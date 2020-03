Vučić: Hvala ljudima koji su za pristojnu i normalnu Srbiju, pokloniću im svoje srce, boriću se za njih, a ne za kukavičluk

Predsenik Srbije Aleksandar Vučić istakao da su se političke stranke uvek trkale da pokažu spremnost za izbore i poverenje naroda, te da će se boriti za pristojnu i normalnu Srbiju, a ne za kukavičluk.

-Na dan kada sam raspisao izbore, nisam mogao da verujem da onoliki broj ludi po kiši u celoj Srbiji čeka da potpiše za listu SNS Aleksandar Vučić – za našu decu. Oko 95.000 ljudi čekalo je da potpiše, bio sam presrećan jer ljudi poštuju naš rad i da im je stalo do naše zemlje. To su bili obični ljudi, ne tajkuni. Ljudi su mirno i dostojanstveno stajalo na kiši u redu jer znaju da je to važno za njih i decu. Pokazalli su kako se na pristojan način bori za svoju decu – rekao je predsednik komentarišući dan kada su izbori raspisani.

Kaže da je opozicija napala ljude koji veruju u budućnost Srbije.

- Oni su optuženi od lica koji bi da vode ovu zemlju da su nacisti. Daću im svoje srce, boriću se da pobedim na izborima da bi videli da pobeđuje normalna i pristojna Srbija. Ljudi su stajali po kiši samo da daju svoj potpis. 90.000 ljudi je došlo da potpiše i njih na taj način vređaju, jer nisu banda koja sa srpskim barjacima provaljuje. Hvala tim divnim ljudima, poklanjam im svoje srece, boriću se za rad a ne kukavičluk – dodao je.

Izdao sam nalog Vojsci Srbije, MUP i BIA da prireme sve neophodne planove ukoliko dođe do narušavanja bezbednosti građana Srbije

- Izdao sam nalog Vojsci Srbije, MUP i BIA da prireme sve neophodne planove ukoliko dođe do narušavanja bezbednosti građana Srbije. uvek smo pokazvili solidarnost prema migrantima, ali ne želimo da budemo jedina žrtva – prokomentarisao je Vučić mogućnost nastupanja migrantske krize.

- Ako treba zatvorićemo granice u roku od 12 sati, ali mislim da se to neće destiti – dodao je predsednik.

Nema mesta panici, mi nismo žarište koronavirusa, ali treba biti oprezan

Muškarac (43) iz Subotice prvi je pacijent u Srbiji kod koga je dokazano prisustvo koronavirusa, potvrdio je danas na konferenciji za novinare ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Presednik Vučić je rekao da nema mesta panici i da nadležni proveravaju sve koji sumnjaju na ovu bolest. On je apelovao na građane da redovno peru ruke.

- Čovek je sve vreme bio u Budimpešti, porodica je tamo. Naš posao je da testriramo ljude, mi se ponašamo odgovorno i ozbiljno. Ko god je pokazao znake temperature i bola u guridima, mi smo provelrili. Molim ljude da peru ruke – rekao je predsednik.

- Brine me svaki čovek i svaki život. Pet puta sam zvao Zlatibora da vidim kako je čovek. Rekli su mi da je u dobrom stanju. Brinem o svakom čoveku. Oko ekonomije će biti problem, jer berze padaju, a ne žele da prave vakcinu jer ne znaju da će virus da postoji za koju godinu. Nikome se ne žuri, sem Trampu jer ne želi da ekonomski uspeh uništi koronavirus – rekao je predsednik Vučić.

- Ništa nećemo da krijemo, ljudi treba da budu mirni. Mi Boga da molimo da svetska ekonomija nema problem. Kada bi vam rekao kako mene glava boli od uticaja koronavirusa na ekonomiju, znali bi da bih iz kože iskočio. Danas je važan dan za nas, otvaramo novu fabruku – rekao je Vučić.

Govreći o razmerama posledica koronavirusa, Vučić je preneo da je najteži dan u svetu od početka epidemije bio 10. februar, kada je u celom svetu umrlo 108 ljudi.

Tog dana su, kako je preneo Vučić, u svetu od raka umrle 26.283 osobe, od srca i srčanih oboljenja 24.200, od dijabetesa 4.300, dok je bilo 28 puta više ljudi samo sebi oduzelo život.Kako kaže, 25 puta više ljudi svakog dana umre od ujeda komarca, koji, inače, prenose malariju.

-Ovim podacima nisam hteo da kažem da je koronavirus beznačajan i nevažan, već da nema potrebe za panikom - rekao je Vučić.

Ponovio je da je najveći problem ekonomija, na koju se epidemija korona virusa u svetu već odražava u velikoj meri.Jedan od primera je i automobilska industrija, jer kašnjenja u lancu dobavljača mogu da prave probleme u toj grani privrede.

-Mene brine da li će put Preljina-Požega kasniti - rekao je Vučić.

Kako je naglasio država neće da skriva informacije o koronavirusu, dok će nadležni da nastave da se bore za ekonomsku stabilnost na koju može da utiče ovaj virus.

Oceno je da će nove investicije ekomski značajno da utiču na kompletnu privredu i ekonomiju u Pančevu.

- Očekujem da ovde za dve godine skoči i cena kvadrata – dodao je.

Otvaranje fabrike Brose u pančevu - jedna od najboljih stvari koja se Srbiji dogodila u poslednjih 50 godina

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas ceremoniji polaganja kamena-temeljca za izgradnju fabrike i razvojnog centra kompanije Brose u Pančevu.

- Ovo je jedan od najvažnijih koraka koje smo napravili. Za ovo živite i radite i koliko god pažnje da posvetimo ovome, nije dovoljno. Ovo je jedna od najboljih stvari koja se Srbiji dogodila u poslednjih 50 godina. Jedna od fabrika koja će da menja sve i ne samo u Pančevu i Banatu, već i da utiče i na stvari u Beogradu i Srbiii – rekao je predsednik Vučić.

- Značaj ove kompanije su velike plate, investicija od 480 miliona evra i ponosan sam na to što se to nalazi u Srbiji. Za sledeću fabriku ponovo planirajte Srbiju kao lokaciju, imamo šta da ponudimo – rekao je predsednik.

- Sve što vam padne na pamet o automobile, oni proizvode – objasnio je predsednik Vučić delatnost ove komapnije isitčuči da 50 odsto novih automobile u svetu ima Brose delove.

Kako kaže, ponosan je na činjenicu da su oni ovde.

-Nije to samo za delove opštine Pančevo, Kovačica i tog dela, već je važno za celu zemlju, i za sve ljude koji će imati priliku da zarađuju. Ovde će biti centar naše pameti jer 40 odsto zaposlenih biće visoko obrazovanih ljudi – naglasio je.

Predsdsednik Vučić se zahvalio nemačkim preduzećima i vladi, čelnicima ove kompanije zbog podsticanja investitora da dolaze u Srbiju.

- Srećan sam što i danas vidim veliki broj prestavnika iz nemačkih kompanija. Trudili smo se najveći deo svakog dogovora uradimo. Zbog toga postoji ta vrsta poverenja nas i nemačkih kompanija i vlade. Nemački poslodavci su značajni u Srbiji sa preko 65.000 zaposlenih – dodao je predsednik Vučić, ističući da očekuje da će saradnja da se nastavi kao i da očekuje nove investicije u Srbiji.

- Hvala svima koji su naporno radili na ovom projektu, svi su naporno radili na ovom projektu u Pančevu. Neću da govorim koliko će ovo da znači za Pančevo, koliko će novca da stigne ovde, koliko će posla da bude – dodao je predsednik Vučić poželevši svima dobrodošlicu.

- Ovo je vaša kuća i tu smo za sve konsultacije. Uveren sam da uslove poslovanja nećemo pogoršavati, ništa nećemo da radimo bez saglasnosti. Radićemo na smanjenju poreza, jer želimo da pomognete naše radnike i da ostvarite profit – dodao je.

- Ponosan sam i presrećan jer sam ovde. Ovakav san smo dosanjali, otvaramo novu fabriku. Prosečna plata biće oko 2.000 evra, a 41 odsto visokoobrazovanih biće zaposleno. Hvala Nemcima na ulaganju, i nemačkim kompanijama koje zapošljavaju 65.000 ljudi u Srbiji. Retke su ovakve stvari – naglasio je Vučić.

- To će toliko mnogo da znači da kada imate više novca u gradu, imaćete više ugpostiteljskih objekata, cena kvadrata, sve u Pančevu će da raste a pre svega mislim na ekonomski deo – rekao je predsednik Vučić o novoj investiciji u ovom gradu.

Nemačka kompanija ranije je saopštila da će svečanosti prisutvovati tehnički direktor kompanije Tomas Špangler i vlasnik Majkl Stoček.

-To je fabrika kakvu smo sanjali u Srbiji, pošto će prosečna plata biti 1.900 evra - rekao je Vučić juče u Novom Sadu.

Ugovor za investiciju nemačke kompanije Brose, vrednu više od 180 miliona evra kojom je planirano otvaranje 1.100 radnih mesta u Pančevu, potpisan je krajem novembra 2019. godine.

U fabrici će se proizvoditi moduli ventilatora za hlađenje motora za sisteme upravljača i pumpe za ulje, kao i elektronike.

Kompanija Brose je, inače, četvrta po veličini porodična kompanija na svetu koja snabdeva automobilsku industriju. Kompanija razvija i proizvodi mehatroničke sisteme za automobilska vrata i sedišta kao i električne motore i elektroniku, između ostalog, za sisteme upravljača, kočnice, menjače i hlađenje motora.

Oko 26.000 radnika na 64 lokacije u 24 zemlje, ostvaruje promet od 6,2 milijarde evra, a svako drugo vozilo u svetu, kako navode, sadrži bar jedan Brose proizvod.