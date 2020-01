"ZA NAS JE NAJVAŽNIJI CILJ OTVARANJE FABRIKA I NOVIH RADNIH MESTA": Vučić danas na otvaranju novog pogona Knott Autoflex-a (FOTO)

View this post on Instagram

"Za nas je najvažniji cilj otvaranje fabrika i novih radnih mesta, da se u Srbiji živi bolje, da ljudi rade i ostaju na svojim ognjištima. Zato svakodnevno bijemo bitku za investitore, koja je bitna za stvaranje budućnosti, veoma je značajno da imamo radnike koji su spremni da daju svoj doprinos, ali i infrastrukturu koja je dobra." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra svečanom otvaranju novog pogona fabrike Knott Autoflex Uug d.o.o. u Bečeju.