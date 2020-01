Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najpre je došao u posetu Gimnaziju i Mašinskoj školi u Mrkonjić gradu, a ispred škole su ga dočekali građani, kao i srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik, predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović, načelnica Mrkonjić grada Divna Aničić, rukovodstvo škole...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je prilikom posete Gimnaziji i Mašinskoj školi u Mrkonjić Gradu istakao da nema lepše vesti nego da čujemo da imamo više prvaka.

Vučić je poručio da će Srbija pomoći školi sa 300.000 evra, pre svega za nabavku CNC mašinu.

On je, u razgovoru sa učenicima, primetio da su, tamo gde su uvođene te mašine, stranci gledali da naprave fabriku u blizini, jer su imali dobre montere, bravare...

Predsednik je rekao da je mnogo srećan što je tu, kao i da će školu pomoći sa 300.000 evra – rekao je Vučić.

Kako je rekao Srbija je spremna da pomažu i dalje, kao i da je srećan što ove godine ima deset prvačića više nego prošle godine.

„Predsednik Dodik i ja smo otvorili malu fabriku za stotine ljudi i nisu to prevelike plate, ali ukoliko imate drugog zaposlenog u kući, lakše je i možete lakše da planirate budućnosti“, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će pokušati da nam podele narod kao što pokušavaju i crkvu.

Vučić je učenicima poručio da moraju da budu vredni i marljivi ljudi.

Predsednik je obišao jednu učionicu, gde je u toku bio čas matematike, gde je razgovarao sa učenicima i pohvalio ih kako su dobri učenici.

Predsednik je decu upitao šta im je potrebno, a jedna od želja je bila jezički kabinet, kao i smart table.

„Mi ćemo uraditi sve što treba, zamenićemo linoleum, spremni smo da pomognemo i da deca vide da tamo gde Srbija radi, radi na dobar način“, rekao je Vučić.

Vučić je u nastavku obilaska škole obišao i biblioteku koja je postradala u ratu 1995. godine, kao i čitav grad.

Komentarišući broj knjiga u toj biblioteci Vučić je rekao da nema tako malo knjiga, kao i da je kapacitet biblioteke dovoljan za učenike.

Vučić je rekao da je posebno ponosan što stoji kao predsednik Srbije pred ljudima Mrkonjić grada, kao i da je zahvalan Dodiku što je uprkos ličnoj tragediji, jer mu je otac preminuo, prisutan danas tu.

„Hvala vam što ste došli da dočekate onoga ko predstavlja Srbiju, i hvala vam što volite Srbije. I mi volimo Republiku Srbiju i to ćemo da pokazujemo svakoga dana“, rekao je Vučić.Predsednik je podsetio da su doneli pomoć od 600.000 hiljada maraka za gimnaziju i mašinsku školu.

„Napravićemo reprezentativan objekat i naša deca će imati budućnost. Ulagaćemo i u putnu infrastrukturu, a u Drvaru ćemo danas otvoriti i Jumkovu fabriku, i mnogi će posle mnogo godina dobiti posao“, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da želi više dece u budućnosti i u vrtićima, i dodao da je siguran da će u godinama koje dolaze narod moći da vidi šta je sve uloženo i urađeno.

Kako kaže, srpski narod opstaje gde je srpska crkva.

„Naša crkva je srpska crkva, i nemojte da nam iskorenjujete narod. Naš narod se ne stidi imena i prezimena i to ćemo uspeti da sačuvamo gde god da naš narod živi“, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da ništa tuđe ne tražimo i nećemo, ali smo kao narod prošli toliko toga i dodao da neće biti više Oluja i traktora u srpskoj budućnosti.

„Nikome nemamo ništa da kažemo, pustite nas da budemo svoji na svome i da čuvamo pradedovsku veru i ništa drugo. Srbija je danas snažnija. Srbija ne bi mogla da bude tako snažna da nije vaše podrške i ljubavi. Danas kada su me deca ovako dočekala, posebno se ponosno osećam. Doćiću ponovo u Mrkonjić grad da obiđemo ono što smo uradili. Hvala vam za ogromnu ljubav prema Srbiji. Živela Srpska, živela Srbija! - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je poklonio školskoj biblioteci 100 knjiga iz svoje lične biblioteke, a isto toliko knjiga će dobiti i škola u Drvaru.

Vučić je u razgovoru sa nastavnicima u biblioteci primetio, kada je ugledao knjigu Sime Matavulja, da veoma mali broj ljudi zna da je taj pisac bio Srbin.

Dodik: Mi smo deo velikog naroda srskog naroda

Dodik se zahvalio predsedniku Vučiću u ime svih iz RS na tome što je došao u posetu.

„Mrkonjić Grad se podigao zahvaljujući ljudima i njihovoj volji. Hvala i predsedniku Vučiću na pomoći ali i porukama koje šalje svojojm posetom“, rekao je Dodik.

On je rekao da je najbitnije da se okupljaju oko poruka koje su im važne i da pošalju poruku da su jedinstveni i da je najbitnije očuvati identitet.

„On se čuva tako što se okupljamo oko najvažnijih stvari, kao što su pismo, jezik ali i vera. Da nije bilo SPC na svim našim prostorima ne bi bilo ni integralnog naroda. Mi smo deo velikog naroda srskog naroda. Mi nismo bosanski Srbi, moramo ostati jedinstveni i zajedno sa Srbijom da afirmišemo naša prava“, rekao je Dodik.

Kako je rekao, Mrkonjić zaslužuje pomoć i podršku, podsetio je da im treba još više radnih mesta, ali i da ima potencijal i perspektivu.

„Živela Republika Srpska i Srbija, kao i Srpska pravoslavna crkva“, rekao je Dodik.

Predsednica RS Željka Cvijanović je istakla je da je poseta predsednika Vučića znak da su Srbija i Srpska zajedno i u jedinstvu, ona se zahvalila predsedniku na poseti i istakla da je Mrkonjić grad veliki stradalnik, ali i da danas ponosno može da se kaže da je ovo grad u koji se vratio život.

„Zahvaljujem vam se na prisustvu i na tome što ste znali da je potrebno da danas ovde budemo okupljeni zajedno. Mi smo odlučni da pobedimo sve izazove. Zahvaljujem se Srbiji i predsedniku Vučiću. Živela RS, žvel Srbija“, rekla je Cvijanović.

Predviđen je i sastanak sa zvaničnicima i privrednicima u opštini Mrkonjić Grad.

Uz predsednika Srbije Aleksandra Vučića u obilasku škole u Mrkonjić Gradu bili su i predsednica RS Željka Cvijanović i član Predsedničtva RS Milorad Dodik, kome je noćas preminuo otac.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas i Drvar u Federaciji BiH.

Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Vučić će u Drvaru prisustvovati otvaranju filijale Komercijalne banke, zatim obići Dom zdravlja, a potom otvaranju pogona fabrike Jumko.

Na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav" objavljen je snimak i fotografija predsednika Srbije koji helikopterom putuje u Republiku Srpsku.

Načelnica Mrkonjić Grada:Vučićeva poseta istorijska

Poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Mrkonjić Gradu u Republici Srpskoj je istorijska, izjavila je uoči Vučićevog dolaska načelnica te opštine Divna Aničić i dodala da su i ranije dobijali pomoć od Vlade Srbije, ali da će ovo biti prilika da se razgovara o tome šta još može da se uradi kako bi građani živeli bolje. "Mi smo već imali pomoć Vlade Srbije za određene projekte u toku prošle godine, a razgovarali smo i oko eventualne dodatne pomoći, najviše po pitanju obrazovanja, zdravstva, tako da ćemo sutra verovatno definisati šta će od toga biti realizovano", rekla je Aničićeva za Tanjug. Posebno im je, kaže, drago što je predsednik Srbije odabrao da danas poseti Mrkonjić Grad. "Mi smo povratnička opština, skroz smo bili stradali u ratu, sve je bilo porušeno i još uvek se na neki način oporavljamo od ratnih dešavanja, tako da nam je pomoć svakako potrebna", istakla je Divna Aničić. Navela je da opština Mrkonjić Grad ima oko 17.000 stanovnika, od kojih su više od 90 odsto Srbi. U okviru posete toj opštini, predsednik Srbije će razgovarati s privrednicima, a obići će i Gimnaziju i Mašinsku školu, koje su u jednom objektu. Pohađa ih oko 500 učenika koji, kaže za Tanjug direktor Mašinske škole Predrag Đuza, imaju solidne uslove za redovnu nastavu, ali najveći problem je praktična nastava. Najneophodnije su im, naveo je, CNC mašine i dodao da su CNC tehničari veoma traženi na tržištu rada i u Republici Srpskoj i van njenih granica. "Kada bismo uspeli da nabavimo te mašine i upišemo učenike za to zanimanje, a verujem da hoćemo, jer je izuzetno veliko interesovanje, rešili bismo i veliki problem sa kojim se susreće Mrkonjić Grad, a to je odlazak učenika nakon završeka osnovne škole u neke veće gradove u Republici Srpskoj ili u Srbiji", rekao je Đuza. Prednost je, kaže, to što imaju radionicu i obučen nastavni kadar tako da im, dodao je, samo nedostaju mašine da bi kompletirali CNC tehnologiju u školi. Zgrada u kojoj su smeštene Gimnazija i Mašinska škola izgrađena je 1973. godine i u nju je, dodao je Đuza, više puta ulagano. "Ovaj objekat je tokom agresije hrvatske vojske 1995. godine bio u užasnom stanju. Renoviran je koliko se moglo, parcijalno, a značajni infrastrukturni projekti nas očekuju i u narednom periodu, od energetske efikasnosti do opremanja informatičkih kabineta, biblioteke, radionice...", naveo je Đuza. Izrazio je zadovoljstvo što će njihovu školu posetiti predsednik Srbije jer će to, dodao je, biti prilika da mu predoče probleme sa kojima se suočavaju. "Nadam se da će imati razumevanja da nam pomogne", dodao je Đuza. Predsednik Vučić danas će doći u Mrkonjić Grad, a posetiće i opštinu Drvar u Federaciji BiH, gde će biti otvorena fabrika vranjske kompanije "Jumko", kao i filijala Komercijalne banke.