NEZAVISNA DOPISNICA IZ BELE KUĆE: Da su i drugi svetski lideri preduzimali mere kao Vučić, ne bi sada bili u ovoj situaciji

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je osigurao 50 miliona maski. Svet bi trebao obratiti pažnju na to koliko se dobro nose sa krizom koju je izazvao koronavirus – napisala je Pavlović na Tviteru.

Kako je dodala,Srbija je srećna što Vučić preduzima ove mere.

- Da su to radili drugi svetski lideri, ne bismo bili u ovoj situaciji – zaključila je Pavlović.

You are all lucky that @avucic is taking these measures. If other world leaders did that, we would not be here right now.