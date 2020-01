VUČIĆ: Borel je ponovio ono što je EU bezbroj puta rekla - Nema članstva bez dijaloga sa Prištinom. Zato želimo da razgovaramo, ali ČIM SE UKINU TAKSE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa Visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku, Žozepom Borelom, koji boravi u prvoj zvaničnoj poseti Beogradu. Nakon sastanka, obojica su se obratili medijima.

Vučić je izjavio da je sa Borelom imao dobre, iskrene i otvorene razgovore o svim važnim temama. Od sutra, kaže Vučić, Evropska unija neće imati 28 nego 27 članica i nada se da Srbija može da bude 28. u budućnosti.

- Za to je potrebno da uradimo mnogo, ali i da nam mnoge okolnosti idu na ruku. Zahvalio sam se Borelu na želju da postavi svog izaslanika i da se lično angažuje u dijalogu. Želim da kažem i da je Borel ponovio ono što je EU u bezbroj navrata govorila: bez rešanja u dijalogu sa Prištinom, evropska perspektiva Srbije neće biti izvesna – kaže Vučić.

Srbija zato, dodaje, mora da radi na kompromisnom rešenju. Ističe da je neka šansa postojala pre nekoliko godina, ali da je svaka ideja o kompromisu ubijena.

- Čak i ne vidim kako bi taj kompromis u budućnosti mogao da izgleda, ali spremni smo odmah po ukidanju taksi da sednemo za sto i razgovaramo o suštinskim pitanjima između Beograda i Prištine – kaže Vučić. Podseća da je danas tačno 2480 dana od kada nije formirana Zajednica srpskih opština, koja je bila ključna stvar i osnov Briselskog sporazuma.

- Niko se ne sekira i ne uzbuđuje mnogo, Srbija je ispunila sve, a Albanci svoju jedinu obavezu nisu ispunili. Ovo sam rekao, ne jer želim da neko bude kažnjen ili da dobijemo neku vrstu prednosti, već da bih istakao da nam u rešavanju ovih problema treba kredibilan i pouzdan partner, kao što je EU – kaže predsednik Srbije.

Ističe da se govorilo o svim važnim pitanjima, o ekonomiji i Borela je, kaže, zamolio nešto što je van pravila.

Zamolio sam ga da u budućnosti razmotri neka rešenja koja će biti drugačija, da razmotre kakva su rešenja donosili posle Soluna, a ako ne možemo odmah u EU, da barem sa njom nemamo granice, jer bi to građanima i privredi mnogo značilo. Naša ekonomija je, što sam rekao i Borelu, ubedljivo najbrže rastuća na Zapadnom Balkanu sa 4,1 rastom u 2019. godini, što je bolje od svih prognoza, a da bismo to zadržali potrebni su nam mir i stabilnost, dijalog sa Prištinom i rad na svemu onome što smo počeli da radimo u okviru inicijative mini Šengen. Treba da radimo sa EU na otvaranju celog regiona, na jednistvenom tržištu, otvaranju granica prema šengen zemljama i slično – kaže Vučić, dodajući da je ključno rešenje za nas članstvo u EU.

Borel je, kako kaže Vučić, iskusan političar koji fantastično razume politiku.

- Milslim da postoji prostor u EU da se razmišlja da to ne ide običnim i tehnokratskim putem kao do sada, da li će biti to je pitanje za EU - kazao je Vučić.

Dodao je da su razgovarali i o situaciji u regionu, ali i odnosima Srbije sa Rusijom i Kinom i da je rekao da je Srbija na evrposkom putu nesumljivo i da to ne krijemo pred partnerima iz Rusiej i Kine, ali da ćemo nastaivti sarađu sa tim zmeljama.

Vučić kaže da je rekao Borelu i da Srbija nema tako dobru saradnju sa Rusijom i Kinom kao Nemačka, Francuska, Austrija i druge zapadne zemlje, koje imaju i do 1.000 puta veću trgovisnku razmenu sa Rusijom, nego mi, i da te zemlje treba da nam pomognu da i mi to dostignemo, a ne da pokazuju zabrinutost zbog odnosa Srbije sa Rusijom i Kinom.

- Razgovarali smo i o vladavini prava. Mnogo stvari treba da uradmo tu i Borel je na korektan nacin iznosio stavove EU. Mislim da je čitav region dobio velikog prijatelja, dobrog političara, koji će biti strog i pravičan prema nama i imam ogromno poverenje prema njemu. Želim mu dobrodošlicu - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da će i večeras nastaviti razgovore sa njim.

Videćemo u ponedeljak da li će da se formira vlada u Prištini i videćemo da li možemoda ubrazavamo razgovore, zaključio je Vučić.

Borel: Nadam se skoroj obnovi dijaloga

Nadam se da će se uskoro obnoviti dijalog Beograda i Prištine, rekao je danas šef diplomatije EU Žosep Borel, posle razgovora sa predsednikom Aleksandrom Vučićem u Beogradu.

- Nadam se da će se to uskoro desiti. Kada se to desi, EU će biti spremna da nastavi sa posredovanjem u dijalogu - rekao je Borel i najavio veći angažman EU.

On je istakao da nije na EU da odluči šta će biti rezultat dijaloga, već da je to na Srbiji i Kosovu, ali da EU mora da se angažuje snažnije u posredovanju nego poslednjih meseci.Za njega je, kaže, Zapadni Balkan deo Evrope, i više od toga, treba da bude deo EU, geografski, kulturološki, kroz ekonomske veze, i najvažnije, zbog aspiracija građana, poručio je.

Zato je, ističe, i došao u posetu regionu, a krenuo je od Kosova, jer, kaže, postoji važan posao koji treba da se uradi, a razgovori između Kosova i Srbije treba da se obnove.

- Predložio sam da EU imenuje posebnog posrednika u dijalogu Beograda i Prištine, jer veujem da će on biti veoma angažovan, a nisam siguran da ću imati dovoljno vremena da se uvek ja uključujem u taj proces - rekao je Borel i poručio da je neophodna "sveobuhvatna normalizacija odnosa Beograda i Prištine".

On je izrazio uverenje da buduća perspektiva Srbije i Kosova u odnosu na EU zavisi, pre svega, od dogovora Beograda i Prištine.

- Ovo je moja prva poseta Zapadnom Balkanu i ja sam hteo to da uradim, jer je za mene Zapadni Balkan deo Evrope i više od toga, treba da bude deo EU, geografski, kulturološki, kroz ekonomske veze, i najvažnije, zbog aspiracija građana - rekao je Borel.

Visoki predstavnik EU rekao je i da je u razgovoru preneo Vučiću da vidi Srbiju kao ključnog partnera EU i da tokom ove posete želi da prenese koliko je EU posvećena procesu pristupanja Srbije EU.

Prema njegovim rečima, taj proces bi trebalo da bude brži i da u njemu veće napore ulože i Srbija i EU.

On je podsetio da je Evropska unija u poslednjh 10 godina dala Srbiji gotovo 12,5 milijardi evra bespovratne pomoći.Borel je naveo i da je Vučiću preneo da je potrebno da se spoljna politika Srbije programski usaglasi sa spoljnom politikom EU i da se u tom pogledu zaista približi, odnosno, kako se izrazio, da Srbija i EU govore "jednim glasom".

Borel je naveo da je sa Vučićem razgovarao i o bezbednosnim pitanjima, vezanim za Bliski Istok i Libiju, a zahvalio se na učešću Srbije u misijama EU u Somaliji, Maliju, Centralnoafričkoj Republici, gde srpski vojnici, kako je rekao, tesno sarađuju sa evropskim kolegama.

Vučić: Treba nam mir, a bilo je puno propuštenih šansi

Nama je potreban mir, a bilo je mnogo propuštenih šansi za kompromis sa Albancima, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić, te istakao da krivica za to nije do Srbije. On je tako odgovorio na pitanje da li je razgovarano o promeni strategije dijaloga, pošto do sada nije bilo rezultata, jer Prištinu interesuje samo status, i to bez ustupaka.

- Razgovarali smo o propuštenim šansama I o tome šta je bilo moguće, zbog čega mislim da ćemo imati daleko lošije I teže rešenje u budućnosti, nego što je moglo da bude pre dve ili tri godine - rekao je predsednik Srbije.

On je rekao da nije mogao da razume napade iz različitih EU zemalja I drugih, kada je krenuo da govori o mogućem rešenju, iako je znao da pokušaj rešavanja kosovskog čvora donosi najteži mogući teret.

Kada je reč o povlačenjima priznanja, Vučić kaže da Srbija radi svoj posao i da ne priznajemo Kosovo kao nezavisnu državu.

- Nema nikog u našoj zemlji i u Evropskoj uniji, izuzev visoke predstavnice EU, ko nije izgovorio najgore reči, gadosti, neistine, o meni, Srbiji, ali, I Albancima. Kao da se to nije ticalo nas I Albanaca. A tiče se samo nas Srba I Albanaca, a samo Srbi I Albanci ne smeju da odlučuju ni o čemu. Svi drugi su odlučivali I držali nam pridike o Pandorinoj kutiji koju bi otvorili rešenjem van onoga što su želeli - objasnio je on.

Vučić podseća da na njegovo pitanje zašto su otvorili Pandorinu kutiju priznanjem Kosova 2008, I bombardovanjem Srbije 1999, ni dan danas nije dobio odgovor, kao što I danas nije dobio odgovor zašto Srbi u Crnoj Gori nemaju ista prava kao Albanci u Severnoj Makedoniji.

- Mogu da pitam pet miliona puta i uvek će biti zid ćutanja. Stvarnog odgovora nema i niko ne može da ga izmisli i nađe. Moramo da se naučimo na to, da sebe naučimo na to da nas doživljaju kao gubitnike I da moramo da platimo visoku cenu za dešavanja 1990-tih da bi mogli da budemo deo civilizovanog sveta. To šta ćemo prihvatiti je naša stvar. U našem je interesu da vodimo razgovor, da postignemo kompromisno rešenje - istakao je on.

Rekao je da mu ne pada na pamet da odustane, da ne traži ili ne učestvuje, odnosno da se ne bori za razgovore i kompromisno rešenje. Podsetio je da je Srbija imala mnogo mrtvih 1990-tih, 1940-tih, u Prvom svetskom ratu i početkom prošlog veka, i da je vreme da naša deca odrastaju, rade, grade ovde, i da čuvamo mir.

- To je suština svega - podvukao je on.

Kazao je da mali broj zna da su u Beogradu najveće demonstracije održane, ne 2011, ili 19. aprila, već 1908. kada je Austro-ugarska izvršila aneksiju BIH.

- Tada se čulo 'dajte nam puške', I bilo je 200.000 ljudi. Ali, neki pametan čovek rekao je da ne treba rat, a to je bio Stojan Novaković i izbegli smo tada rat. Ali nismo izbegli nijedan kasnije. Skupu cenu plaćamo za to I zato nas je danas tako malo, prazna nam je teritorija, I ljudi odlaze. Vreme da im ponudimo drugačiju perspektivu - poručio je Vučić.

Izrazio je zahvalnost Borelu na rečima ohrabrenja za želju da sačuvamo mir. Takođe se osvrnuo I na jučerašnji izveštaj Evropske komisije koja je konstatovala da je snažan rast Srbije "pogurao" ekonomiju čitavog regiona.

- Naš rast je veći od onog u izveštaju Evropske komisije. Nisu imali još podatke od decembra, a tada nam je rast iznosio 6,7 odsto. To ne može bez mira I stabilnosti - objasnio je on.

Podsetio je da je Srbija po platama prestigla BiH, stigla Crnu Goru i da će preteći sve, ali je to, kaže, zahvaljujući radu i dodajući da je za to potreban mir i sigurnost, a ne mrtvački sanduci.

- Ali to ne znači da ćemo da dozvolimo poniženje našeg naroda - zaključio je Vučić.