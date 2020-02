Vučić: Ne dolazi lak period za našu zemlju, ali je važno da srpska ekonomija ide napred. Moramo da čuvamo mir i stabilnost!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da će, bez obzira na to koja ličnost bude imenovana za izaslanika za Kosovo, Berlin preko Brisela voditi glavnu reč o rešenju kosovskog pitanja.

Vučić je rekao za beogradske medije da misli da već zna ko će biti predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine i verovatno BiH.

-Biće to neko od velikog uticaja u Berlinu, odnosno sa velikom podrškom Berlina. On će biti pod velikim uticajem Berlina. De fakto će, bez obzira na to koja je ličnost, Berlin preko Brisela voditi glavnu reč, što za nas nije lako - objasnio je on.

Vučić je, upitan šta je razgovarao sa visokim predstavnikom za spoljnu I bezbednosnu politiku EU Žozepom Borelom, rekao da se radi o iskrenom prijatelju Srbije, koji razume poziciju naše zemlje.

On je, prema njegovim rečima postavljao pitanje i u Prištini, a i ovde, šta bi to Srbija dobila za priznanje Kosova.

-Za razliku od onih koji misle da je normalno da Srbija mora da prizna Kosovo i da je samo pitanje trenutka kada će to biti, on je čovek koji dolazi iz zemlje koja nije priznala Kosovo i zna da ni Španija neće to da učini. Kosovo je sa međuanrodnim predstavnicima uvek glavna tema, 99 odsto vreman ode na Kosovo. Oni kažu "nemojte da računate da ćete biti deo EU, ako ne rešite to pitanje". To nedvosmisleno kažu - istakao je Vučić.

Ukazao je da je Borel profesionalac, i da on mora da razgovara i sa Prištinom, jer ima Nemce, Francuze koji su priznali nezavisno Kosovo.

-Kako da kaže Angeli Merkel "neću da razgovaram", to nije realno. On je dobar čovek, koji razume Srbiju, koji razume srpske potrebe i političke stavove - rekao je on.

O vladi u Prištini: Bog otac ne zna kad će je formirati

Bog otac ne zna kada će se formirati vlada u Prištini, a kamoli Žozep Borel, prokomentarisao je danas predsednik Aleksandar Vučić uptan da li je visoki predstavnik EU iz Prištine u Beograd doneo neku konkretnu informaciju o formiranju tamošnje vlade.

-Oni su mu rekli u ponedeljak, ali to sam već čuo više puta - primetio je Vučić.

Vučić je ukazao da postoji opasnost ako lider Samoopredeljenja Aljbin Kurti bude želeo da unizi Srbe i Srpsku listu i da u vladu izabere nekog svog, "privatnog Srbija".

-To bi značio kraj svakog normalnog i racionalnog razgovora sa Kurtijem i njegovom potencijalnom vladom - podvukao je predsednik.

Dodao je da je pred Beogradom mnogo problema, te da ne dolazi lak period za zemlju, ali da je važno da naša ekonomija ide napred, i da moramo da čuvamo mir i stabilnost.

"Ove godine počinje izgradnja fruškogorskog koridora"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će ove godine početi radovi na fruškogorskom koridoru, odnosno Novi Sad - Ruma, a već su krenuli radovi na putu Šabac-Loznica.

-Sve što smo stavili i napisali uradićemo. Postoji nerazumevanje i neznanje kod jednog dela političke javnosti, naših protivnika, koji kažu da moraju da vide celokupan iznos za određeni projekat. Pa, ne morate, jer delimično finansiramo iz budžeta, a delimično preko IPA, kineske Eskim banke. Ljudi pitajte, dobićete odgovor - rekao je Vučić.

Prema njegovm rečima veoma je važno da Kinezi završe deonicu Čačak - Požega, jer je to važno i za Užice, Ivanjicu, Arilje, Sjenicu, Novi Pazar i ceo zlatiborski deo.

On je istakao i da je važno i da kanalizacija bude svuda, i naveo da je za to izdvojeno 900 miliona evra iz budžeta.

-Prvi put sada kreće u Borči izgradnja kanalizacione mreže na levoj obali Dunava. To mora da bude slučaj i u Irigu i u Šidu i u Vlasotincu, Leskovcu, Vranju, u svakom našem mestu, jer to čini bolji životni standard, kao i bolnice i domovi zdravlja, i sve ono što planiramo da izgradimo - rekao je Vučić.

"Dokazano je da smo govorili istinu"

Predsednik Vučić izjavio je danas da mu je drago što je tužilašvo utvrdilo da on i njegov brat nisu imali nikakav kontakt niti komunikaciju sa vlasnikom "Jovanjice" Predragom Koluvijom, kao i da ne očekuje nikakvu rekaciju javnosti pošto je već navikao na svakodnevne izmišljotine protiv njega i njegove porodice.

Na pitanje novinara da li očekuje bilo kakvu reakciju srpske javnosti tim povodom, Vučić je rekao da ne očekuje, kao i da se sa lažima i izmišljotinama suočava svaki dan.

-Drago mi je što je pokazano da smo govorili istinu. Oni (SZS) su govorili čekamo tužilaštvo da kaže, koje je davilo i gnjavilo i tražli su nekoliko godina unazad kod tog čoveka (Koluvije) koji je neki čudan i energičan čovek koji je imao na hiljade brojeva telefona sa kojima razgovara, naravno nijedan nije naš i nikada nismo bili u kontaktu - rekao je Vučić.

Zapitao je šta je afera Jovanjica onda:"To da smo mi radili svoj posao i pohapsilii one koji su se provizakonito ponašali, sto će sud reći. Drugo, šta sad ja da radim, dva meseca su lagali i moju porodicu stavljali na lomaču, zbog cega? Zbog laži i izmišljotina".

Vučić kaže da zna kako je nastala ta izmjišljostina, ali da neće da govori o tome da ne bi ispalo da pravda njihove laži. Zapitao je kome sada treba da se obrati i koga da tuži zbog na hiljade naslovnih strani protiv njega povodom Jovanjice i dodao da ne bi imao ništa od toga.

Vučić dodaje da mora da nastavi da se bori za zemlju, a da oni koji ga napadaju pokazuju samo kako bi oni radili da su na njegovom mestu, isto kako kada su pljačkali narod.

"Završna fleš procena rasta 4,2 odsto u 2019."

Predsednik Vučić rekao je danas da završna fleš procena privrednog rasta Srbije za 2019. godinu iznosi ne 4,1 odsto nego 4,2 odsto, po čemu je Srbija među prve tri ili četiri zemlje Evrope.

Vučić je rekao za Prvu da je u poslednjem krvartalu prethodne godine privredni rast Srbije bio 6,1 odsto, a u decembru čak 6,7 odsto koji je bio ubedljivo najveći rast u Evropi.

-Završili smo januar u većem sufictu nego što smo budžetom i sa MMF-om planirali, sa oko šest ili sedam milijardi većem suficitu, iako smo platili pet milijardi neke račune koje nismo računali da treba da platimo - rekao je Vučić.

Kaže da će mart biti dobar pokazatelj pošto će već u februaru biti ispalćene veće penzije i veće minimalne zarade.

-Videćemo tu stanje budžeta. Ako se nastavi tako kako stvari sada idu, imaćemo značjana povećanja plata i penzija ove godine - istakao je Vučić.

"Vlasnicima N1 nije stalo do emitovanja te televizije već do para"

Predsednik Vučić izjavio je danas, prvi put se oglasivši povodom "rata saopštenjima" između N1 i Telekoma, da je jasno da vlasnicima N1 nije stalo do emitovanja te televizije već do para, kao i da je on uvek za to da se N1 gleda svuda jer se tako još bolje vidi koliko je vlast uspešnija od onih koje N1 podržava.

Na pitanje novinara TV Prva šta se krije iza sukoba Junajted grupe i Telekoma, Vučić je rekao:"Mislim da ljudi sve razumeju, prvo su govorili da neko N1 neće da emituje. Telekom je onda rekao da će emitovati N1 svuda gde nikada nije pre emitovan taj kanal odnosno na celoj mreži Telekoma, besplatno dok traju pregovori. Ali, tu nije do emitovanja N1, nego do para".

Na pitanje da li je vlasti u interesu da se vidi N1, Vučić kaže da je i iz političkih raloga u interesu vlasti da se vidi N1.

-Jer, deo ljudi uvek mora da vidi i drugu stranu da bi znao zašto se za nekoga bori i zalaže i neku politiku podržava. Ako to ne vidite na tako brutalan način kao što to vidite na toj televiziji, onda će naši ljudi biti manje motivisani. Mi nemamo problem sa tim - rekao je predsednik.

Kako kaže, u našoj zemlji 90 odsto građana koristi drustvene mreže.

-Tako da imaju (opozicija) pod svojom kontrolom i dnevne i sve nedeljne novine i više kanala, ali očigledno je da je ovde u pitanju novac i ništa više. Mislim da je bilo vazno da se to ponudi (da se emituje N1 preko cele mreže Telekoma), a njihovo pravo da odbiju".

Vučić, takođe, ističe da je dobro i što su to ljudi mogli da vide.

Dodaje da oni koji nemaju svoju politiku, osim politike zasnovane na "Jovanjici" i drugim lažima, imaju problem sa ljudima.

-Svake nedlje imamo istraživanje javnog menjenja i ona su za stranku koju i dalje vodim prilično dobra - rekao je Vučić i dodao da nije zabrinut oko toga već oko pitanja KiM i drugih važnih stvari.

Što više medija i raznovrsnosti i drugačijih stavova, to je bolje za demokratiju i našu zemlju u celini, dodao je predsednik.