijatno miriše, nepristojan, gaji mnoštvo mačaka ustanu, nepismen ...) shvatam u čemu je Vaš problem. Vi ste onaj tip lošeg komšije, koji u stanu drži mnogo izgladnelih mačaka, koji se ne kupa, i koji u stan dovlači otpad. Moram da Vas upozorim, da su se takvi slučajevi loše završavali, pogotovo zbog toga što ste skloni alkoholu i drogama. Osobe poput Vas, su često nalažene u stanju poodmaklog raspadanja, a jadne životinje (u Vašem slučaju mačke) nisu imale šta da jedu osim pokojnika. Samoća je ubistvena", navodi Bakarec.

Međutim, kako navodi, sa druge strane njegov kolega, Đilasov simpatizer, Dragan Bjelogrlić, živi je, kako kaže, dokaz da ne pomaže ni to što ima suprugu i potomstvo.

"Obraćam se sada njemu. Vaša ćerka g. Bjelogrliću je, glumica naravno, ali je na Vašu žalost član Jeremićeve partije. Sa druge strane Vaš sin, glumac naravno, Vam pravi mnogo veće probleme. Krenuo je Sergejevim stopama. Ugleda se na njega, umesto na Vas, oca. Nedavno je vozio automobil Vaše firme, bez vozačke dozvole, nije stao na znak stop, izazvao je udes i naneo teške povrede motociklisti, a potom je napustio lice mesta. Kako su Vašem sinu pretile četiri godine zatvora, naterali ste ga da prizna krivicu, da se nagodi sa tužilaštvom, a Vi ste platili 150.000 dinara kazne", napisao je Bakarec.

On je podsetio da se udes dogodio u dva ujutru, i da se sumnja da je Bjelogrlićev sin bio pod uticajem psihoaktivnih supstanci (zbog toga je verovatno i pobegao sa lica mesta?).

"Vi ste tvrdili da je Vaš sin nevin. Međutim nije baš preporučljivo da se Vaš sin ugleda na Vas, s obzirom da Vas je ugledni kolega, režiser, Predrag Antonijević, optužio da ste korumpirani lažov. Uz to je priložio i dokaze o tome kako ste želeli da proneverite stotine hiljada evra, koje bi Vam dodelio Filmski centar Srbije, i komisija čiji je član bio Antonijević. Uz to ste mu izgleda predložili da pronevereni novac podelite. Vi tvrdite da ste nevini, a da Antonijević radi za srpski režim (i pored toga što je poznati kritičar vlasti), i još neverovatnije da je falsifikovao Gugl poruke! Vi Bjelogrliću odavno tvrdite kako Vam je loše u Srbiji (i pored silnog novca koji ste dobili za snimanje filmova). Nedavno ste podržali Vašeg kolegu Nikolu Koju, jednog od zaštitnih lica protesta "1 od 5 miliona", koji je najavio da će ukoliko protesti propadnu otići iz zemlje. Tada ste rekli: „Verujem da ćemo se svi zajedno izboriti da do toga ne dođe. Ako ne uspemo, neka rezerviše još mesta u kupeu“. Zamoliću Vas da u tom kupeu rezervišete i mesto za Sergeja i njegove mačke! Znam da je to prevelika molba, s obzirom na neugodne Sergejeve mirise (o mačkama da i ne govorim)", navodi Bakarec, i dodaje:

"Za kraj, svoj trojici bih poručio ono što je Vaš kolega, neponovljivi Riki Džervejs, poručio onima sličnima Vama trojici, u Holivudu, na dodeli „Zlatnog globusa“. Citiram Rikija Džervejsa: „Zato, ako dobijete večeras nagradu, nemojte to iskoristiti da biste održali politički govor. Niste u poziciji da delite lekcije javnosti. Ne znate ništa o stvarnom svetu, većina vas je u školi provela manje vremena nego Greta Tunberg. Zato, ako osvojite nešto, dođite gore, primite svoju nagradicu, zahvalite se svom agentu, svom Bogu i odjebite. U redu?“ . U Italiji to kratko kažu - Ma vaffanculo tutti.