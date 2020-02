LICEMERJE, BEZIDEJNOST, KONTRADIKTORNOST, NERVOZA! Sagovornici "Progona" o filmu "Vladalac" i MRŽNJI koja preovladava u njemu

Televizija Pink emitovala je film "Progon", čiji su sagovornici, govoreći o filmu "Vladalac", ocenili da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavljen kao oličenje zla, kao đavo i neprijatelj, te da je stavljena etiketa na sve one koji su glasali za njega - gotovo celu Srbiju.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić kaže da emisija „Vladalac“ kreće opisom karikature Vučića i ona u suštini do kraja posle tri sata ne daje odgovor na pitanje ko je Vučić, već kako izgleda njegova karikatura.

- Bilo bi zanimljivo konsultovati i gugl i Vujakliju i Ivana Klajna i pitati stručnjake da li su za diskvalifikaciju Vučića upotrebljeni svi epiteti u srpskom jeziku, sve ružne reči koje mogu da ga diskvalifikuju ili je ostala neka neupotrebljena – navodi Krstić i dodaje:

Kažu ljudi da ono što govorite o drugima obično najbolje opisuje vas

- Negativan rođen, rođen loš je jedan od arhetipova rokenrola koja u toj muzici postoji kao pozitivno određenje tog nekog buntovnika, borca protiv sistema. Ovde nije upotrebljena u tu svrhu, već u svrhu dehumanizacije ličnosti – navodi Krstić.

Izgubljena tri sata života

Direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac kaže da stvarno ne može da komentariše ovaj film jer smatra da su to tri izgubljena sata u njegovom životu.

- To je kao da mi neko traži da komentarišem norveški film na norveškom bez titlova o razmnožavaju paramecijuma – kaže Tasovac.

Ovo deluje kao loše amatersko pozorište ljudi koji ponavljaju kao papagaji neke stvari. Zaista i oni samo ne veruju u to

Prema njegovim rečima, ta vrsta dvostrukih standarda u kome su njihove uvrede i vređanje sagovornika urbana duhovitost, a bilo kakav odgovor udar na demokratiju predstavlja zapravo realnost našeg javnog života.

- Ideje ne mogu biti ničije vlasništvo i nove ideje su, zapravo, samo dobro zaboravljene stare – ocenjuje Tasovac.

Dodaje da mu se čini da postoji grupa ljudi koja je odavno proglasila svoj privatni interes za javni, a onda kada je njihov privatni interes na bilo koji način ugrožen, oni se ponašaju upravo ovako.

Tasovac kaže da mu je interesantno to što u izjavama učesnika filma „Vladalac“ vidi vrstu dosade, budući da godinama ponavljaju iste floskule.

- Više ni oni sami u njih ne veruju – navodi Tasovac.

Etiketa za sve koji glasaju za Vučića

Medijski konsultatnt Ivan Radovanović podseća su u Prvom svetskom ratu kada su se pravile plakate protiv neprijatelja, neprijatelji crtani kao karikatura i gore je pisalo ovo je neprijatelj.

- I mislim da je da je to sve što treba o ovome da se kaže, a najviše mi se svideo onaj deo u kojem narator govori da mu naočeri neprirodno štrče preko ušiju. Od prilike ima rogove i čovek je sam đavo. I to je naš neprijatelj, to je to zlo. Poseban deo je taj u kojem kažu da je to naše lice i da smo mi njegovo lice i da svako ko ima bilo kakve veze sa njim je čist satanista – navodi Radovanović.

Kako kaže, postoji jedna propagandna tehnika i nju pominju često u Americi, a zove seritualno klevetanje i ono se uvek svodi na nečiju ličnost, kakav je neko i to bez rasprave o tome šta on radi i kako, da li je nešto postigao, da li ima neki rezultat.

- Ritualno klevetanje se svodi na to da je on zao, gadan, pokvaren i bukvalno se dešava kroz non - stop ponavljanje koje napravi od tog čoveka ono što su oni hteli ovde da naprave od Vučića – nekoga kada čuješ njegovo ime uhvatiš se za pištolj – navodi Radovanović.

Kako kaže, đavo je u Bibliji grešan od početka i zato je on đavo.

- Tu je trebalo da završe film. Negativan je rođen, nemamo šta da pričamo više i raspravljamo. Negativan je hajde da ga poništimo i isteramo – dodao je on.

Komentarišući to što je Vučić u filmu „Vladalac“ ocenjen kao destruktivan i bez rezulatata, te je pitanje kako može biti vođa, Radovanović je rekao:

Narod je lud, naročito ti bezubi, glupi, neobrazovani. Ovo je etiketa ne na Vučića već na svakoga ko je bilo šta dobro pomislio o njemu, a posebno na one koji za njega glasaju. Imajući u vidu broj glasača prilično velika etiketa. Možeš da je nalepiš preko cele Srbije

- Oni su najgori na svetu, a ovi su najbolji. Ipak, na svakim izborima on (Vučić) ih masakrira – navodi Radovanović.

Komentarišući citat iz dokumentarca „Vladalac“: „Vučić završio fakultet, a onda šta?!“,Radovanović kaže da je uspeh samo ono što su „oni“ uradili.

- „Pu“ na tvoj uspeh! Ti završio fakultet? Ti predsednik?! Ti premijer? Ti si,bre, kreten i to ti ništa ne važi – kaže Radovanović

Komentarišući nastanak SNS i komentar da je 2/3 glasača Srpske radikalne stranke bilo za članstvo u EU, Radovanović se nasmejao, pa poručio: „dakle, 2/3 nepismenih ikrezubih je ipak za Evropu? Pa, lepo! Ovo je vrh“.

Egzorcisti nisu bili u formi

Novinar Politike Aleksandar Apostolovski kaže da ga film podseća na isterivanje đavola, ali da misli da egzorcisti nisu bili u najboljoj formi.

- Vređanjem njega, potcenjujete i one koji su glasali za njega – ističe Apostolovski.

Direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić, smatra da ova količina negativnih diskvalifikacija na ovako malom prostoru u malom vremenskom periodu postaje kontraproduktivna.

- Kaže Koko Šanel kad se skockate pogledajte se u ogledalo i prvu stvar koju vidite skinite sa sebe. Mislim da oni ništa od tog testa nisu uradili pre nego što su ovu emisiju emitovali – navodi Milić.

- Čini mi se da ovaj film artikuliše njihovu nemoć, nemoć da shvate 21. vek, kako se političari ponašaju i šta se očekuje od njih. Gube korak i ne morate svaki put da idete ispred kamere, ako nemate šta da kažete – istakla je ona.

Mislim da je ovo život u jednom vrelo izolovanom malom balonu privilegija iz samoprocenjene nadmoći intelekutualne, političke društvene koji leluja negde u nekom vakumu jer više nigde ne može da pristane.

- Postoji vrsta dvoličnosti - navodi Milićeva, koja podrazumeva da su stvari dozvoljene„meni koji sam fin, obrazovan, samoproglašen“, ali ne i „krezubima, koji neumeju da koriste pokretne stepenice u gradu“.

Krezubi moraju da ćute, a ja mogu da budem i fašista, ako treba

Aja Jung je navela da je teško i zastrašujuće pogledati jedan ovakav materijal.

- Zapravo taj govor jeste ono što mene plaši. Koliko mržnje i zlobe istaći usvakoj reči i zarezu plaši svakog čoveka – kaže Aja Jung.

Na komentar da je „Vučić takav jer većina u zemlji želi takvog vođu“, sagovorniciu filmu „Progon“ od srca su se nasmejali.

- Sviđa mi se ovo relativizovanje izbornog procesa. To odsad neće da se zove„izbori“ nego „teza“, pošto u filmu „Vladalac“ kažu da „postoji teza da jevećina za Vučića“. Dakle, izbori nisu izbori na kojima je dobio većinu, već suoni teza – kaže Radovanović.

U politici pobeđuje onaj ko ima odlične rezultate

Krstić kaže da ne postoji ozbiljnije istraživanje javnog mnjenja od izbora, te mu nije jasno kako ljudi koji sebe smatraju intelektualcima to ne razumeju i misle dasu izbori irelevantni.

- U politici pobeđuje onaj ko ima odlične rezultate, i ostaje na vlasti sve dokima rezultate – kaže profesor FPN Dragan Simeunović.

Na komentare da se „Kosovo ne posmatra sa stanovišta života“, Krstić podseća da jeVučić prvi političar koji je doveo investicije u južnu srpsku pokrajinu. Upravo ova činjenica, kako kaže, obara tezu iznetu u filmu „Vladalac“.

- Šta je Kosovo ako ne teritorija, i to teritorija sa kojom imamo ozbiljanproblem. Stoga je normalno da će se Vučić njime baviti. U zemlji koja se zove Srbija prethodnih 30 godina samo je jedan predsednik tamo otišao i rekao „neću da vam šaljem oružje, municiju, već lekove, knjige, investicije, novac, sve onošto vam treba da živite i radite“. I taj čovek je negativac za ove ovde, on je zlo, on je virus – kaže Radovanović.

- Vučić ne zanemaruje živote Srba ni južno, ni severno od Ibra i jako je dobrošto su novi infrastrukturni projekti usmereni tako da pomažu i jednima i drugima. Rekla bih da, pokušajem da napravi kompromis, on brine i o Albancimana Kosovu, jer njegova politika nije izolacija Kosova – navodi Milićeva.

Istina je da trenutno u Srbiji postoji samo jedan političar koji ne manipuliše Kosovom i koji je spreman da građanima kaže nepopularnu istinu, ocenjuje Krstić. Vučić je, kaže, preuzeo na sebe da ne ubira političke poene na najjačem i najmalignijem nacionalnom i državnom problemu.

- Oni koji su sebe do juče zvali demokratama i liberalima, danas manipulišu tako da to postaje bolno, i za gledanje, i za slušanje, a čekaju da profitiraju na bilo čemu što će biti ishod Vučićevog napora oko Kosova – navodi Krstić.

Vučić stavlja glavu tamo gde njegovi protivnici nisu smeli nogu

Kada je reč o izjavi da je „Vučić kameleon koji se nikada nije promenio“, a koja je izrečena u filmu „Vladalac“, Radovanović ocenjuje da je onda reč o prvom kameleonu na svetu koji se nikada nije promenio.

- Ovo je još jedna od kontradiktornosti. Navode da se Vučić menja kako mu odgovara, a onda tvrde da je ostao isti. Ne može biti tačno i jedno i drugo –kaže Krstić.

- Kako je Vučić od promotera velikosrpskog nacionalizma postao političar o kojem novi vladar EU Emanuel Makron kaže da sjajno radi svoj posao? – zapitao je Apostolovski. Obaveza svakog intelektualca je da se menja, da osluškuje i da se prilagođava vremenu, kaže Tasovac.

„Vučić obećava isključivo ono što ne može da ispuni“, kažu sagovornici u filmu „Vladalac“. Sagovornici „Progona“ podsećaju na dosad urađeno i pitaju se kako je ovakva izjava uopšte moguća.

- Vučić se hvata u koštac sa problemima i stavlja glavu tamo gde njegovi protivnici nisu smeli nogu – ocenjuje Krstić. U tom smislu, kako kaže, reći daje takav političar „šibicar“ poprilično je nekorektno i krajnje neistinito.

U filmu „Vladalac“ omalovažavaju se i učestali susreti Vučića sa "autokratom“ Vladimirom Putinom, „šovinistom „Viktorom Orbanom“, Redžepom Tajipom Erdoganom... Milićeva kaže da je posao predsednika da iz svakog bilateralnog odnosa izvuče maksimum za svoju zemlju.

- Još jedan sladak detalj koji govori o tome da je predsednik kriv kada se sastaje sa liderima sveta, a to mu je i posao – kaže Radovanović.

- Ovako nešto može da tvrdi samo čovek koji ne razume ništa o svetu u kojem se nalazi, ili se razume, ali mu treba ovakva vrsta insinuacije kako bi pokazao početnu tezu da je Vučić najgori čovek, tirarin, despot i autokrata – navodi Krstić.