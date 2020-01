PREDSEDNIK VUČIĆ: Izbori će biti održani 19. ili 26. aprila

Parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji održaće se 19. ili 26. aprila, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da će izbori biti krajem aprila, i precizirao da će to biti 19. ili 26. aprila.

- Ili 19. ili 26. aprila. Verovatnije 26. aprila - kazao je Vučić.

Imali smo rekordnu godinu, posvetiću se tome kako da rastu penzije

Vučić je istakao da Srbija više ne stoji u mestu i da danas nabrže napredujemo.

- Naša stopa rasta biće jedna od najvećih u Evropi sa 4 odsto rasta, a 3,5 odsto su bile prognoze. Borim se za radnike i da povećamo minimalac. Srbiji pada nivo javnog duga, a istovremeno su nam investicije sve veće. Nezaposlenost je jednocifrena. Posvetiću se tome kako penzije da nam rastu. Moj posao je da govorim o važnim nacionalnim pitanjima. Imali smo rekordnu godinu što se tiče investicija, najbolja godina u istoriji Srbije, kao što danas imamo najveće plate i penzije, ali to nije dovoljno, zato nastavljamo da radimo. Svakoga dana otvaramo novi pogon - istakao je Vučić.

Postoji problem zagađenosti, ali i groteskna kampanja - Ne želim da tražim opravdanje, želim da tražim rešenje

Predsednik Vučić je govoreći o zagađenju vazduha u Srbiji rekao je da postoji panika jer je pojedini mediji šire i dodao da postoji realan problem, ali da postoji i groteskna kampanja.

- Postoji realan problem koji nije za zanemarivanje, taj problem postoji više decenija. Postoji i u Milanu, koji je jedan od najrazvijenijih gradova. Ne želim da tražim opravdanje, želim da tražim rešenje. Troje moje dece živi na Novom Beogradu, najzagađenijem delu grada, pa Vukana redovno izvodimo napolje, kao što su i mene moji - kazao je Vučić.

Kako dodaje, danas postoji globalno zagrevanje, ali i povećan broj drumskog saobraćaja.

- Danas u Beogradu imate 650.000 automobila, uvećan je standard, pa i broj automobila. U centralnoj Srbiji imamo najveći broj automobila sa lošijim tipom motora - euro 3 i euro 4. Trebalo je da se zabrani njihov dalji uvoz ali da se ljudima ne oduzimaju ta vozila jer standard nije još na tom nivou - rekao je Vučić.

Vučić kaže da ga napadaju svi kada nemaju koga drugog Beriša, Fajon i ostali.

- Juče me je napao Salji Beriša da sam ja naredio Ediju Rami da podnese tužbu protiv Haradinaja, i to još jednom pokazuje da sam ja svima kriv. Napada me Tanja Fajon, napadaju me iz Sarajeva, svima sam ja kriv. Kako god da okrenete svi mene napadaju. Ja sam kriv i za maglu. Sad naši ljudi kažu da magla više nije magla - rekao je Vučić, i dodao da je uvek spreman da odgovara i na najteža pitanja.

Vučić kaže da je zamolio premijerku Brnabić da reaguje i da ju je pitao da li je ministar Trivan živ jer nije reagovao.

- Da li uvek svi rade svoj posao? Ne rade. Nema mesta bilo kakvoj panici. Moje krivice tu nema nikakve. Važno je da vidimo šta možemo da uradimo u budućnosti. Najveća su gasna zagađenja i to su nam bili problemi kod Bora, Kostolca, Obrenovca - rekao je Vučić dodajući da je već ugovoreno odsumporavanje TENT u Obrenovcu zahvaljujući čemu će situacija biti neuporedivo bolja kao što je danas u Kostolcu posle takvog odsumporavanja.

Prema njegovim rečima, u Kragujevcu u sred grada postoji termoelektrana i vazduh zbog toga ne može da bude čist.

Vučić je zamolio ministre da ne beže od odgovornosti i da se uhvate u koštac sa problemom.

Odgovarajući na pitanje da li je problem što je Trivan iz SPS-a Vučić kaže da smatra da je on trebao da bude aktivniji, da ministre ne deli po tom osnovu.

Vučić je naveo primer Nemačke koja će uložiti milijarde u železnički saobraćaj, sa ciljem rasterećenja drumskog i dodao da će Srbija slediti njihov primer.

Za Novu godinu sam bio u Beogradu, nigde nisam ni mrdnuo

- Za Novu godinu sam bio u Beogradu, nigde nisam ni mrdnuo, a pričali su oni Đilasovi da je Suzana u Madridu pa mora da je tu negde i Vučić... Mene je sramota da idem da se odmaram jer mi je data najveća čast da budem predsednik Srbije... Od čega da se odmaram, od čega sam umoran? Šta treba da protraćim vreme na kupanje i sunčanje - kazao je Vučić i dodao "što ne znači da sam ja normalan".

PROMENE U VLADI SRBIJE

Predsednik Vučić kaže da će, ukoliko SNS dobije poverenje građana, biti velikih promena u Vladi Srbije.

- Bilo je značajnih promena ali nedovoljnih, biće ih više u narednom periodu - istakao je Vučić.

Predsednik Vučić je prokomentarisao takozvanu "čistku" u okviru Srpske napredne stranke, i naglasio da će novi ljudi voditi stranačku politiku na lokalu.

- Više od 60 odsto lista na lokalu će voditi potpuno novi ljudi. To su velike promene, i mi radimo sistemski i sistematski u okviru naše stranke. Mi ulažemo u naše ljude - stranka nisu prostorije, već ljudi - rekao je Vučić, i naglasio da štiti mnoge ministre kada ih svi napadaju.

AFERA JOVANJICA

Govoreći o slučaju Jovanjica Vučić je upitao šta je afera u tome i šta je suština, šta je biće krivičnog dela jer on nije imao kontakt sa tim čovekom.

- O čemu se ovde radi, na osnovu čistih laži, nikada nisam bio u kontaktu sa tim čovekom. Slučajno se dogodilo da Andrej nikada nije bio u kontaktu sa njim. Sada vas ja pitam, šta ćemo da radimo sa tom notornom izmišljotinom - upitao je Vučić.

Kako dodaje, on nije tužio nijedan mediji za milione laži.

- Ja ću od laži da se odbranim, jer ljudi znaju da je ovo što pričam istina. Nemoguće je u današnje vreme sakriti telefonski poziv - naveo je Vučić.

NARKO DILERI TRUJU NAŠU DECU

Predsednik Vučić kaže da njega brine tema narko dilera o kojoj je mnogo teže govoriti nego o smogu i zagađenju vazduha.

Kako kaže, sit je Tužilaštva i sudova koji su oslobodili Filipa Koraća.

- Ja znam da je za jedno ubistvo Tužilaštvo dobilo sve što je trebalo, a onda su rekli da taj neko ne može da bude svedok saradnik - kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, potrebno je da se svi uključe u problem i njegovo rešavanje.

Vučić Tužilaštvu: Hoćete li da radite svoj posao?

Predsednik Vučić je, povodom krivičnih prijava koje je podneo Boško Obradović protiv ministra Stefanovića i njegovog oca, rekao da tužilaštvo treba da reaguju i daju sve odgovore da li je bilo izvršenja krivičnih dela ili ne.

Vucić kaže da se nije interesovao za Obradovićeve tužbe, ali da se sad ispostavilo da Obradovć podnosi prijavu za trgovinu uticajem, a ne teško krivično delo o čemu je pričao.

Vučić je rekao i da nema nikakv problem ni oko tog ni oko teme Krušik, i da time treba da se bave nadležni organi.

Povodom optužbi koje je uhapšeni direktor u železnicama Miroljub Jevtić izneo na račun ministarke Mihajlović kaže da za to on nije izneo dokaze.

Napominje da je sa ministarkom Mihajlović razgovarao i da joj veruje da nema nikakve veze sa tim.

- Ako ima neke veze neka dokažu - rekao je Vučić i upitao šta još on može i treba da uradi tim povodom.

Da joj stavim kesu na glavu, da bih dobio odgovore, rekao je ironično, aludirajući na slučaj Marka Bastaća koga je optužio njegov kum Lazar Lešnjak za reketiranje investitora u Beogradu.

Na pitanje novinara zašto nešto nije učinjeno ni povodom slučaja Bastać i zašto on, ne učini nešto da rad tužilaštva bude efikasniji, jer, on upravlja sistemom, Vučić kaže:

Nisam ja tužilac ni sudija, nije to sistem koji vodim, ja sa tim sistemom nemam veze, hoću da sistem radi za narod".

Kaže i da ne može da zove tužilašto jer bi se to tumačilo kao pritisak na pravosuđe, ali da ih ovim putem pita: "Hoćete li da radite svoj posao?"Šta još hoćete, čovek je prošao poligraf, potvrdilo se da je sve tačno - rekao je Vučić misleći na Lešnjaka.

Ne očekujem ništa od Milanovića

Vučić je na pitanje da li očekuje poziv na inauguraciju predsednika Hrvatske Milanovića odgovorio "ništa ne očekujem od Milanovića".

Vučić je dodoa da ga jedino zanima šta Hrvatska može da uradi za Srbe, a šta Srbija za Hrvate u svojim državama.

- Mene jedino što zanima je šta mogu da urade za Srbe, a šta mi za Hrvate - istakao je Vučić.

Na konstataciju da je Milanović pozvan u Moskvu u maju, rekao je da je na tu proslavu pozvao ceo svet, jer se obeležava 75. godina od oslobođenja u Drugom svetskom ratu.

Dodao je da je velika čast za Srbiju što će moći ponovo da prisustvuje u Moskvi obeležavanju takve godišnjice.

Plašim se da se polako briše srpsko ime crkve u CG

Vučić je izrazio strepnju da se polako briše ime srpske crkve u Crnoj Gori, i da će u Crnoj Gori ostati "nekakve mitropolije, eparhije ili saveti".

Vučić je rekao da gleda već 20 godina šta se radi i da će se pokazati da je bio u pravu.

Upitan da to pojasni, objasnio je da se polako briše ime srpske crkve u Crnoj Gori i da će ostati mitropolije, eparhije, čime će neki htei i uspeti da smire strasti.

- Ali moja reč se neće promeniti i ostaće ista. Nijednog sekunda nisam branio crkvi da se izjasni po nacionalnim pitanjima, kao što se i ja izjašnjavam - istakao je Vučić.

Na pitanje šta se dešava u Crnoj Gori i što je rekao da patrijaršija SPC treba da se pita, a ne mitropolija crnogorsko primorska, odgovorio je konstatacijom da su mu kao političkom veteranu poznati svi trikovi.

To je objasnio rečima " pokušaće da sednu sa mitropolijom crnogorsko-primorskom i postignu dogovor".

Na meni je, dodaje, da ukažem da se radi o pokušaju napada na srpsku crkvu, a ne na mitropoliju ili neku eparhiju.

Upitan za odnos sa Milom Đukanovićem rekao je da su u pristojnim odnosima kao dva predsednika.

- U pristojnim smo odnosima, isto kao i sa predsednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim - kazao je Vučić.

Vučić je dodao da njegove reči o Crnoj Gori ne narušavaju pristojne odnose, jer imaju različite interese.

- Moja je obaveza da imam pristojne odnose. Neću valjda tenkove da šaljem na Crnu Goru? Ali imam dovoljno obraza, časti I hrabrosti da kažem koji su interesi srpskog naroda, a Srba u Crnoj Gori ima 28,75 odsto. Ponavljaću to do novog popisa, jer postoji velika borba pošto neki pokušavaju da smanje broj Srba - naveo je Vučić.

Vučić je ukazao da se na smanjenju broja Srba radi ozbiljnim kampanjama, te i snimanjem filmova o okupaciji Crne Gore od Srba, što su sve, kako je ocenio, falsifikati istorije.

Platu 1.000 evra obećavaju oni koji su plate smanjili

Predsednik Vučić izjavio je da je plata kliničkog lekara danas 652 evra, dok je u periodu od 2008 do 2011. njihova zarada padala sa 611 na 484 evra, te primetio da danas plate od 1.000 evra lekarima obećavaju upravo oni koji su im tada plate smanjivali.

Vučić je rekao da je klinički lekar 2008. godine imao osnovnu platu od 611 evra.

- U vreme Dragan Đilasa, Vuka Jeremića i ostalih, kreću da im smanjuju plate, koje su iste u dinarima, ali su manje zbog velikog pada dinara prema evru, pa je plata pala na 538 evra. Plata je 2010. bile 514 evra, a 2011. pala na samo 484 evra - rekao je Vučić.

Danas je, kaže, plata kliničkog lekara, osnovna plata 652 evra, odnovno 170 evra nego pre sedam godina.

Kako je rekao, vidljiva je razlika u platama medicinskih sestara, sa 29.7000 dinara 2011. godine, što je oko 282 evra, na današnjih 403 evra.

Upitan da li bi on mogao da obezbedi tako visoke plate lekarima od 1.000 za šest meseci, kao što predviđa plan "Srbija 2020" Saveza za Srbiju i Dragana Đilasa, Vučić je rekao da on to naravno ne bi mogao da uradi, jer to govore "lažovi, ljudi koji su lekarima plate smanjivali".

- Ja nisam čovek koji voli da laže, ja sam ozbiljno radio na planu "Srbija 2025" - rekao je Vučić i dodao da su drugi političkim odlukama donosli odluke o povećanju plata i penzija, a suštinski su ih smanjivali, jer je ekonomija propadala.

Komentarišući to što u NSZ postoji konkurs za odlazak mladih iz Srbije, Vučić je rekao da je to sramota.

- To je mene tragedija. Sramota je što država pomaže taj proces u bilo kom obliku i što mediji hvale taj odlazak i učestvuju u tome. Što ne molimo ljude da ostanu ovde, jer su uslovi sve bolji - rekao je Vučić.

Kako je primetio, teško je suprotstaviti se uopštenoj priči u kojoj decenijama u Srbiji ništa ne valja, a negde drugde je neuporedivo bolje, što, kaže, nije istina.

Vučić je dodao i da se govori o tome koliko Srbiji treba da stigne Mađarsku, Hrvatsku ili neke druge zemlje, jer danas brže napredujemo.

- Ne stojimo u mestu, ne nazadujemo, kao nekada, najbrže napredujemo i bićemo jedan od 5 zemalja sa najvećom prosečnom stopom rasta u 2019 godini - istakao je Vučić.

IPAK SAM JA GORI MMF OD MMF-A

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne prihvata izmenu statusa za vršioce dužnosti direktora u javnim preduzećima, kako je predložio MMF, jer, ocenjuje, da bi ti "raspušteni direktori" ponovo od javnih preduzeća napravili neprivlačni privatni sektor.

- Oni bi da sve pozapošljavaju u javni sektor i to privatnik ne bi mogao da izdrž pozapošljavaju u javni sektor i a to privatni ne bi mogao da izdrži - rekao je Vučić uz opasku da se naša javna preduzeća ne vode kao da su privatna firmu, nego kao da je to Alajbegova slama".

Na konstataciju novinara da se pojedini šale da predsednik voli v.d. stanja, Vučić odgovara da on ne voli v.d. stanja, već disciplinu.

Upitan da li to znači da neće usvojiti predlog MMF-a da se ukinu v.d. stanja u javnim preduzećima, Vučić kaže da će se taj predlog delimično usvojiti.

- Ipak sam ja gori MMF od MMF-a - rekao je Vučić.

Uprkos tome, ocenio je da je MMF uradio dobar posao u Srbiji, da je pomogao našoj zemlji oko kontrole budžeta, da se ne zadužuje previše i kontrolisao da ima određeni procenat plata i penzija u okviru BDP-a.

- Ja sam ih pozvao, molio da dođu i danas su javne finansije uređene, a javni dug spušten sa 79 odsto BDP-a na 50 odsto, dok su investicije sve veće - ukazao je Vučić.

Ističe i da je nezposlenost ispod 10 odsto i da će, kaže, nastaviti da se spušta.

- Mi ćemo imati problem sa nedostatkom radne snage - ocenjuje Vučić.

Vučić se osvrnuo i na sistem obrazovanja i kazao da se fakultet završava zbog znanja, ali da je tržište rada to koje diktira visinu plate.

Ocenjuje da Srbija nema loše škole, ali joj je potrebno da ima mnogo bolje privatne škole, a ne da te škole budu sramota u našem društvu.

- Veliki Šimon Peres, nedavno preminuli, mi je rekao: "Aleksandre ako uspeš da ubediš radnike u Srbiji da šest sati rade, a dva da uče, da se razumeju u nove tehnologije, robotiku, veštačku inteligenciju i da znaju šta donosi 5G mreža, ali i da ubediš decu da rade dva sata dnevno i šest da uče, samo tako ćete moći da opstanete na tržištu" -rekao je Vučić.

Apropo toga, kaže da Srbija "grabi krupnim koracima napred", a to se može videti, navodi, po izgrađenim putevima i prugama, ali i po platama.