SRBIJA OTVARA DRŽAVNU KANCELARIJU U JERUSALIMU! Ambasada Izraela u Beogradu: Raduje nas najava predsednika Vučića

Ambasada Izraela u Srbiji objavila je na Tviteru da su zadovoljni zbog najave predsednika Aleksandra Vučića da će se u glavnom gradu Izraela otvoriti zvaničnu državnu kancelariju.

Ovo je, kako se navodi, korka ka daljem produbljivanju prijateljstva koje Srbija i Izrael gaje.

- Ohrabrujemo i druge da slede ovaj primer i pridruže nam se - poručili su iz ambasade.

We are happy to hear @avucic announcing a plan for the opening of the official Serbian state office in our capital #Jerusalem : https://t.co/TkjBVI0Cp3

We encourage others to follow the same direction and join more countries. pic.twitter.com/9iETpHfS4S