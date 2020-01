Podrška Srbije privrednom razvoju Drvara! Predsednik Vučić podsetio da je 2019. obećao srpsku fabriku u ovom gradu: Hoću da vas vidim nasmejane

View this post on Instagram

"Do kraja godine ovde će jedna srpska kompanija otvoriti fabriku. Hoću da vas vidim nasmejane kao danas i da imate budućnost na ovim prostorima. Ponovo ću da dođem u Drvar da vidim kako se troše sredstva koje je dala Srbija, ali i da se uverim da se realizuju obećani projekti." - 13. septembar 2019. godine.