PREDSEDNIK SRBIJE SAOPŠTIO NOVE MERE U BORBI PROTIV KORONAVIRUSA! VUČIĆ: Policijski čas sutra od 17 do 5 sati

Данас је најтежи дан за Србију. У Србији је до сада укупно 171 особа оболела oд коронавируса. Шта је то што треба да урадимо да бисте послушали државу? Да ли разумете шта се дешава? Све радимо да заштитимо животе наших грађана, у току је борба за ваше животе!