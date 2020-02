DRECUN ZA PINK: Kurti stalnim incidentima diže tenziju i pokušava da poveća netrpeljivost na KiM što nikako nije dobro! (VIDEO)

Sve što govori Aljbin Kurti može da se protumači kao nagoveštaj novih sukoba. On ohrabruje pojedince na ekstremno ponašanje, pospešuje nacionalnu netrpeljivost, stalno govori nešto što je upereno protiv srpskog naroda i protiv države Srbije, rekao je za NOVO JUTRO Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju.

Komentarišući najnovije provokacije Prištine u vidu grafita na albanskom jeziku „Kosovo je Albanija“ i „Slava pobednicima“, koji su ispisani na pomoćnom objektu škole nedaleko od Gračanice, Drecun je rekao da je potrebno mnogo strpljenja i mnogo upornosti, ali i mnogo vizije kako i kojim putem ići dalje.

“Kada imate na čelu institucija nekoga kao što je Aljbin Kurti, onda ne možete očekivati drugačije ponašanje ekstremista pojedinaca, ali i grupa”, rekao je Drecun, i dodao da je onda normalno da imamo stvari kao što su provokacije u vidu grafita, rušenja kuća, pa i nasilja.

Kako kaže, sve što Aljbin Kurti govori izuzetno je politički ekstremno. Dodaje da on ne pokazuje nikakvu spremnost za postizanje kompromisa, za pregovore, za neke dogovore.

“Kurti isključivo diže tenziju i pokušava da poveća netrpeljivost, što nikako nije dobro. Ja se plašim da ćemo mi sa Aljbinom Kurtijem, ali i sa Demokratskim savezom Kosova, imati problema. I to zato što će njihovo ponašanje voditi daljoj destabilizaciji. Poruka sa zastavom terorističke OVK je ratna poruka koja nam kaže da se zločini isplate, da je OVK prihvatljiva, da su oni doprinos nekakvoj borbi “oslobođenja” Albanaca, što Srbija, naravno, nikako ne može da prihvati”, rekao je Drecun.

Kako kaže, najgore je što se sponzori jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova prave da ne vide i ne pridaju mnogo značaj svemu tome.

“Tači je rekao da je ponosan što je bio deo OVK, a time je zapravo priznao da se ponosi zločinima koje je počinila ta organizacija. Ako je na to ponosan, onda svi imamo veliki problem. On jeste ratni zločinac koji je nažalost na slobodi, i sa njim takođe mora da se razgovara, ali se ipak nadam da će se naći na optužnicama specijalizovanog tužilaštva, ako one budu podignute”, rekao je Drecun.

Kako kaže, i Aljbin Kurti se ponosi time, kao i Demokratski savez Kosova i Albanci.

“Niko među Albancima nije spreman da progovori o zločinima koje je počinila teroristička OVK. Nažalost, ne možemo da čujemo Albance sada koji će govoriti o njihovoj sramoti i tako otvoriti put ka pomirenju sa Srbijom”, rekao je Drecun.

Kako kaže, OVK je trebala da bude transformirana, međutim, NATO je tu formaciju pretvorio u Kosovski zaštitni korpus.

Drecun podseća da je zatim taj korpus proglašen terorističkom organizacijom kada je pokušao da minira železnički most na severu Kosova, da bi zatim, kako kaže, formirane kosovske bezbednosne snage.

“Nakon toga usvojen je zakon prema kome bi te bezbednosne snage trebale da prerastu u vojsku u periodu od nekih desetak godina. Sada odjednom pominju nekakvu vojsku i obaveznom služenju vojnog roka, a to znači da pripremaju incidente sa srpskim narodom, kao i da priprema destabilizaciju i nasilje nad Srbima. Šta ako Srbin koji ne priznaje državu Kosovo i ne želi da ide u tu vojsku, šta će onda da se desi? Plašim se sukoba i incidenata. Ta formacija nema nikakvu drugu svrhu, već da bude sredstvo za pritisak i za primenu sile nad srpskim narodom, i eventualno za obračun sa snagama države Srbije, ukoliko bi došlo do nekih incidenata”, rekao je Drecun.

Kako kaže, oni stalno izazivaju neke incidente, i dodaje da sve što govori Aljbin Kurti može da se protumači kao nagoveštaj novih sukoba.

“Oni su proterali oko 250 hiljada Srba, a sada zastrašuju i one koji bi se eventualno vratili, kao i one koji su još uvek tamo”, rekao je Drecun.