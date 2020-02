Dačić: Zahvalnost Italiji zbog podrške Srbiji na putu ka Evropskoj uniji

Predstojeća poseta šefa italijanske diplomatije Luiđija di Maja Beogradu biće još jedna prilika da se potvrde odlični odnosi Srbije i Italije u svim sektorima, izjavio je prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

- Italija je prva država sa kojom je Srbija sklopila sporazum o strateškom partnerstvu i mogu slobodno da kažem da obe zemlje krajnje iskreno i odgovorno shvataju to partnerstvo kao strateško, i na političkom i ekonomskom planu, i u svim drugim oblastima - kazao je Dačić u intervjuu za italijansku agenciju Ansa.

On je naglasio da je ekonomska saradnja dve zemlje u stalnom porastu, pri čemu je Italija tradicionalno jedan od tri najveća ekonomska partnera Srbije, jedan od najvećih investitora u Srbiji, dok je, s druge strane, Italija tradicionalno vodeće izvozno područje srpskih preduzeća.

- Želimo da upravo u ovoj oblasti iskoristimo još mogućnosti, a njih ima, kako bi naša razmena bila još veća i kvalitetnija. Naše partnerstvo je veoma snažno i na političkoj ravni i na bilateralnom planu, ali i u medjunarodnim forumima. Zahvalni smo Italiji i njenim liderima što u kontinuitetu podržavaju naše aspiracije za članstvo u Evropskoj uniji - rekao je Ivica Dačić.

On je dodao da će raditi na tome da se zajednička sednica vlada dve zemlje organizuje što je pre moguće, izrazivši nadu da bi to moglo da se dogodi do kraja ove godine u Beogradu.

- To će biti četvrta zajednička sednica vlada Srbije i Italije i to već dovoljno govori o intenzitetu naših odnosa i o našoj zajedničkoj potrebi da učvršćujemo strateško partnerstvo. Ova zajednička sednica mogla bi da bude odlična prilika i za organizaciju poslovnog foruma privrednika i kompanija dve zemlje, kako bismo otvorili put za nove poslovne aranžmane i investicije - naveo je šef srpske diplomatije.

Govoreći o tempu pregovora o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, on je kazao da Srbija nije time zadovoljna, iako je u tom procesu najdalje odmakla od zemalja kandidata.

- Što se Srbije tiče, ona je spremna da ide mnogo brže ka članstvu u EU, ali to ne zavisi samo od nas. Prošle godine otvorili smo samo dva pregovaračka poglavlja, iako smo bili spremni za više, ali čitava godina bila je u znaku evropskih izbora, a potom i konstituisanja institucija Unije, tako da je u Briselu bilo veoma malo entuzijazma za pitanje proširenja, za koje smo mi s punim pravom najviše zainteresovani - rekao je Dačić.

Komentarišući novu metodologiju za pristupanje EU, koju je izradila nova Evropska komisija, on je naveo da u njoj ima pozitivnih nagoveštaja, pre svega u činjenici da Srbija i Crna Gora, koje su najdalje odmakle u procesu, mogu da izaberu da li će svoj put nastaviti po dosadašnjem modelu ili će prihvatiti nova rešenja.

- To je fer odluka i mi ćemo proceniti koju ćemo opciju prihvatiti. Ono što je mnogo bitnije i što mi tražimo od EU jeste da se s mnogo više entuzijazma posveti prijemu novih članica i njihovoj pripremi za članstvo, nego što je do sada bio slučaj i zbog čega u velikoj meri naš put ka EU traje ovoliko dugo. Nova Evropska komisija svojim prvim potezima daje optimizam da će se kretati u tom pravcu - naglasio je srpski ministar.

Govoreći o očekivanjima od nove kosovske vlade koju predvodi Aljbin Kurti, rekao je da od nje ne očekuje ništa, ali da očekuje da svi oni koji imaju uticaj na tu vladu konačno i na delu pokažu taj uticaj i primoraju Prištinu da se ponaša odgovorno.

- Dijalog stoji u mestu već više od godinu dana i to isključivo zaslugom Prištine i dopuštanjem da svojim igrarijama i nečuvenim potezima ometa i potpuno blokira ovaj proces. Podsetiću vas da su već duže od godinu dana na snazi necivilizacijske takse od 100 odsto na robu iz Srbije, što je praktično značilo zabranu trgovine, a to se dešava usred Evrope u 21. veku - rekao je Dačić.

Istakao je stav Beograda da ta iracionalna odluka Prištine mora biti uklonjena da bi dijalog bio nastavljen.

- Mi očekujemo da to uskoro bude učinjeno i spremni smo da odmah nastavimo razgovore, jer Srbija je najviše zainteresovana da se do rešenja dodje. Rešenja koje će biti zasnovano na kompromisu, a ne na nametanju, rešenja koje će obezbediti dugoročni mir i stabilnost u našem regionu i koje će našoj deci omogućiti normalnu budućnost, bez straha od reaktiviranja konflikta - naveo je Dačić.

On je dodao da pozdravlja to što je predsednik SAD Donald Tramp imenovao ambasadora Ričarda Grenela za svog specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine, jer je time učinjen kakav-takav pomak za izlazak iz dosadašnje pat-pozicije.

- Ukoliko bi imenovanje nekog specijalnog predstavnika EU doprinelo na sličan način, mi bismo to takodje rado prihvatili - istakao je Dačić.

Na pitanje da li je zabrinut nastavkom migracionih tokova duž takozvane balkanske rute i da li je Srbija spremna za eventualnu novu migrantsku krizu, šef srpske diplomatije je odgovorio da zabrinutost postoji, ali da je za razliku od mnogih drugih evropskih država, Srbija ujedno i spremna za suočavanje s tim izazovom.