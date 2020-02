DARKO MLADIĆ ZA PINK.RS: Moj otac jeste bolestan, ali je još uvek živ! Neka tako ostane što duže

Sin Ratka Mladića demantovao je za naš portal vest o smrti svog oca.

Medijima širom regiona danas se proširila vest da je Ratko Mladić preminuo u Hagu. Ova vest ubrzo je demantovana i zaključeno je da je objavljena sa lažnog Tviter profila ministarke spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.

Sin generala Mladića, Darko Mladić za Pink.rs izjavio je da se sa svojim ocem čuo pre oko 45 minuta, da je zvučao dobro, te da je vest o tome da njegov otac jeste živ, potvrdio i šef srpske diplomatije Ivica Dačić.

„Čuo sam se sa njim pola sata pre nego što me je prvi novinar pozvao, a za dva sta je bila dogovorena redovna poseta njegovog advokata, tako da sam ja odmah shvatio da je to lažna vest. Nisam se uzbudio, samo mi je bilo bitno da ga čujem. I, kada su videli šta se dogodilo zbog lažne vesti, dopustili su i Ratko me je pozvao pre pet minuta“, rekao je Darko Mladić i dodao:

"Video sam da je i Dačić potvrdio da je moj otac živ, a onda i da su iz Haga demantovali vest o smrti. Moj otac jeste bolestan, ali je i dalje živ. Neka tako i ostane što duže", kaže za Pink.rs Darko Mladić.

Podsetimo, i ministar Dačić potvrdio je da je Ratko Mladić živ. Isto je izjavio i sveštenik haških optuženika Vojislav Bilbija, ističući da je reč o lažnoj vesti.