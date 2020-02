Mali: Najveća tražnja ikada za srpskim obveznicama, čak 10 puta veća od ponude

Ministar finansija Siniša Mali danas je učestvovao na okruglom stolu na temu razvoja tržišta kapitala u Republici Srbiji, na kojem su učestvovali i međunarodni partneri iz Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Ministar Mali je naveo da se radi na izradi strategije o razvoju tržišta kapitala, uz podršku međunarodnih institucija, a čiji bi nacrt trebalo da bude usvojen do juna ove godine.

On je istakao da je cilj Srbije da bude još bolja, da dostigne rast od 7 odsto i podsetio da su doneti sistemski zakoni, usmereni ka poboljšanju tržišta kapitala.

„Samo tržište kapitala treba da nam da mogućnost da kompanije, možda čak i država imaju i veći broj izvora finansiranja, više mogućnosti, da nam kamatna stopa ili prinos bude što manji, da što manje plaćamo, a da uzimamo na što duži period. Kako ćemo to da uradimo, kako ćemo biti još bolji, to zavisi od svih nas, volja postoji“, zaključio je Mali.

Ministar je naveo da srpsko tržište kapitala raste, i da postoji sve veće poverenje investitora u srpske finansije. On je podsetio da se Srbija prošle godine vratila na međunarodno tržište kapitala.

„Od 2013. godine, kada je poslednji put emitovana obveznica, nismo bili na tržištu kapitala. Sada smo uspeli da dođemo do prinosa od 1,25 odsto. Godine 2013. kada smo isto to uradili, prinos je bio preko 7 odsto. Dakle, sada imamo rezultate pet puta bolje nego tada“, naveo je on.

Mali je naveo da je značajno što se broj investitora u domaće hartije od vrednosti stalno uvećava, da je tražnja veća od ponude.

„Za nas je bilo veoma važno to što smo prošle nedelje potpisali sporazum sa Juroklir bankom. Investitori su rekli da bi bilo dobro da budemo deo i tog sistema, jer će pomoći mnogo po pitanju brzine, transparentnosti, a očekujemo i ugovor sa njima, što je veoma važno“, rekao je ministar.

Srpske obveznice dobile su i još jednu potvrdu svoje vrednosti, jer su uvrštene na listu za potencijalno uključivanje u JP Morganov indeks državnih obveznica zemalja u razvoju, što je, kako je ministar ocenio, još jedan podsticaj u promociji Srbije i naših hartija od vrednosti.

„Naš glavni cilj je da domaća ekonomija raste. Ona ne može da raste po stopi od 5 ili 6 ili 7 odsto ako nemamo stabilno i razvijeno tržište kapitala“, rekao je Mali.

On se osvrnuo, na kako je ocenio, najbolje ekonomske rezultate u poslednjoj deceniji i istakao da je po preliminarnim podacima, nivo investicija u Srbiji u 2019. godini iznosio je 3,8 milijardi evra, što je više od svih država Zapadnog Balkana zajedno.

„Očekujemo da ćemo tu titulu poneti i ove godine za prethodnu, 2019. godinu. To opet govori koliko se Srbija promenila i koliko je postala atraktivna i dobra za finansije i ulaganje“, zaključio je Mali.