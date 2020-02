MINISTAR MALI ZA PINK: Srbija puno uradila, ovo je tek početak jer hoćemo još bolje i više (VIDEO)

Srbija je u ovom trenutku ekonomska zvezda, činjenice su neumoljive i dobro je da o tome piše i Fajnenšl tajms i da svi pričamo o tome, rekao je ministar finansija Siniša Mali.

U Srbiji je inflacija stabilna, kurs se ne menja, a tema je koliko će porasti plate i penzije, jer se zna da će rasti, rekao je Mali i dodao da ulazimo u stope visokog ekonomskog rasta. On je u Novom jutru Tv Pink rekao da je u želji da nam ekonomija raste što brže, ključan projekat Srbija 2020-2025 i da Srbija želi da ide i na stope rasta BDP-a od pet do sedam procenata.

"Procene su da je to moguće, a naše je da budemo pametni jer od nas zavisi da to sprovedemo", rekao je ministar finansija. Komentarišući tekst u “FDI Intelligence” Fajnensl Tajmsa , Mali je rekao da ljudi u inostranstvu objektivnije gledaju na situaciju u Srbiji i da ne postoji nijedna zemlja u svetu koja je u tako kratkom vremenu promenila perspektivu.

"Nismo zadovoljni, ovo je tek početak jer hoćemo još bolje i više. Fajnenšl tajms, Fajnensl Tajmsa nam je prošle godine dodelio nagradu jer smo u 2018. privukli 3,4 milijarde stranih investicija, a u 2019. godini privukli smo 3,8 milijardi stranih investicija ", rekao je Mali i dodao da smo atraktivni i da svi hoće da dođu.

Da bi se privukle investicije, ukazao je, prilike moraju da budu stabilne, da se vodi računa o finansijama i ulaže u infrastrukturu, a to Srbija radi."To su rezultatti ozbiljne ekonomske politike kojom se bavimo 6-7 godina unazad i hoćemo da nastavimo tako", rekao je Mali i najavio da će biti nastavljeno sa smanjenjm opterećenja na zarade.

Rekao je i da će se nastaviti sa ulagaćemo u digitalizaciju, dualno obrazovanje, infrastrukturu, energetiku i transport.

"Nema stajanja, moramo još jače brže bolje, nemamo drugu perspektivu jer ako stanemo drugi će nas preteći, a u ovom mometnu mi pretičemo druge", rekao je ministar.

On je naveo da je u Srbiji potpuno stabilizovan javni dug i da je sada ispod 50 odsto BDP-a.

"Nemamo nikakav problem a potvrde nam stižu i sa međunarodnog finansijskog tržište gde smo potpisali sporazum sa Euroklirom", rekao je Mali.

Dodao je da se obveznice Srbije prodaju nikad bolje i sa nikad nižom kamatnom stopom.

"Prodali smo obveznice na 20 godina i tako nam je pozajmljen novac na 20 godina a to se nikad nije dogodilo", rekao je on i dodao da je to dokaz da se ima poverenja u našu državu i ekonomiju.On je rekao da će srpski proizvodi koji su konkurentiji po brendu, cenama, kvalitetu čim padnu takse brzo ponovo naći svoje mesto na tržištu Kosova.

"Neće biti lako ali zavisi od nas koliko smo konkurentiji i bolji od drugih, a siguran sam da jesmo, i neće nam trebati dugo da se naši proizvodi vrate na police tamo, samo ukoliko se ukinu takse", rekao je on.

Dodao je i da ekonomija briše barijere a da su takse su anticivilizacijske jer je u 21. veku bitan ekonomski položaj građana,"Napreduje se samo ako je privreda konkurentija, tako se ulaže u građane, a ne uvođenjem taksi", rekao je Mali.

On je podsetio da postoje ocene Evropske komisije, koja je evropska vlada, da je srpska ekonomija motor razvoja regiona.Posetu predsednika Drvaru i Mrkonjić gradu Mali je ocenio kao istorijsku, a za podršku koju Srbija pruža Srbima u tom kraju naglasio da je važna da bi ti ljudi tamo imali perspektivu.

"Srbija je ranije bila ekonomski slaba i nije mogla da pomogne a sada kada su nam finansije stabilne i jake sada možemo da pomognemo i Drvaru i Republici Srpskoj i Kosovu i Metohiji", rekao je Mali.

Dodao je da imamo istorijsku priliku da pomognemo svim Srbima gde god žive i da niko ne može ništa da kaže protiv toga jer nikoga ne ugrožavamo.Ideju da se proveravaju laptopovi i knjige odnete na poklon školama u Drvar Mali je odbio da komentariše i rekao da je poklonjeno ono što predstavlja budućnost i znanje, a ne oružje.

Očekivani dolazak predsednika Kine Si Đinpinga u Srbiju drugi put u pet godina Mali je ocenio kao rezultat mudre spoljne politike predsednika Vučić.

"Ostvariti bolji životni standard građana" Ministar finansija Siniša Mali naglasio je danas da su inflacija i kurs dinara stabilni, a da je posle godina propadanja srpske ekonomije, sada glavna tema koliko će nam porasti plate i penzije i da ostvarimo bolji i kvalitetniji životni standard građana u što kraćem roku. "Videćemo, to zavisi od fiskalnog prostora, ali znamo da će rasti. Prosečne plate u decembru su preko 500 evra, a hoćemo i 600 i 700 evra, a definisali smo da će 2025. godine prosečne plate biti 900, a 430 evra penzije u našoj zemlji. Dobro je da se piše o tome, da svi o tome pričamo, jer to za nas znači da ulazimo u stope visokog ekonomskog rasta. Nama je to najvažnije", objasnio je Mali. Ministar je za TV Pink rekao da sa odličnom bazom iz 2019. godine i indikacijom da ćemo rasti još brže, ostvarujemo bolji i kvalitetniji životni standard građana u što kraćem roku.

"Kina raste, globalni je igrač, ne može se bez nje, a dobrim odnosima razmišljamo i o svojoj ekonomiji", rekao je Mali.

On je rekao da će kineski Linglong investirati milijardu dolara u fabriku guma u Zrenjaninu, i dodao da se zahvaljujući kineskom ulaganju u Bor probudio istok Srbiji, kao i da je posle kineskog ulaganja železara u Smederu koja je bila u bankrotu sada najveći izvoznik iz Srbije.Govoreći o Obrenovcu gde je danas otvoreno novo krilo Doma zdravlja za koji je Republika obezbedila novac, Mali je istakao da je u Obrenovcu procenat nezaposlenih sada nula.

"Kada smo doveli kompaniju Meita u Obrenovac smejali su se i tvrdili da je predizborna kampanja, a sada 3.000 ljudi tamo radi", rekao je Mali.