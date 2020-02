Ambasador Lazanski predao akreditive predsedniku Putinu

Novi ambasadori stranih zemalja u Rusiji uručili su u Kremlju akreditive predsedniku Rusije Vladimiru Putinu. Među njima je bio i ambasador Srbije u Moskvi Miroslav Lazanski.

„Putinu će biti uručeni akreditivi 23 novopristigla ambasadora stranih država. Ceremonija će tradicionalno biti održana u Aleksandrovoj sali Velikog kremaljskog dvorca“, saopštila je ranije pres-služba Kremlja.

Akreditive su predali ambasadori Sjedinjenih Američkih Zemalja — Džon Salivan, Kine — Džan Hanghvej, Švedske — Malena Mard, Nemačke — Geza Andreas fon Gajr, Irske — Brajan Makeldaf, Kanade — Elison Meri le Kler, Francuske — Pjer Levi i drugi.

