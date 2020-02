VUČIĆ na otvaranju hotela MONA PLAZA: Želim da imate hotelske kapacitete uvek popunjene i da još više uložite u Srbiju! (FOTO)

View this post on Instagram

"Porodično udruživanje zasnovano na ljubavi, poštovanju, ali i zajedničkom interesu za prosperitetom i očuvanjem porodice je najsnažniji i najjači motiv za ovakav uspeh. Za nas je privatna inicijativa spas. Vi niste samo jedna vredna i složna porodica, vi sve simbol uspeha i napretka Srbije, hvala vam u ime građana Srbije što vredno i marljivo radite, ne samo za sebe već i za svoju zemlju. Živela Srbija!" - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom otvaranju hotela Mona Plaza.