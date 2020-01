“Formiranje vlade u Prištini je izvesno, glavno pitanja je koliko će ona da traje. Ono što nova vlada dobija u nasleđe je dalji dijalog sa Beogradom”

Kosovu je potrebna stabilna vlast kako bi nastavili dalje pregovore sa Beogradom koji su već dugo u blokadi, kažu sagovornici za TV Pink.

Pokret Samoopredeljenje je pismom upućenim kosovskom predsedniku Hašimu Tačiju, kao što se i pretpostavljalo, za budućeg mandatara kosovske vlade predložio Aljbina Kurtija, predsednika te stranke, preneli su prištinski mediji.

Predlog za budućeg premijera dostavljen je uprkos zastoju u pregovorima o koaliciji između stranaka koje su pobedile na oktobarskim izborima. Međutim, stranke još uvek ne uspevaju da pronađu zajedničko rešenje za formiranje vlade, a to se odražava dalje, na dijalog Beograda i Prištine.

Novinar Idro Seferi kazao je za emisiju Pravac koja se emituje na Pink 3 kanalu da je nakon nedavnih izbora na Kosovu, mogao da se oseti entuzijazam, koji je po oceniSeferija, jako brzo splasnuo.

- Veliki je entuzijazam bio je na Kosovu, jer su dve opozcione stranke pobedile na izborima i stekao se utisak da one imaju dobru saradnju. Međutim, to baš i nije tako, već naprotiv, vlada neko nepoverenje među njima i to se sada vidi. Čudna je situacija, jer levica i desnica su se zbližile da bi pravile vladu – kaže Seferi, koji dodaje da su u javnosti upravo isplivali ti nesprorazumi među stranačikim liderima, koji sada stvaraju malo napetiju atmosferu u Prištini.

- Videćemo šta će Kosovo da dobije nakon ovih izbora, jer tamo je sada potrebnastbilna vlast koja će moći da nastavi sa pregovorima sa Beogradom – dodao jeSeferi.

Bojan Bilbija novinar “Politike” kaže ocenio je da je formiranje vlade u Prištini izvesno.

- Milslim da u ovom trenutku stvari idu ka nekoj vladi na Kosovu i da bi je trebalo očekvati – kaže Bilbija. Seferi je takođe optimističan što se tiče samog forimranja vlade, ali kako kaže, veće pitanje je koliko će ona zapravo da traje.

- Mislim da će Kurti uspeti da napravi neku vlast, koja možda neće baš dugo da traje, pa su onda mogući i novi izbori. Mislim da će Kosovo da izgubi još jednu vladu, samo je pitanje kako – smatra Seferi.

Ono što nova, još uvek ne formirana vlada Kosova dobija u nasleđe, je i dalji dijalog sa Beogradom koji je već duže vreme u bolkadi, a to je, po oceni sagovornika “Pravca” ni malo prijatan zadatak koji treba da se realizuje.

- Kosovo će nakon foriranje vlade, morati da pravi neki pergovarački tim za dalju komunikaciju sa Beogradom – Seferi.

- Mesto premijera, predsednika Skupštine i Kosova su diskutabilini, a Kurti želi da sve to sebi obezbedi, što ne odgovara Isi Mustafi. Kada se gleda sa strane, deluje neozbiljno. Potpuno čudna situacija, kao da niko ne želi da se realno prihvati da formira vlast u Prištini, a to bi značilo i dalji dijalog sa Beogradom. Niko ne želi taj “vruć krompir” – smatra Bilbija