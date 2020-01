Ivica Dačić: Srbija je puna crnogorskih kadrova, neka režim u Podgorici navede ime jednog Srbina na nekoj funkciji!

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić pozvao je vlasti u Crnoj Gori da javno saopšte ime i prezime jednog Srbina koji je na nekoj državnoj funkciji u toj zemlji.

- Neka crnogorske vlasti zvanično odgovore koliko Srba ima u državnoj administraciji, i kako to da Srba ima 29 odsto a u javnoj službi samo pet, šest ili kako optimisti kažu osam odsto? I kako se to zove ako nije diskriminacija? To mene zanima. A što se tiče slučaja Vinka Purića, čime oni to mene demantuju, to što radi u privatnoj firmi, i to posle sedam godina bez posla otkad je otpušten iz Ministarstva poljoprivrede. Uostalom, neka mi navedu jednog Srbina koji je na nekoj funkciji u Crnoj Gori, a ima ih 29 odsto - rekao je Dačić.

Neprikladno bi bilo, dodaje on, da to poredi sa Srbijom, “gde gotovo ne možeš da nađeš nekog direktora ili rukovodioca a da nije iz Crne Gore”.

- I onda ja prebrojavam krvna zrnca. Pa kad vam krvna zrnca nijesu važna što nema Srba u državnoj administraciji i javnoj službi? - upitao je Dačić.

Podsjetimo, Dačić je prije par dana izjavio da svako ko se izjasni kao Srbin u Crnoj Gori dobije otkaz.

- To nisu priče, to je istina. Šef mog obezbjeđenja koji je ovdje prisutan je iz Bijelog Polja. Njegov brat je radio u Ministarstvu poljoprivrede u nekoj inspekciji, a kad se izjasnio kao Srbin, dobio je otkaz. Koliko ima takvih? – rekao je Dačić.

Vlada Crne Gore reagovala je na ove njegove riječi, i navela da je u pitanju “još jedna lažna vijest plasirana protiv Crne Gore”.