Ovakva retorika treba da bude sankcionisana i šokantno je da postoje takvi ljudi koji su politički angažovani, rekli su gosti Novog jutra TV Pink, komentarišući najnovije napade na porodicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Sibin Vukadinović, saradnik Boška Obradovića, uputio je niz uvreda na račun porodice predsednika Srbije, a ovog puta na udaru je bila predsednikova ćerka.

Na njegovu objavu na Tviteru reagovala je kompletna srpska javnost, a takođe je reagovao i direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac. On je za Novo jutro TV Pink rekao da za ovakvu retoriku treba da postoje sankcije.

- Neophodno je da za takve stvari postoje sankcije. To više nije ni ona priča u kojoj mera izgovorene reči oblikuju našu stvarnost, to su direktno stvari koje su svuda u svetu kažnjive i to je govor mržnje. Kroz svu našu toleranciju, postaje mejnstrim. To nema veze više sa demokratijom, ni sa domaćim nevaspitanjem. Reč je o agresiji koja treba da bude sankconisana – kazao je Tasovac.

Dragan Vujičić novinar "Večernjih novosti" kazao je da ga je tvit Vukadinovića šokirao.

- Video sam da je taj čovek završio pravni fakultet, i prosto mi je neverovatno da neko sa takvim obrazovanjem tako nešto kaže. Šokantno je da postoje takvi ljudi i da su oni politički angažovani – smatra Vujičić, ocenjujući da je politička retorika prešla sve granice.

- Prešli smo granicu odavno, i verujem da oni ovim izjavama dobijaju po parče slave. Sigruno ne dobijaju politčki legitimitet, ali slavu da. Svakako ovo nije normlano – dodao je Vujičić.

Tasovac ocenjuje da ovakav vid retorike kod ljudi može da izazove, kaže, samo veći otpor.

- Postali su dosadni u ponavalju tih i takvih stavova i uvreda – smatra Tasovac.

- Sa takvim ljudima se ne sedi u istoj kafani, čak ni u istom ćošku, istoj sali – nadovezao se Vujičić.