Vučić: Država učinila i čini sve što može, spremni za koronu

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas da se država organizovala i da čini sve što može i spremna je za eventualnu pojavu korona virusa, kojeg, ponavlja, sada nema u Srbiji.

-Razgovarao sam sa svima iz institucija, policije, ministarstava privrede, policije, trgovine, finansija, svih drugih - rekao je Vučić i objasnio da koronavirus pored zdravstvenih ima velike ekonomske posledice

On kaže da je virus ostavio teške posledice po ekonomiju u Kinu, pa i u Italiji i Hrvatskoj.

-Nemamo koronavirus u zemlji, radimo testove za razliku od nekih država u okruženju. Poštujemo proceduru - rekao je Vučić.

On je istakao da su se na društvenim mrežama pojavile vesti kako je dvoje ljudi preminulo na Infektivnoj klinici, dvoje na KBC Bežanijska kosa, što su, kaže, notorne laži.

-Policija će raditi svoj posao, otkrićemo ta lica i ukazati o kavkim je prevarantima reč. Ne samo da niko nije umro, nego niko nije ni pozitivan - rekao je Vučić.

-Zdravlju građana pristupamo ozbiljno i odgovorno. Šta da radite, da se sakrijete u kući od virusa? Koja je granica zaustavila virus? Naše je da se pripremimo da uradimo sve što je potrebno za virus, koji za sada nije došao - rekao je predsednik.

Dodao je i da je analiza smrtnih slučajeva u Italiji pokazala da je od devetoro preminulih - sedam bilo starosti od 78 do 84 godine života, uglavnom sa kardiovaskularnim problemima.

U 1. kvartalu najveći rast u Evropi, u martu 515 evra plata

Prosečna plata u martu iznosiće 515 evra, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je rekao da će Srbija biti vodeća zemlja po visini plata na Zapadnom Balkanu, kao i da će u prvom kvartalu 2020. imati najveći rast u Evropi.

U decembru je, kaže, prosečna plata iznosila 510 evra, dok je pre nekoliko godina bila 340 evra.

Upitan da li očekuje da Dragan Šutanovac sada glasa na izborima za SNS, pošto je najavio da će to uraditi kada plata bude prešla 500 evra, Vučić je rekao da to treba da pitaju Šutanovca, ali, da se bude pošten, i on sam je rekao, podseća, da će se to dogoditi za dve ili tri godine, a prošle su četiri. Šutanovac je, primećuje, korektniji od mnogih drugih.

Vučić ističe da će u se martu videti prava slika po pitanju rasta plata, s obzirom da će se uračunati i rast minimalne zarade od oko 11 odsto za oko 350.000 ljudi.Kazao je da smo bili iza i Albanije i BiH, kao Crne Gore, dok smo sada ispred svih tih zemalja po visini prosečnih plata.

Dodao je naša metodologija za utvrđivanje visine plata usklađena sa Evrostatom, kao i da je nešto konzervativnija od metodologije koju koriste druge zemlje u regionu.

Nek' ne dobijem nijedan glas, neću promovisati nerad

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas da je iznenađen da je u okviru državnih institucija naručeno istraživanje o stavovima građana prema mogućnosti zabrane rada nedeljom, ne samo zato što to košta, nego i što ne može da veruje da se promovise nerad u situaciji u kojoj je napredak ostvaren upravo napornim radom.

-Neka ne dobijem nijedan glas na izborima - neću da se dodvoravam neradom. Sve što smo postigli, postigli smo teškim radom - istakao je Vučić i podsetio da su tako izgrađeni putevi, pruge, Beograd na vodi raste, a sve to se podiže parama, a one, ističe, ne padaju s neba.

-Što nas terate da ne radimo, kada radom prestižemo sve - podvukao je on.

Rekao je da se u svim zemljama zabrana rada nedeljom pokazala lošom i dodao da ne zna ko je tražio istraživanje.

-Stiglo mi je danas pitanje 'je l' znaš nešto o istraživanju da se nedeljom ne radi'? - rekao je Vučić i dodao da mora da se raspita ko stoji iza te ideje i ko će da plati 50.000 evra za istraživanje čija je ideja da se nedeljom ne radi.

-To je neko od mojih, ali ne znam ko - primetio je.

Tražiće od nas de fakto ili de jure priznavanje Kosova



Vučić je izjavio je danas da posle ukidanja taksi očekuje strahovite pritiske na Srbiju i da je pitanje trenutka kada će se od Srbije tražiti da de fakto ili de jure prizna Kosovo, sa ciljem da ga ubace u UN.

Vučić je rekao da, ipak, prvo treba sačekati i videti kakvu će Priština odluku po pitanju taksi doneti i da li će zahtevati reciprocitet, ali da nema sumnje da će uslediti pritisak na Srbiju.

Na pitanje šta bi podrazumevao Ahtisarijev plan plus plus i da li će pitati narod šta misli o tome, predsednik kaže da će svakako narod biti pitan.

-Daće oni i više (od Ahtisarijevog plana), ali će tražiti de fakto ili de juro priznavanje Kosova od Srbije. Cilj je da ubace Kosovo u UN - rekao je Vučić da je to ono što možemo da očekujemo u narednom periodu.

Vučić dodaje da je samo pitanje trenutka kada će to tražiti od Srbije, da li za tri ili šest meseci ili za godinu dana, ali da će se to svakako dogoditi i da će onda biti strahoviti pritisci na našu zemlju.