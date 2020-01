Davos je mali grad u Švajcarskoj koji ima samo 10.000 stanovnika, a najvažnija je lokacija u vreme održavanja tradicionalnog Svetskog ekonomskog foruma, podsetio je narodni poslanik Aleksandar Čotrić gostujući u "Novom jutru" na TV Pink. Od izuzetne je važnosti to što i predsednik Srbije Aleksandar Vučić već šestu godinu za redom prisustvuje Forumu i, prema novinskim izveštajima, jedan je od najaktivnijih učesnika.

- Vučić je imao veliki broj susreta, dao je značajne intervjue, između ostalih i “Euronews-u”. Odgovarao je na različita pitanja, a na samo na ona koja se tiču prioritetnih tema – kaže Čotrić za “Novo jutro”. Koliki je značaj ovog samita govori i prisustvo američkog predsednika Donalda Trampa, ističe Čotrić.

Dodaje i da je Vučić na Forumu “dobronamernim dušebrižnicima” morao da objasni kuda to ide Srbija, da smo suverena zemlja čiji je glavni spoljnopolitički cilj učlanjenje u Evropsku uniju, ali ne po cenu prekida intenzivnih političkih, diplomatskih, privrednih i drugih odnosa sa drugim delovima sveta, pre svega sa Kinom i Rusijom.

Predsednik Vučić razgovarao je u Davosu, na marginama Svetskog ekonomskog foruma, sa savetnikom za nacionalnu bezbednost predsednika SAD Robertom O'Brajanom. Dragan Vujičić, novinar "Večernjih novosti", podseća da je O’Brajan među tri najbliža saradnika Donalda Trampa.

- Majk Pens, Majk Pompeo i Robert O'Brajan: to su tri čoveka koje Tramp sluša – ističe Vujičić i dodaje:

- Ovaj sastanak (Vučića i O'Brajana) govori da Amerika zaista hoće da učestvuje u rešavanju kosovskog pitanja. Razgovor je izuzetno važan, a tvit koji je predsednik Tramp uputio posle potpisivanja ugovora o avio-liniji takođe govori dosta. S jedne strane, otvaranje ove linije može da se čita kao činjenica da su Amerikanci najzad rekli Kosovarima, odnosno Tačiju, da ne mogu više da izvode to što izvode, da ne mogu da se prave blesavi, tim pre što Kosovo nije nezavisna država – kaže Vujičić za „Novo jutro“.

Everyone said it couldn’t be done. But for the first time in a generation, there will be direct flights between Serbia and Kosovo. Another win. Thanks to @WHNSC Ambassador Robert O’Brien and Ambassador @RichardGrenell! pic.twitter.com/0qSLryG96B