VUČIĆ SE SASTAO SA HANOM: Molio sam ponovo za srpski čelik (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa evropskim komesarom za budžet i administraciju Johanesom Hanom o širem spektru tema značajnih za Srbiju i region, a posebno o kvotama za izvoz čelika.

- Sa Hanom smo imali dobar sastanak. Pošto je on sada komesar za budžet EU, molio sam ponovo za srpski čelik. Smatrao sam da je to važno za nas, to je ključna stvar, jer je smederevska Železara postala najveći izvoznik i najveća fabrika u Srbiji - rekao je Vučić novinarima u Minhenu, a na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav" objavljene su fotografije susreta.