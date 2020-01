OSTOJIĆ ZA PINK: Takozvana država Kosovo napravljena je na eliminisanju ljudi koji su nepogodni za ciljeve Prištine (VIDEO)

Dražen Ostojić, urednik u "Srpskom telegrafu", povodom toga što je ubijen svedok baš kada je Vilijam Voker došao na Kosovo kaže da je cela ta takozvana država napravljena na eliminisanju ljudi koji su nepogodni za ostvarivanje američkih ciljeva i zapada.

Ostojić ističe da primerom taksi Priština pokazuje da je jača i od Britanije, koja je navodno protiv toga, i od Amerike i od zapada.

- Svi su kao protiv toga, ali takozvane vlasti u Prištini mogu da određuju da neće da ukinu takse i to bez ikakvih sankcija. Kada dođe Voker oni samo dobiju podršku – rekao je Ostojić u Novom jutru TV Pink.

Kako kaže, očigledno je i da ih Voker podržava jer se pojavio na Kosovu na godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića.

- Nemaju stida i srama, oni imaju svoj cilj i oni će taj cilj pokušati da ostvare po svaku cenu. Na nama je da skupimo, borimo i da pomognemo tim ljudima na Kosovu. Jer, Kosovo je srce Srbije – naveo je Ostojić.

Najteža borba protiv organizovanog kriminala

Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u "Politici", gostujući u prelistavanju štampe, osvrnuo se na slučaj Filipa Koraća i rekao da se retko ko usudi da pomene ljude iz sveta kriminala, a da kada ih neko pomene i kada se nešto preduzme uvek u pravosuđu negde nešto zapne.

- To je jedan mehanizam koji se uspostavio dosta davno i sada je to gotovo nemoguće razbiti tu hobotnicu. Mi moramo da budemo spremni da se borimo protiv toga, to je teška bitka, možda i najteža, pobediti organizovani kriminal – rekao je Bilbija.

Kako kaže, protiv Koraća nema presude jer nema dokaza i dodaje da uvek padaju neke sitne ribe, a ne oni najmoćniji.

- Verovatno je vreme da se više radi na tome, to je pitanje za pravosuđe i državu, možemo samo da im poželimo sreću. To je borba neravnopravnih, u tim procedurama su državi vezane ruke – kazao je Bilbija i dodao da je to ozbiljna i teška borba.

