Galijašević: Olivera su ubili Albanci, NATO želi nestabilno Kosovo

Politički analitičar i stručnjak za bezbednost i terorizam Dževad Galijašević izjavio je danas za Kosovo Onlajn da nema dilemu da su Oliver Ivanovića ubili Albanci te da optužnice koje su podnete u Prištini imaju za cilj da optuže Beograd, a istovremeno sakriju stvarne počinioce.

“Jasno je kome je bio problem Oliver Ivanović. Uhapsili su ga Albanci. Ta priča o tome kako je bio prihvatljiv i kako je radio na zajedništvu Srba i Albanaca na Kosovu, pa je to bio problem - je besmislica. Ivanovića su Albanci uhapsili, optužili za najgore zločine, držali ga više od tri godine u zatvoru. Na kraju je pred Apelacionim sudom dokazao svoju nevinost. I šta su Albanci posle toga uradili, par meseci posle toga ga ubili”, kategoričan je Galijašević.

Prema njegovim rečima, Albanci su “ubijali svedoke svojh zločina u ratu” i to se dešavalo mesecima i godinama unazad.

“Pa to samo Albanci rade. Koji je Haški svedok iz Srbije, a hiljade ih je bilo, ubijen. To Srbi ne rade, to rade Albanci. Rade sebi, rade svojim ljudima. Pre dva dana smo imali ubistvo jednog svedoka, pre pet dana smo imali ubistvo drugog svedoka, pre mesec dana smo imali… pre dve godine Olivera Ivanovića su ubili Albanci. Nemam tu nikakvu iluziju”, smatra on.

Optužnice koje su podignute u Prištini, prema njegovom mišljenju, imaju za cilj da se “optuži Srbija, da se optuži vlast Aleksandra Vučića, da se stvori propaganda koja, sa jedne strane prikriva stvarne izvršioce, a sa druge strane optužuje Srbiju”, navodi Galijašević.

On smatra da dalja situacija u vezi suđenja za ubistvo Ivanovića neće ići u dobrom pravcu.

“Ne može ići u dobrom pravcu ko god je pred prištinskim sudovima, to je kvazi država. Kosovo je prostor organizovanog kriminala.

Jasno je da sve što rade Albanci ima pečat zapada, pečat NATO, ima njihovo odobrenje. NATO u stvari želi da Albanci i dalje budu remetilački faktor, kako bi oni učvršćivali.

I dalje će Albancima biti dozvoljene sve ove aktivnosti koje rade. I organzovani kriminal i trgovina drogom, i terorizam.

lma li I jedan međunarodni organizovani kriminal sa kojim nisu povezani. Jasno je da će to i dalje ići tim putem, a da Srbija treba da nastavi svojim putem. Ne dozvoliti popagandi da proganja časne ljude iz Srbije, ne dozvoliti da se stvara utisak kako na Kosovu postoji neko suđenje.

Pa videli smo suđenje Oliveru Ivanoviću koji je dobio devet godina zatvora za najteže zločine, sa kojima nije imao nikakve veze. Videli smo zatvor za nevinog i časnog čoveka i na kraju smo videli njegovo ubistvo. Nisu ga hapsili Srbi, hapsio ga je Haradinaj”, konstatuje Galijašević.

On zaključuje da se ne može verovati kosovskim vlastima i institucijama koje je napravila OVK.

“Nemože se verovati da će oni pravedno suditi da će skinuti takse i da će se ponašati normalno, državnički. Pa to nije država. To je jedan prostor organizovanog kriminala pod zaštitom NATO”, napomenuo je Galijašević.