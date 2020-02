BOKAN ZA PRAVAC: Fim “Vladalac” ne govori o predsedniku Vučiću, već izražava određeni stav malog broja ljudi

Oni ne primenjuju kritički metod, već sebi daju oduška da napdaju predsendka. Žale za izborima iz 2012. godine, razočarani su se što se predsendik približio crkvi, rekao je Bokun u emisjij Pravac koja se emituje na Pink3 kanalu.

Emitovanje filma "Vladalac", u kojem je glavni akter predsednik Srbije Aleksandar Vučić, izazvalo je brune reakcije.

Jedna od njih je i reakcija Dragoslava Bokana predsenika instituta za Nacionalnu strategiju, koji tvrdi da, kada se malo bolje pogleda film, opaža se da to zapravo nije film o Vučiću, već ima dublje značenje koje se odnosi odnos autora filma prema predsedniku .

- To nije film o Aleksandru Vučiću, već je to film koji izražava stav jedne dimenzije mišljenja među NVO u ex Jugoslaviji. To kako oni reaguju, zbog čega i koji su motivi je ono što je meni interesantno, jer tačno vidim gde je Srbija i šta je to što njih nervira – rekao je Bokun ističući da kritička crta u filmu nadvladava netrpeljivost.

- To su ljudi čije biografije počinju u Brozovo vreme. Komunizam je vodio računa daintelektualci imaju poseban status – dodaje Bokan.

Kako ističe, u filmu je primetio stav aktera uperen direktno u predsenika, što mu, ponjegovoj oceni, daje subjektivnu crtu.

- Oni ne primenjuju kritički metod, već sebi daju oduška. To ne zaslužuje film i pažnjugledalaca. Uvek je najiteresantije da gledate film koji ima neki motiv. Po meni motiv je nijhovo razočarenje koje je preraslo u bes. Njihova uverenost da će Aleksandar Vučić i ljudi iz SNS biti izdajnici, je ono što njih ponese. Oni žale za izborima iz 2012. godine, razočarani su se što se predsendik približio crkvi i patrijarhu poljubio ruku, što ne pada u grešku da prizna grešku, to je ono što njih nervira. Nerviranje je počeli da ih izluđuje, onda su besni, pa kroz film reše da ispljuju čoveka koji nije postao marioneta već vladalac – naglašava Bokun.

Bokun stavove izražene u filmu karakteriše “niskim, bednim i nemoralnim”.

- Oni žele da naprave podelu na tobože čiste i moralne ljude koji su protiv vlasti i ljudikoji imaju funkciju vlasti i obavljaju svoju dužnost. Tu takođe, po njima, postoje ponizni botovi, sendvičari kako oni kažu, kojima se kao džu boks sve stavlja u glavu. On što je važno je da odbna srpske dražve, crkve i institucije srpskog predsendika i patrijarha je nešto što se smatra grehom, niskim, bednim jadnim i nemorlanin. Ta slika odgovara našim neprijateljima – smatra Bokun, ističući da se takve stvari ne dešavaju nigde u svetu pa i regonu.

- Ovde je tema da je odbana odtadžinskih odnosa loša - dodaje.