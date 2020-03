IVAN RADOVANOVIĆ: Zar vam nije to palo na pamet? Šta bi bilo da razni dobiju koronu?

"Ja baš nešto razmišljao o tome, sve sedeći u karantinu, i sada mi je sve jasno. Prvo – Vučić", navodi novinar Ivan Radovanović u svojoj novoj kolumni.

Da je navuče, on bi se samoizolovao, na sedam dana, u Predsedništvu, izbacio bi sve ostale napolje, radio 0-24, i posle sedam dana bi izašao napolje i rekao: “Pobedio sam koronu”, na šta bi svi ovi iz opozicije konačno poumirali, shvativši da mu ni korona ne može ništa.

Đilas da dobije koronu, on bi prvo probao da je proda, ko sekunde. Onda bi probao da je zameni, opet, za sekunde. Onda bi joj rekao: “Slušaj, bre, ti korono”, i probao bi da je nalupa, ko bivšu ženu. Posle bi joj nudio lovu da izjavi da nikada prema njoj nije bio grub. Na kraju bi pozvao Lutovca i rekao bi mu: “Ej, hajde dođi do mene imam nešto da ti dam”, a Lutovac bi pomislio: “Još jednu stranku?” i glupo bi se zaleteo.

Sergej Trifunović da dobije koronu, on bi bio ubeđen da je to korola (tojota), i probao bi da je vozi, sve dok se ne slupa. Onda bi i korolu i koronu oterao u tri lepe p... materine i j... bi im sve po spisku i nabio bi ih sve na qurac, i pao bi u očaj, ubeđen da su mu uvalili lošu robu i da je, sve to zajedno, samo još jedan loš trip, nešto poput politike, pokreta i sličnih halucinacija, koje se dobijaju kroz disajne organe, a najviše nos.

Da korona zadesi Boška, majko mila! Sve za koronu, koronu ni za šta. I upao bi u RTS. I u REM. Opkolio bi, sam, Predsedništvo i pozvao Vučića da izađe, da se vidi čija je korona jača. I tražio bi da mu dodele dva migranta, da se sa njima samoizoluje, u manastiru.

A ako ljudi u RTS-u vide Olju Kovačević kako posvećeno i pažljivo, ne mareći ni za šta drugo, čita knjigu “How to kill husband” (u slobodnom prevodu – Kako roknuti muža), onda je to znak da je i Borko zapatio virus. I da ona ne želi da ponovo prolazi kroz to. Te mu kupuj košulje; te stalno bega iz kuće, kao igra fudbal na demonstracijama; te joj nenajavljen dolazi na posao; te sve zna o virusu, sa Gogla; te je kenjkav, ranjiv, traži nežnost, razumevanje, zaplače se očas posla, u stalnom pms-u, pa kako mu stoji ovo, kako ono, ne valja mu frizura, piški mu se, kaki mu se, pa mora da ga lala...mislim, virus neće da ga ubije, Olja sigurno hoće.

A šta ćemo mi sa Vukom? I šta će on? Psssst! To niko ne zna. Sve je obavijeno misterijom. Njega nema, niko ne zna gde je. Undergound, totalni. Osim jednog jedinog traga. Slika virusa na tviteru, i njegova poruka: Nikada ti ovo nećemo zaboraviti! Hm, šta li to znači? Virus ide sa koale na koalu? Sa Đilasa na koalu? Sa Boška, na koalu? Pa zar nije Boško u samoizolaciji, sa migrantima? Ju, doveli i životinjice? Sram ih bilo, baš. To ni Beba Popović ne bi mogao da zamisli, a ima čovek iskustva, sa tim slikama.

Pa stvarno, nema dalje. Dobro de, ima, ali zar neko stvarno misli da bi, da virus sretne Janka Veselinovića, znao ko je to? I džaba bi ovaj vikao: Ja sam Janko Veselinović, ja sam Janko Veselinović, ja sam.... ne vredi, ode ovaj dalje.

Ili da naleti na Jasminu Lukač. A ona mu poturi svoj tekst. Joj što bi se smorio, jadan. I ne bi znao da li je u Italiji, Španiji, Srbiji, i gde da ide, šta da radi.

I tako sluđen, zamislite, naleti na Slavišu Lekića. I ovog počne da boli glava, a on jadan, stigle ga deluzije, ne može da se seti šta je sinoć to radio, pa se namrgodi i krene sebi da prebacuje i da se naziva onim imenima, znate, ono kada se ljudi okupe, pa iskreno pričaju o sebi. Pa brže bolje, a da bi mu, po doctors orders, bilo bolje, napravi film: “Virus”. I tamo se skupe svi opozicionari, plus Zoran Gavrilović, sednu u krug, drže se za ručice, klimaju glavama, zatvore oči, i krenu da ponavljaju: Otrovan, radioktivan, bahat, huligan, toksičan, psihopata, zlikovac, navijač, bolestan, pokvaren, opasan, zarazan...i tako onda celu noć, na N1.

A virus sedi, gleda, i ne veruje, gde je to došao.

I umre jadan, od smeha.

Eto, kraj. Mada ću ja još malo da ostanem u karantinu. Sa Džejom. Ili će on da bude sa mnom? Nema veze. Isti smo.