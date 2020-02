Vučić: Pancir skup, ali izuzetno vredan - Čini Srbiju jačom i snaži našu političku poziciju! Izbore raspisujem posle 4. marta

Srbija je jedina u regionu koja ima raketni sistem "Pancir S2", odbrambeno oruđe, ali oruđe koje čini Srbiju jačom, našu vojnu neutralnost suštinskom i istovremeno snaži političku poziciju, ističe predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodajw da nema sumnje da će Pancir istovremeno biti razlog da se povećavaju pritisci na Srbiju.

Vučić je, povodom dolaska dva sistema "Pancir", od ukupno šest, kazao da se radi o skupom, ali izuzetno vrednom oružju.

Kazao je da je to nekima samo usputna vest, a mnogi kažu "šta će nam te skupe mašine" i dodao da su mnogo skupe, ali izuzetno vredne.

Vučić je kazao da mu je predsednik Rusije Vladimir Putin savetovao da kupi "Pancir", koji se pokazao odličan u stvarnom sukobu u Siriji.

Preneo je da mu je načelnik Generalštaba Milan Mojsilović rekao da je Srbija danas mnogo jača i zahvalio na nabavci "Pancira".

- Pronašli smo novac da ne ugrozimo visinu javnog druga, ekonomski rast, činjenicu da je Srbija ubedljivo najbolje rastuća ekonomija u regionu - kazao je Vučić.

Istakao je da je važno što smo pokazali da možemo da brinemo o svojoj bezbednosti i sigurnosti.

Vučić je podsetio da je, kada je postao ministar odbrane, Srbija imala samo jedan MIG 29 koji je mogao da leti, i dva MIG 21, koja je bolje ne "dizati" jer su nazivani "letećim kovčezima", pošto ne mogu da idu u blisku borbu sa bilo kojim borcem presretačem. Danas, ukazuje, imamo 14 aviona MIG 29.

- To su skupe mašine. Jedan sa opremom košta oko 80 miliona evra. Bugarska je nedavno platila osam "Fantoma" 16 milijardi evra - naveo je Vučić.

Rekao je da je Srbija uspela da u poslednjih 5 do 6 godina drastično podigne borbenu gotovost vojske.

- Ovaj protivvazudšni sistem je izuzetan za gađanje dronova koji postaju suština ratova u savremenom svetu. "Pancir" je delotvoran protiv dronova ubica, krstarećih raketa, nisko letećih aviona i helikoptera - dodao je Vučić.

Hodžis nije neprijatelj Srbije, ali odluke donosimo suvereno

Hodžis nije neprijatelj Srbije, ali Srbija kao suverena i nezavisna zemlja donosi po pitanju naoružavanja odluke koje su u najboljem interesu naše države, izjavio je Vučić.

Vučić je tako reagovao na izjavu američkog generala Frederika Hodžisa koji je povodom nabavke Pancira pitao zbog koga se to Srbija naoružava i od koga hoće da se brani.

Predsednik Vučić je istakao da veoma poštuje Hodžisa, kao izuzetno inteligentnog i obrazovanog oficira, ali mu je postavio kontra-pitanje: a zbog čega je SAD naoružavala Hrvatsku i obezbedila im "Kajove" i zbog čega je Hrvatska dobila haubice.

- Zadržavamo pravo za sebe kao suverena i nezavisna zemlja da donosimo odluke koje su u najboljem interesu za nas. Hvala na savetu, uzećemo u obzir njegove primedbe i nastavićemo da radimo najbolje za našu zemlju - rekao je predsednik Vučić i dodao da neće ni da priča o tome zašto SAD i Turska naoružavaju Prištinu.

Na pitanje kako vidi raniju izjavu zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD Metjua Palmera da bi Srbija mogla da bude na udaru američkih sankcija zbog nabavke oružja iz Rusije, Vučić je rekao da Srbija nije krila nabavku raketnog sistema Pancir i da su se te kritike odnosile na eventualnu nabavku sistema S400.

- Besmisleno je da nam uvode sankcije zbog Pancira - konstatovao je Vučić.

Kako je rekao, ne veruje da će sankcije biti uvedene, a i ako budu neće se, kaže, odnositi na zemlju, možda na ljude.

Ipak, daćemo sve od sebe da se to ne dogodi, dodao je Vučić i istakao da bi svakako Srbija bila još jača da nije bilo tih "saveta".

Ne postoji čini mi se onaj ko ne bi voleo da vidi Srbiju ili malo je onih koji bi da vide Srbiju snažnom i jakom ili jačom nego što je danas. Sa druge strane, mnogo je onih koji bi da Srbija bude unižena, manja i neuporedivo slabija i to i u regionu i kod drugih.

Vučić dodaje da ima krivice i sa naše strane, ali da ima i puno frustracija i kompleksa još od kraja Prvog svetskog rata, jer je Srbija donela slobodu mnogim južnoslovenskim narodima.

- Zato žele da Srbja bude manja i da je predstave kao faktor koji nekog ugrožava - kazao je Vučić.

Vučić o "notornim neistinama" iz Podgorice

Predsednik Vučić je izjavio da iz Podgorice stižu notorne neistine na račun Srbije, poput one da Srbija namerava da ruši vlast u Crnoj Gori ili o kontinuitetu velikosrpske politike.

- Ako je to tačno da je Milo Đukanović rekao za promenu vlasti, to je notorna neistina. Nikada se Srbija nije mesala u pitanje izbora u Crnoj Gori, nikada nismo zeleli da odlucujmo ko ce biti u vlasti, a ko u opoziciji - poručio je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da je za njega važnije to sto je Đukanović govorio o "deformitetu" koji postoji u srpskom nacionalizmu i velikosrpskoj politici.

- Nismo mi spaseni mnogih grešaka, ali kada govorite o deformitetu srpske nacionalne politike morate da uzmete u obzir i sindrom onih koji su želeli odvajanje od Srbije i da je to podsticalo njihov nacionalizam. Jedan od separatizama je bio i crnogorski - rekao je Vučić.

Kako je naveo, to se dešavalo od Sekule Drljevica, pa posle 1. svetskog rata i protiv srpskog oslobođenja, pa do menjanja činjenica.

- Uvek se govori o tome da se Srbija meša i da odlučuje, a činjenice su drugačije - ukazao je Vučić.

Neki crnogorski nacionalni krugovi smatrali su, ističe, da Srbe u Crnoj Gori treba prevoditi da budu Crnogorci, a smatrali su da su Beograd i Srbija takođe njihovi.

Vučić je naveo da je to dovelo do postavljanja u bezbednosni sektor i na najvažnije funkcije u Srbiji ljudi iz crnogorske agencije za nacionalnu bezbednost, a ponegde ih ima i danas na tim funkcijama.

- Ne možeš da radiš za agenciju druge zemlje, to smo prilično očistili - rekao je Vučić.

Istakao je da Crnogorci u Srbiji moraju da se osećaju jednako kao i Srbi u Srbiji i da imaju ista prava, za razliku od Srba u Crnoj Gori.

- O tom defomritetu govorim, jer je on napravljen sa velikim silama na Zapadu, kojima je odgovaralo da za sve okrive srpski nacionalizam - naglasio je Vučić.

Platićemo sve što treba za SPC u Crnoj Gori

Srbija će, ako treba, pomoći SPC u Crnoj Gori, da nam ne bi oduzimali svetinje, izjavio je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše to što je direktor Poreske uprave Crne Gore Miomir Mugoša saopštio da je ta institucija pokrenula kontrolu u svim verskim zajednicama zbog duga koji, kako tvrdi, ima Mitropolija crnogorsko-primorska i upozorio da će naplata, ako Mitroplija ne plati dug dobrovoljno, naplata biti prinudna, Vučić je rekao da će Srbija platiti sve što treba za SPC u Crnoj Gori.

- Ne znam šta da kažem, nemam nikakav problem sa tim. Ako treba da pomognemo SPC i Mitropoliiji crnogorsko-primorskoj ili bilo kojoj eparhiji u Crnoj Gori po tom pitanju da nam ne bi uduzimali svetinje, pomoći ćemo, platićemo sve što treba da platimo - poručio je Vučić.

Izbore raspisujem posle 4. marta

Predsednik Vučić rekao je da će posle povratka iz Vašingtona videti kada će da raspiše parlamentarne izbore.

Rekao je da neće to učiniti pre 3. ili 4. marta, jer bi neko mogao da kaže da je to na njegov rođendan.

- A za 4. bi rekli da je rođendan Crvene Zvezde i dan kada je umro Staljin. Moram da sednem da vidim kad se vraćam iz Vašingtona - precizirao je Vučić.

Daće nam ultimatum: "Ahtisari plus", za garancije za EU

Srbija će do kraja ove godine u vezi Kosova i Metohije dobiti ponudu "koju neće moći da prihvati, a ne sme da odije", rekao je Vučić.

Naime, Vučić je na pitanje da li se može očekivati, kao što je rekao Duško Kovačević da će Srbija dobiti ultimatum, i šta će uraditi odgovorio:

Videćete. Ali, sasvim je sigurno da nikada nisam prihvatao ultimatume, kao što je sigurno da ću nastojati da pronađem najbolje rešenje za srpski narod, ali se i truditi da ne ugrozimo mir i stabilnost, i ne uvodimo Srbiju u rat. Uveren sam da ćemo do kraja godine dobiti nešto što nećemo moći da prihvatimo, ali nećemo smeti ni da odbijemo. Gotovo sam uveren u to."

Podsetio je da kada smo imali šansu da rešimo kosovsko pitanje to nismo učinili.

- Šta god da bude, mogu samo da naslućujem šta će btii inicijativa specijalnog izaslanika EU - dodao je on ukazujući da zna ko će biti na toj funkciji, ali da ne može još da iznese u javnost, te da će svakako biti čovek blizak Berlinu.

Vučić smatra da će se raditi o nekom "Ahtisari plus, plus" planu, da će pokušati da kažu Srbija dobija garancije za ulazak u EU, ali mora da prizna Kosovo, te će dobiti i poseban status za Srbe.

Istakao je da će da pita narod o tome, kao što je i ranije izlazio pred narod i kao jedini posle Dobrice Ćosića imao hrabrosti da iznese istinu o stanju na KiM.

Međutim, dodaje, da niko neće da sluša i priča o tome, a kada se kaže ajde na mobilizaciju, onda niko neće da se odazove.

- Kada vodite zemlju suočavate se sa apsolutno nemogućom situacjom. Trudim se da unapređujem ekomiju, da čuvamo mir i stabinost, živote ljudi, da kupujemo vreme. Ja sam pokušao i izašao sa planom koji su svi razumeli a pravili da nisu. Nisam želeo da idem u detalje, jer sam imao skrivene stvari i nisam želeo protivnike sa tim da upoznam - podsetio je Vučić.

Kazao je da niko nije hteo to rešenje i da će sada dobiti mnogo gore, na koje on neće da pristane.

- Govorili su da sam nekome obećao nezavisno Kosovo. Videćete da to nije tako. Vučić nikog nije lagao, kao što ste vi lažovi - rekao je Vučić i ocenio da to neće biti dobro rešenje za srpski narod i Srbiju.

Podsetio je da je kao jedini odbio plan koji je trebalo 2013. godine da omogući Kosovu da uđe u UN.

- Ja sam bio taj koji je to sprečio, a sve su veliki junaci koji su pod pritiskom popustili. Govorim o 2013. godini. Deo Briselskog sporazuma je bio da pustimo Kosovo u UN. To sam odbio, kao i deo o regionalnoj policijiu skladu sa Titovim okrugom pa bi danas na severu imali većinski albanske policajce - objasnio je Vučić.

Ukazao je da je suočen sa velikim pritiskom oko Gazivoda, ali i Elektroenergetskog sistema sa Nemcima koji vrše pritisak.

Vučić je rekao da su Srbi disciplinovani kada se nalaze u problemu, ali čim se podigne životni standard i živi bolje odmah bi da pokazujemo malo mišiće, što može vrlo lako dovesti do katastrofe.

- Potrebna nam je odgovorna politka, da budemo svesni opasnosti. Svestan sam opasnosti svaki dan, budim se sa činjenicom i strahom šta je sledeće šta će da predlože Amerikanci, Nemci i drugi - istakao je Vučić.

Vučić je rekao da ima strah pred odlazak u Berlin, i Vašington, ne za svoju funkciju, već zbog zemlje i naroda.

Ukazao je da će, nakon što Kosovo bude ukinulo takse, biti povećan pritisak na Beograd.

- Psihološki će reći "nećemo dalje da destabilizujemo vladu u Prištini, sada idemo pritisak na Beograd" - kazao je Vučić, rekavši da to nema veze ni sa činjenicom da ukidanjem takse ukidaju nešto što je suprotno međunarodnom pravu.

Rekao je da je danas sav pritisak oko Kosova na njemu, iako nije ni kriv ni dužan, jer je za nečije ranije vreme proglašena nezavisnost.

Podsetio je da niko nije hteo kompromis, jer kompromis Albanci smatraju priznanjem, a Srbi da Albanci ne postoje.

- Kada čujem "biće oni deo naše zemlje i sistema" - prekinite sebe da lažete. To je neozbiljno i neodgovorno, prekinite sebe da lažete. Njih danas ima realno 1,3 miliona, a nas 100.000 na KiM - naglasio je Vučić.

Vučić je ukazao da je najmanji stepen povratak stanovništva na Kosovo, između 1 i 2 odsto.

Govoreći o odnosu Srba prema Kosovu rekao je da sluša junačke epske pesme od ljudi koji ni ne znaju koje su opštine u sastavu opštine Drenice.

Naveo je i da su uhvaćeni Srbi da varaju svoju državu oko povraćaja PDV, jer su neki, kojima se učinila Srbija srpskim mestom, registrovali navodno firme tamo.

- Odmah smo znali da su fantomske firme izmišljene - zaključio je Vučić.

Na listi SNS 58 odsto potpuno novih ljudi

Predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić najavio je danas da će na listi SNS za predstojeće parlamentarne izbore biti 58 odsto novih ljudi.

Vučić je ukazao da se među tim novim ljudima, pošto je napravljena preliminarna lista za 150 kandidata, nalazi više od 30 ljudi sa Akademije mladih lidera, da će biti 20 poslanika sa te akademije, neukaljanih, novih lica, koja hoće da brinu o sebi i mladoj generaciji.

Ukazao je i da će na odborničkim listama oko 60 odsto biti novi kandidati za mesta gradonačelnika i nosilaca lista.

- Kada smo govorili o promenama u stranci, sada se one vide - poručio je Vučić.

Upitan da li će stranka podržati te promene, izrazio je uverenje da hoće.

- Kada se govori o SNS ljudi često pokušavaju da pronađu nešto loše, kao što i mi iz stranke činimo, kako bi to što je loše menjali. Međutim SNS je ubedljivo najbolja politička partija, koja je u stanju da svoje greške pronađe, ispravlja, da se podmladi, oslobodi se svih nas koji smo stariji u pravom trenutku, provede najteže reforme, da na najpametniji način štiti nacionalne interese - rekao je Vučić.

Ukazao je da stranka ima problema sa pojedinim arogantnim i bahatim funkcionerima, problem sa kojim će morati dalje da se bori.

To će, kako podvlači, ujedno biti poruka sa poslaničkim i odborničkim listama. Istakao je da niko, kao SNS, nije sproveo tako drastične promene posle samo jednog ciklusa, dodajući da je na to posebno ponosan.

Ne prihvatam ultimatume, predsednički izbori mogu da budu i 2021. godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne prihvata ultimatume, ali da mora da vodi odgovornu politiku kako Srbiju opet ne bi uveo u ratove i ugrozio našu decu i budućnost zemlje.

- Ipak, to ne znači da ću bilo šta da prihvatim što smatram da je štetno. Uvek mogu da kažem: 'evo, narode, pošto vidim da to znate bolje i da ste sigurni da ćemo sa lakoćom da preživimo sve to, evo, izvolite, više nisam predsednik, može da bude bilo ko drugi' - rekao je Vučić.

Podseća u tom kontekstu da će predsednički izbori biti 2022. godine, ali da mogu da budu održani i godinu dana ranije, odnosno 2021.

- Svejedno je da li će biti 2021. ili 2022. Samo u tom slučaju svakako u tome ne bih učestovao - poručio je Vučić.

Potrebna nam je, kaže, odgovorna politika i da budemo svesni opasnosti.

- Budim se sa činjenicom i strahom šta je sledeće šsto će da predlože i SAD i Nemci - rekao je Vučić govoreći o rešavanju pitanja KiM.

Na pitanje šta bi uradio kada bi dobio ultimatum, Vučić kaže da nikada nije prihvatao ultimatume i da se trudio da pronađe najbolje rešenje za srpski narod.

Ali ću se truditi da ne ugrozim ni mir, ni stabilnosti, da ne uvodim Srbiju u ratove, jer smo mnogo dece izgubili".

Vučić napominje da je Srbija u Prvom i Drugom svetskom ratu izgubila fertilnu bazu i da to ne sme ponovo da nam se dogodi, kao i da je "rat krajnje sredstvo i sa kojim se ne ulazi tek tako".

Kaže da mu nije lako da oprosti to što nismo umeli pred bombardovanje 1999. godine da izračunamo koliko mostova može neko da nam sruši i ljudi da ubije.

Kako je rekao, to je bio posao Slobodana Miloševića, iako on nije imao zlu nameru po pitanju Srba na KiM.

Ali, čoveče, izračunaj kolika ti sila preti i šta možemo da uradimo i šta donosi budućnost".

Vučić dodaje da bismo, da nam nije toliko ljudi izginulo u svetskim ratovima, imali ljudi kao Holandija, dok nas je sada upola manje.

Ukazuje da Srbija ima i jednu generaciju manje od Albanaca na KiM, zato što nam je prosek starosti oko 45 godina, a kod njih 27 godina.

Izbori izuzetno važni, potrebno najmanje 48,2 za SNS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će se tokom predizborne kampanje boriti za svaki glas, jer su predstojeći izbori, kaže od izuzetne važnosti za Srbiju.

Pojašnjavajući izjavu da bi se svi udružili protiv njegove stranke kada bi u zbiru imali samo jedan glas više, Vučić kaže da bi tada od njega kao predsednika tražili mesto premijera i da premijer "mora da bude taj I taj...".

- Uništili bi Srbiju, kao što su je uništili onom brzinom između 2003. I 2008. Tom brzinom. Ono od 2008. do 2012. je bilo umiranje, a sve posle toga je bila reanimacija za Srbiju - naveo je Vučić.

Upitan da li zato govori o najnižem procentu od 48,2, koji je prihvatljiv za SNS, Vučić odgovara potvrdno I ističe da bi sve drugo za stranku koju vodi smatrao porazom.

Jasno je, kaže, da bi u tom slučaju neko drugi upravljao Srbijom.

- Da li je potrebno 46 ili 49 odsto, zavisi od prolaznosti, a sa smanjenjem cenzusa potrebno nam je više. To je loše za nas, ali mislim da je fer. Strašno je važno da to ljudi znaju - naveo je predsednik Vučić.

Neće se, ističe, izvinjavati zbog snage SNS, iako kaže da za stranku postoje brojne opasnosti.

- Kampanja protiv mene I stranke koju vodim je ocigledna I postoje brojne opasnosti za SNS - rekao je Vučić i istakao da je kampanja važna.

Opasnost, dodao je, postoji I zbog toga što neki građani neće izaći, jer misle da izbori nisu važni, zbog toga što neke partije ne izlaze.

- Zato ću se boriti za svakog čoveka I svaki glas, jer se sada odlučuje o budućnosti Srbije. Ovo su izbori od odsudne važnosti - kaže.

Sve političke "šamare" je, kaže, preuzeo na svoja leđa, zato što je to njegov posao.

Odluka o mogućim predizbornim koalicijama biće doneta do kraja nedelje.

Izvesno je da će to biti sa SDPS, Rasima Ljajića I PUPS-om Milana Krkobabića.

- Ljajić je jedan veoma pristojan čovek, on ima istu popularnost u Beogradu, koliko u Novom Pazaru. Slali smo u međuvremenu poruke pristojnosti normalnosti I zajedništva sa Bošnjacima. Isto tako I Milan (Krkobabić) - rekao je Vučić.

Gledamo kako ćemo ubrzati rast penzija

Predsednik Vučić je poručio da je razgovarao sa Milanom Krkobabićem o koracima koji bi doveli do toga da penzije rastu brže.

Vučić je podsetio da su penzioneri mnogo pomogli u reformi I na tome im je, kaže, beskrajno zahvalan.

- Danas ne bi bilo penzija da to nismo uradili. Uništeno je bilo sve, a sada znaju da su im penzije sigurne, da rastu iz godine u godinu I taj rast ćemo da ubrzamo - rekao je Vučić.

O tome, kako da penzije rastu brže, već je razgovarao sa Milanom Krkobabićem.

- Penzioneri to zaslužuju, penzioneri su deo našeg društva i želimo da im pokažemo stvarnu brigu I imamo želju da im penzije rastu brže - poručio je Vučić.

Ističe da će se cela politika buduće vlasti svoditi na pitanje, šta je to što se može uraditi za bolju budućnost.

- Naša politika će biti kako da vratimo decu iz inostranstva, kako da nam deca budu zadovoljna I da ne odlaze u svet, već da ostanu u svojoj zemlji - istakao je Vučić.

U Vašingtonu i razgovori sa visokim zvaničnicima SAD

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u Vašingtonu, gde putuje za sedam dana, na Svetski jevrejski kongres, na kome će govoriti i predsednik SAD Donald Tramp, imati važne razgovore sa visokim američkim zvaničnicima o daljem unapređenju odnosa Srbije i SAD.

Dodaje da još nisu potvrđeni svi sastanci, ali da je moguć susret sa državnim sekretarom Majkom Pompeom, potpredsednikom Majkom Pensom, savetnikom za nacionalnu bezbednost predsednika SAD Robertom O Brajanom, kao i da će imati susrete i sa drugim ljudima.

To će biti važni susreti za nas, da dalje unapređujemo odnose sa SAD. Dobio sam priliku, tamo će govoriti svi važniji Amerikanci, čak i predsednik Tramp. Neću ja biti tamo 'na marginama' skupa, već ću imati prave susrete."

Sa Amerikancima, ističe, nije lako razgovrati, ali bar znate na čemu ste.

- Sa drugima mi je mnogo teško i da znam na čemu sam. Iako imam ogromno iskustvo u svemu tome, imam i tremu i strah - kaže Vučić.

Objasnio je da je pozvan da ide na taj veoma važan kongres zbog svega što je Srbija uradila po pitanju Jevreja.

- Mi smo jedna od retkih zemalja koja je donela zakon o povraćaju imovine za Jevreja odnosno njihove nalsednike - rekao je Vučić podsetivši da je na dan obeležavanja Holokausta okačio zastavu sa Davidovom zvezdom na zgradu Predsedništva Srbije.

Vučić je podsetio i na zajedničko stradanje Srba i Jevreja tokom Drugog svetskog rata.

Predsednik Vučić će par dana posle posete Vašingtonu otići u Berlin i kaže da isto ima tremu i zbog odlaska na sastanak sa Angelom Merkel.

- Imam i tremu i strah i pred odlazak kod Merkel, brinem za svaku reč. Da ne pogrešim nešto i da izvučem najviše što možemo, a da izgubimo najmanje što moramo - dodao je Vučić.

Džaba film, niko ne može nasilno doći na vlast

Predsednik Vučić izjavio je danas da neće proći namere nekih da ruše Srbiju i da nasilno dođu na vlast, iako će u takvima imati "tesku konkurenciju" na izborima.

- Biće teška kampanja, ali mi ćemo se boriti, nećemo ih pustiti - zaključio je Vučić.

On je ponovio da iza filma Vladalac, koji je emitovan na N1, stoje moćni tajkuni koji hoće povratak na vlast.

- Suština je u tome ko stoji iza ove kampanje. To su trojica moćnih tajkuna koji zele povratak na vlast i da 'provlače kablove po mozgovima' ljudi, kao što provlače po kanalima - Šolak, Djilas, Mišković - rekao Vučić.

On je rekao da film od tri sata, koji je četiri puta repriziran, prikazuje nepatvorenu mržnju protiv njega.

Istakao je i da su pozvani da o njemu govore svi njegovi neistomišljenici, i među njima jedino to nije bio Bojan Klačar, kao i da su stvari izvlačene iz konteksta.

- Oni su zaključili da sam neiskren, bahat, radioaktivan, zao, toksičan, osion, neempatičan, destruktivan.... - rekao je Vučić citirajući ocene, epitete, imenice, glagole i fraze koji su upotrebljeni u filmu.

Sve to nije važno, kaže Vučić, i navodi da se ovim na najbolji način pokazuje koliko ima više demokratije, nego u vreme prethodne vlasti.

Smatra da čak i danas nema dovoljno hrabrosti u društvu da se suprotstavi svima njima, koji imaju svoj kružok i hoće vlast bez izbora i glasova.

- Tajkunska banda bi da se vrati na vlast i upravlja Srbijom. Nemam nikakvu dilemu da su oni u pitanju i znam da govorim istinu i činjenice - poručio je Vučić.

Kako je naveo, zvanični podatak APR o Đilasovim prihodima od 619 miliona evra dok je bio gradonačelnik i da to niko nije demantovao.

- Legalno je 619 miliona evra da zarađuješ kao zamenik stranke i gradonačelnih Beograda. Šta bi radili Radojičiću i Vesiću da su zaradili i višestruko manje - zapitao je Vučić i napomenuo da je Đilas pre dolaska na vlast imao 76.000 evra.

On kaže i da se pravosuđe time ne bavi, jer im ne odgovara i jer su sudije i tužioci postavili oni 2009. godine.

Vučić je rekao i da je ponosan zbog zakona o poreklu imovine koji će se naredne sedmice naći u parlamentu i dodao da će moliti da bude prvi od politicara kome će se ispitati imovina, kao i njegove poriodice, da bi se videlo da li je nešto utajio.

- Ponosan sam na taj zakon, da vidimo ko je šta zaradio i stekao - rekao je Vučić.

Problem nekih je što su mislili "gotovo je sa Srbijom..."

Predsednik Vučić veruje da iza napada u regionu na njega i Srbiju stoji nezadovoljstvo činjenicom da je Srbija sve jača i da je njena ekonomija sve snažnija.

- A, mislili su, posebno Hrrvatska, 'završili smo sa Srbijom, to je smetlište istorije, završili smo s njima' - kazao je Vučić. Uprkos tome i činjenici da ga mediji, posebno hrvatski, neprestano napadaju, da je stav Srbije, ipak, da možemo da gradimo mir.

Povodom optužbi hrvatskog Jutarnjeg lista da Srbija vraća region u 90-te i da on stoji iza onoga što govore njegovi politički partneri i srpski mediji koji ga podržavaju, poručuje da hrvatski mediji imaju patološku potrebu da ga napadaju.

- Dakle, postao sam krivac i za to što pišu mediji. Zamislite da ovde napadate Plenkovića i Milanovića analizirajući njihov lik i delo kroz pisanje medija. To je patoški pristup I ja za to nemam drugu reč - rekao je Vučić.

Ocenjujući da oni to rade pošto nemaju šta njemu da kažu, jer znaju koliki je njegov ugled I ugled Srbije u svetu.

Kad je reč o hrvatskim političarima, podseća na reči Milanovića, kada je rekao da su "Srbi šaka jada". Možda se, ističe, Hrvatskoj ne sviđa istina iz Drugog svetskog rata I dogajaji iz 1995. godine.

Podseća da su tražili od njega da se izvini za to što je tokom proteklog rata rekao u Glini.

- A šta sam rekao? Rekao sam da Krajina neće pasti u ruke Hrvata. Zar stvarno mislite da zbog toga treba da se izvinjam, i to o mestu gde je bilo najteže srpsko stradanje? Mislite da treba da se plašim, da ne smem da idem u Zagreb, da treba ne samo da sagnem glavu, nego da se divim što ste proterali 250.00 Srba? - rekao je.

Ističe da je zabrinut za situcaciju u BiH zbog Republike Srpske.

- Pridike mi drže mediji I bošnjački I hrvatski političari I to oni, osim Dragana Čovića koji ima fer odnos prema Srbima,koji kažu da je za njih Kosovo nezavisno, ali da ne mogu da ga priznaju jer nemaju saglasnost Republike Srpske - rekao je Vučić.

Od njega se, kaže, očekuje da drhti kada oni govore o Kosovu I kada Sulejman Ugljanin sa njima pregovara o specijalnom statusu Sandžaka, a nije im dovoljno kada kaže da Srbija poštuje BiH.

Oni, ističe, očekuju da, kako je rekao, "uzmem motku I udarim na Dodika".

- Kakvo je to licemerje, kakav bezobrazuluk. A sva njihova agumentacija se svodi, kada razgovaraju sa strnacima, na to šta radi Srbija I da je Srbija najveći problem na Balkanu - naveo je predsednik Vučić.

- Dodik je mene upoznao sa njihovim stavovima, ja sam rekao šta mislim o našoj poziciji - podsetio je Vučić.

Napominje da neki mediji, na primer, kažu da je za sve ovo što se događa u Crnoj Gori njegova krvica, drugi pišu da je to dogovorio sa Đukanovićem, iako ga ističe, vlast u toj državi napada da ih ruši.

- Toliko o medijima - kaže Vučić.