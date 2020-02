Brnabić o filmu "Vladalac": Za mene je to jedno zapanjujuće delo - nula samokritike i nula objektivnosti (VIDEO)

Premijerka Ana Brnabić je reagujući na film "Vladalac" ironično rekla da je reč o zaista značajnom monumentalnom delu u kojem 10 ljudi u mračnoj sobi ogovara jednu osobu.

- Sinoć sam pogledala to u kolima dok sam se vraćala iz Priboja i mogu vam reći da je to za mene jedno zapanjujuće monumentalno delo. Taj dokumentarni serijal je zaista značajno delo koje je uspelo da u sat i po vremena okupi nekih 10 do 12 ljudi u jednoj mračnoj sobi da ogovoraju jednog čoveka – rekla je Brnabić.

Ironično je dodala da je to, dakle, zaista značajno delo.

- Bila sam zapanjena, zadivljena sam bila, i uz to makar u ovom prvom delu, tih 10, 12 ljudi sedi i ogovara jednog mladića u nekim teškim vremenima bez ikakvog davanja konteksta tih vremena, njega, njegovog života, njegove porodične situacije, toga da je on zaista samo mladić u tom trenutku. Ali dobro, svaka im čas na tome. Zaista je bombastično najavljivan taj dokumentarni serijal i zaista za mene je to monumentalno delo. Nazivate dokumentarcem nešto gde 10 ljudi sat i po vremena sedi u mračnoj sobi i ogovora jednog mladića – navela je Brnabić.

Kako je dodala, reč je o ljudima koji imaju tačno nula samokritike.

- Kritikuju juče nekoga, sutra će nekoga drugog... Da li su se nekada, kada su kritikovali, Zorana Đinđića okrenuli i rekli možda nismo bili u pravu, možda nemamo baš tako jasnu viziju gde ta Srbija treba da ide i šta radi u ovom trenutku. Da li je taj čovek, taj Aleksandar Vučić nešto možda pozitivno uradio pa da kažemo i to. Dakle nula samokritike i nula objektivnosti – istakla jepremijerka.

U Vučiću je, dodaje, videla jednog mladića sa kojim se nikako nije slagala devedesetih godina, a sada ga je videla iz jednog drugog ugla u drugom kontekstu - kao mladića koji se borio za to u šta je verovao.

Borio se za Srbiju na način na koji je mislio da treba da se bori i nikada nije odustajao. I kada je gubio drugima koji su pobeđivali je čestitao, iz čega mnogo mogu da nauče ovi koji danas glume opoziciju i velike demokrate, borio se, radio je to iz svojih sopstvenih uverenja, za svoju zemlju, betz da je učinio nažao nikome, čestitao kada je gubio i nastavio da se bori i nije to radio ni zbog novca, ni da bi se dodvorio istoku i zapadu već zato što je verovao da je to najbolje za njegovu zemlju. Možete da se složite ili ne složite da je to tada bilo najbolje za zemlju, ali ne možete da sporite da se borio iz sopstevnih uverenja.