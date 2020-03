Grenel: Prvo ukinuti takse, politička pitanja rešavaće Beograd i Priština

Grenel je na taj način odgovorio na navode jednog korisnika Tvitera da je narod na KiM željan toga da sazna šta se dešava iza scene u Vašingtonu i Briselu.

"Vašington je fokusiran na ekonomski razvoj i radna mesta - verujemo da je to ignorisano u dijalogu. Ali, ne možemo da pomognemo kada takse kosovske vlade i dalje štete Kosovu. Njih prvo treba ukinuti. Takođe, politička pitanja će rešiti dve strane, ne Vašington", napisao je Grenel na Tviteru.

Washington is focused on economic development & jobs - we believe this has been ignored in the dialogue. But we can’t help when the Kosovo Govt’s tariffs continue to hurt Kosovo. They must be dropped first. Also, political issues will be solved by the two sides - not Washington. https://t.co/fJP2HfaN4V