BERIŠA: Kurti smatra da će on postati novi vladar Kosova, ali ova Vlada ne može imati dug život!

Politika Aljbina Kurtija je veoma kruta i vodi unazad, tako da, ova Vlada koja je danas formirana predstavljaće rovovsku borbu za to ko je će biti bitniji, rekao je tome ko je bitniji, rekao je Demo Beriša, predsednik matice Albanaca u Srbiji.

U Prištini je danas posle četiri meseca izabrana nova kosovska Vlada. Aljbin Kurti je danas postao premijer i sada ostaje da vidimo kako će se to odraziti na živote ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, a pre svega na srpsku zajednicu. Takođe, ostaje da vidimo kako će se to odraziti na dijalog između Beograda i Prištine, i na celokupnu stabilnost uovom regionu.

Beriša je rekao da ovih četiri meseca prošlo u nadmetalju između Aljbina Kurtija i ostalih koji su ušli u kosovski parlament.

„Kurti smatra da će on postati novi vladar Kosova, i ako pogledamo njegovo prethodno delovanje na političkoj sceni Kosova i Metohije, možemo videti da je kod njega sve nepredvidljivo. Ono što kaže da će uraditi ne uradi, a ono što nije najavio, naprasno uradi“, rekao je Beriša.

Kako kaže, on je imao jedan mandat više u odnosu na drugoplasiranog iz Demokratske partije Isa Mustafe, i kako objašnjava, taj mandat je bio ključni u donošenju odluke i dodele upravo njemu kao prvoplasiranom mandat da oformi Vladu.

„Vlada koja je danas oformljena, oformljena je od glasova Samoopredeljenja i Demokratskog Kosova, uz manjine van Srpkse liste. Kompletna opozicija je pre početka glasova napustila salu. Ova Vlada je izglasana od 66 glasova, od 120, što ukazuje na činjenicu da na bazi sporazuma kojeg on ima sa drugoplasiranim, iako je dijametralno suprotna, odraziće se na to da ova Vlada ne može imati dug život“, rekao je Beriša.

Kako kaže, politika Kurtija je veoma kruta i vodi unazad, tako da, dodaje, ova Vlada koja je danas formirana biće rovovska borba o tome ko je bitniji, i Beriša smatra da će biti spora u donošenju odluka kada su pregovori Beograda i Prištine u pitanju.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost, rekao je da su sve do dana formiranja Vlade na Kosovu šanse bile 50 posto, i kako dodaje, promili su ipak na kraju odlučili da se ona formira.

„Za Kurtija je ovo bio rizik i kocka, jer je pitanje da li bi on ponovo dobio najviše mandata, on je bio samo malo jači od Demokratskog saveza Kosova, reč je bila o promilima. Ovo je za njega bio spas u poslednji čas. Definitivno je ključnu ulogu kada je u pitanju formiranje ove Vlade, odigrao strani faktor. Sve se na Kosovu dešava u trouglu između Srbije, Albanije i Amerike“, rekao je Rajić.

Kako kaže, Tramp želi poene za kampanju.

„Kosovo i Metohija je nešto što bi mogao da iskoristi u svojoj političkoj kampanji, kao uspeh u spoljnopolitičkim odnosima. Mogao bi da iskoristi situaciju, ukoliko bi došlo do nekog dogovora, da to istakne kao svoj uspeh kao političara. U njegovom stilu, umeo bi on to da predstavi, tako da verujem da će pokušati sve što mogu kako bi se povukle takse na Kosovu“, rekao je Rajić.

Kako kaže, Amerikanci će pružati podršku da Kosovo uđe i u Mini šengen.

„Trebaće vremena, ali nas bi bilo ključno da se pod pritiskom Amerike izvrši pritisak na Albance na KiM, i da se ukinu takse, što bi za našu ekonomiju mnogo značilo“, rekao je Rajić.