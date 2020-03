View this post on Instagram

Број оболелих се повећава из дана у дан. До сада смо се трудили и, чини ми се, делимично успели уз надзор и кључну улогу лекара да пандемијску криву успоримо, али нисмо суштински напали вирус. Морамо да будемо још агресивнији, да кренемо у офанзиву и да покажемо да можемо да будемо јачи и да нападнемо вирус.