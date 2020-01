MILENA IVANOVIĆ ZA PINK: Ne želim da verujem da je neko sposoban da se igra stvarima kao što je Oliverovo ubistvo - Nadam se da ćemo na kraju ipak doći do istine (VIDEO)

Milena Ivanović, supruga Olivera Ivanovića, lidera Građanske inicijative "Sloboda, demokratija, pravda" koji je ubijen pre dve godina na sutrašnji dan, kaže da je od tog tragičnog dana do danas došla do mnogo informacija.

Ivanović navodi i da je među informacijama do kojih je došla dosta onog što neko želi namerno da plasira.

- Problem je u tome što dobijate i puno lažnih informacija, poluinformacija, onoga što neko hoće namerno da plasira. Sada je problem da vi sve to rasporedite, stavite sve informacije tamo gde mogu da pripadaju i napravite neki kontekst koji bi mogao da bude blizu istine – rekla je Ivanović za Novo jutro TV Pink.

Pripremno ročište odloženo je za 11. februar zbog toga što optužnica nije prevedena na srpski jezik, na šta Ivanović kaže da je očekivala takve stvari i dodaje da je osnovna stvar bila da optužnica u kojoj se sudi Srbima bude prevedena na srpski jezik.

- Pošto sam sa Oliverom i sama prošla tri i po godine pakla u kosovskom tužilaštvu znam kako to ide i uopšte nisam optimistična kada su u u pitanju ročišta i to kakve će se sve informacije sada pojavljivati. Prosto ne želim da verujem da je neko sposoban da se igra ovako ozbiljnom stvari kao što je Oliverovo ubistvo. Nadam se da ćemo na kraju ipak doći do istine – kazala je Ivanović.

Prema njenim rečima, u optužnici ne postoje ni imena ubica, odnosno izvršilaca, ni nalogodavaca, nema ništa osim imena par ljudi.

Govoreći o tome kako reaguje na to što se u optužnici nalazi ime Silvane Arsović, koja je bila i sekretarica i prijateljica Olivera Ivanovića, Milena kaže da se šokirala kada je videla njeno ime u optužnici.

- Ja sam apsolutno sigurna i odgovorno tvrdim da ta žena nema nikakve veze sa tim. To je još jedan od dokaza da je ovo sve neka farsa i da je to sve neka predstava koja mora da se prikaže narodu i da je Priština zbog pritiska medija posle dve godine morala da izađe sa nekim informacijama – navela je Ivanović.

Zapalićemo sveće u Hramu u trenutku kada se ubistvo dogodilo - Sutra se navršava dve godine i ja sam prošle godine odlučila da mi u Hramu Svetog Save zapalimo sveće u 8.15 u trenutku kada se to ubistvo desilo, zato što je Oliver vrlo često odlazio u Hram Svetog Save sa Bogdanom, kad god bismo boravili u Beogradu. Tako da ćemo i ove godine na neki način obeležiti 16. januar, a pomen će biti održan u kripti Hrama Svetog Save - rekla je Milena Ivanović.

Kako dodaje, ona od Prištine zahteva da da imena ubice i nalogodavaca.

- Ja ne verujem u njihovu iskrenost, ali vreme će da pokaže ko je bio u pravu - kazala je Milena.

Milovan Drecun predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju rekao je da su dve godine dug period, a da slučaj ubistva Olivera Ivanovića nije rešen.

- Ako se sagleda sve ono što se dešavalo u prethodne dve godine, onda je očigledno da nadležni organi u Prištini nisu imali volje niti su sarađivali sa našim nadležnim organima. Oni su vešto prikrivali dokaze, pa nije moguće bilo da se sprovede ozbiljna istraga – kazao je Drecun, ističući da sve vremenski jako dugo traje, ali je i ukazao na to da Priština sve vreme ubistvo lidera Građanske inicijative koristi u političke svrhe.

- Umesto da se istraži ubistvo Olivera Ivanovića, Priština je svu pažnju usmeravala ka Beogradu. Sada imamo i optužnicu, koju prvo moramo da vidimo. Ne razumem da se neko optužuje za prikrivanje ubistva. Imamo neke ljude koji su svesno ili nesvesno prikrili dokaze. Moramo da vidimo, kada počne to suđenje, sa kakvim dokazima će tužilaštvo da izađe – objašnjava Drecun.

Kako dodaje, moguće je da naši nadležni organi imaju svoja saznanja, ali ne mogu samo sa time da izađu u javnost.

- Moguće je da naši nadležni organi imaju svoja saznanja, ali ne možemo samo sa saznanjima da izađemo u javnost. Moramo da budemo veoma obazrivi, da Priština ne bi ceo slučaj ispolitizovala – naglašava Drecun.

