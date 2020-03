PREDSEDNIK VUČIĆ RASPISAO IZBORE ZA 26. APRIL: Svim učesnicima želim uspeh

View this post on Instagram

"Poštovani građani Srbije upravo sam u skladu sa Ustavom Republike Srbije potpisao odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike. Izbori su raspisani za 26. april 2020. godine. Svim učesnicima želim uspeh i pre svega da u čitavoj kampanji bude demokratska atmosfera, da se politički protivnici poštuju, da izlaze sa različitim stavovima, argumentacijama, da kampanja bude borbena, ali mirna i da ljudi mogu da donesu najbolji sud o politici koja je prethodila, ali i o politici koja treba da doprinese boljoj budućnosti naše zemlje. Izbori su važan čin za našu zemlju, zato što se ljudi opredeljuju za život kakav žele da žive. Želim dobru, pravu demokratku utakmicu svim učesnicima. Živela Srbija." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić raspisao je redovne parlamentarne izbore.