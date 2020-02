EMILIJA MARIĆ ZA PINK: Film "Vladalac" tendenciozno i neprofesionalno urađen, sramota za svog novinara (VIDEO)

Predsednica Upravnog odbora Udruženja elektronskih medija Komnet Emilija Marić, direktorka i glavna i odgovorna urednica “Novosadske televizije” kaže da mediji u Srbiji nikada nisu imali veću slobodu, što potvrđuje i film “Vladalac” protiv Aleksandra Vučića, ali i srpske države.

- Nikada u ovoj zemlji nije bila slobodnija medijska scena i nikada mediji nisu bili slobodniji u odnosu na sve ono što je ranije bilo – navela je predsednica UO udruženja koje okuplja više od 200 članica – od lokalnih i regionalnih televizija, preko portala i radio stanica do štampanih medija.

- Imamo primer od pre nekoliko dana - jedna strana televizija je emitovala film “Vladalac” koji je jednostrano i toliko neporfesionalno urađen da mislim da je svakog novinara sramota – istakla je Marić.

Kako je dodala, to je bio film protiv države i predsednika Aleksandra Vučića.

- Mi smo u udruženju Komnet pojedinačno mali, ali smo veoma hrabri i glasni u odbrani novinarske profesije i uvek ćemo se boriti protiv takvih i uvek ćemo stati u odbranu mnogo hrabrije novinarske profesije i protiv onih koji rade protiv naše zemlje – dodala je Marić.

Ona je ocenila da su novinarska udruženja morala da se oglase i osude ovakav jednostrani pristup i tendenciozno napravljen film protiv naše zemlje i predsednika.

Mi jedino možemo da se borimo istinom, istinitim izveštavanjem i da dignemo glas protiv svega toga. Živimo u eri društvenih mreža, ne možemo da se borimo protiv lažnih vesti. Ali, imamo medije koji plasiraju lažne vesti, a nemaju moralnu odgovornost da izađu i kažu nismo rekli istinu, već nastavljaju sa novim lažnim vestima

Marić je uverena da im ljudi ne veruju.

Komentarišući delovanje opozicije koja je najavljivala bojkot izbora, ona je ocenila da je deo opozicije došao u situaciju da bojkotuje sam sebe.

- Dolaskom SNS i Vučića Srbija je izašla iz minusa, došla na nulu i krenula napred. To moram da kažem, jer je to istina. Tvrdim da će se ovakav ekonomski uspeh u budućnostoi će se izučavati na fakultetima i ljudi to znaju. Zato opozicija ne sme da izađe na izbore jer zna kako bi prošla - navela je Marić.