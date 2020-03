KRSTIĆ ZA PINK: Obradovićeva izjava je poziv na nasilje i nemile scene - To je nešto što nije potrebno Srbiji (VIDEO)

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, govoreći o izjavi lideri Dveri Boška Obradovića, da bi vojska i policija trebalo da preuzmu vlast u Srbiji, kaže da su svi koji su okarakterisali ovu izjavu kao poziv na državni udar u pravu.

- To nije prvi put. Ovo se dešava sigurno, nisam brojao, ali četvrti, peti put, da ovaj član SzS iznosi u javnost ovakve stvari. Ja lično mislim da on to ne radi slučajno, niti radi zato što ne zna zakon i ne razume da je to što radi krivično delo, ja mislim da on to radi vrlo svesno i namerno – rekao je Krstić za Novo jutro TV Pink.

Krstić smatra da je to što Obradović radi vrsta specijalnog rata koja se primenjuje kada stranka odustane od vođenja poltike političkim sredstvima i kada posegne za nepolitičkim, nasilnim sredstvima.

- Svaka izjava ove vrste je verbalno nasilje, čak i da ne ulazimo u pravne kvalifikacije, jer poziva na nasilje. Poziva na rušenje ustavno-pravnog sistema sa ambicijom ne da se to zaista desi, već da bi isprovocirao vlast, odnosno policiju i tužilaštvo da ga uhapsi kako bi se na taj način ruinirala institucija izbora – ocenio je Krstić.

Kako kaže, Obradović to sve čini kako bi bacio senku na izbore i kako bi se povećala popularnost lidera SzS, koja je, kako kaže, u strmoglavom padu.

- U tom smislu, on to radi svesno i namerno, provocirajući incidente i sukobe... To je poziv na nemile scene i to je nešto što Srbiji nije potrebno. To je nešto što je suprotno od interesa građana i Srbije – naveo je Krsić.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost kaže da se ne može očekivati od Boška Obradovića da veruje u fer i demokratske izbore kada on ne veruje u demokratski sistem i poredak, budući da je on sledbenik fašističke ideologije Dimitrija Ljotića i ideologije zla za koju smo verovali da je poražena u Drugom svetskom ratu.

- On čini sve što je činio njegov ideološki lider. I Ljotić je maštao o tome kako da preuzme vlast bez izbora, pošto ga Srbi nikada nisu hteli – rekao je Rajić.

Kako dodaje, Boško Obradović nikada nije krio oduševljenje Dimitrijem Ljotićem i tom kompletnom ideologijom zla.

Rajić kaže da je Obradovićeva izjava klasično rušenje ustavnog poretka.