Vučić objavio novi spot Srpske napredne stranke, uz poruku - PUTEVI SPAJAJU LJUDE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas na Instagram nalogu "avucic" kratak video snimak, u kojem se govori o izgradnji puteva u našoj zemlji.

"Putevi su ono što spaja ljude", napisao je Vučić uz okačen snimak na Instagramu.Na snimku se vidi šofer iz Čačka Ivan Vujić koji, vozeći se autoputem "Miloš Veliki", kaže da voli da vozi kroz Srbiju i da uživa u ovoj lepoti, ističući da kada vidi puteve, vidi koliko je naša zemlja napredovala.

"Dok vozim od mesta do mesta srećan sam kad vidim koliko se radi i gradi", navodi Vujić.

On poručuje da "kad Vučić nešto obeća, on to ispuni".

"Evo i ovaj Moravski koridor što su obećali, nama iz Čačka je to jako važno, napraviće ga", napominje Vulić u snimku.

U snimku se podseća i na izjavu Vučića da se pravi deonica puta, koja spaja Koridor 10 i Koridor 11, zapadnu i istočnu Srbiju, u dužini od 112 kilometara.