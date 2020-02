Rakić za Pink: Deo opozicije će uvek imati problem sa sniženim cenzusom! (VIDEO)

Žarko Rakić, glavni i odgovorni urednik "Politike" rekao je za Pink da je izuzetno važno to što su poslanici Narodne skupštine izglasali izmenu Zakona o izboru narodnih poslanika i o izmenu Zakona o lokalnim izborima tako da je od sada izborni cenzus snižen sa pet na tri odsto.

- To nije važno za ove izbore, nego i za buduće izbore. Neće svaki čas da se menjaju izborni uslovi. Da nisu promenili zakon bili bi optuženi da nisu ništa radili. Sada menjaju, i opet ne valja. Ne valja ni to što je povećan procenat prisutnosti žena u parlamentu i što je toliko visok - naveo je Rakić.

Kako je on rekako na izborima 2012. godine promena izbornog cenzusa nije bila tema jer je Demokratska stranka, kako kaže, želela da ne bude izbora uopšte kako bio ni ostali na vlasti.

- Pošto su oni bili izabrani jednom, demokratski i to je kraj priče. Jedino su bili iznenađeni kako to neko glasa za nekoga a da to nisu oni. Oni su se uspavali na vlasti i računali su da su nezamenljivi - kazao je on.

Objasnio je da će deo opozicije uvek imati problem sa sniženim cenzusom.

- To će uvek biti problem jer je uvek moglo da se kaže da je to visok prag za ulazak u parlament. Sada ako se ovo zaista realizuje, mi vidimo kako će i to uticati na izbore i biće verovatno dramatičnih promena na našoj političkoj sceni - ukazao je Rakić.

Milan Dobromirović, urednik političke rubrike u "Informeru" osvrnuo se i na predlog Demokratske stranke iz 2008. godine kojim je predloženo da se cenzus za političke stranke poveća na sedam odsto, a za one koji na izbore izlaze u koaliciji na čak 10 odsto rekavši da je to tada njima odgovarlao jer su tada bili na vlasti.

- Njima sada ovo ne odgovara, ne samo zato što su opozicija već zato što će neko biti bolji na izborima od njih. Oni jesu u nekom lošem filmu jer ne znaju šta će. Cela ta grupa koja zagovara bojkot je pucala sebi u nogu jer će drugi deo opozicije izaći na izbore - naveo je Dobromirović.

On je objasnio da je deo opozicije koji zagovara bojkot u velikoj panici.

- Koliko je ta panika velika vidimo iz Đilasovih izjava koji kaže da je svako ko izađe na izvore lažna opozicija - naglasio je on.